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Posted 18 октября, 17:12

Published 18 октября, 17:12

Modified 18 октября, 17:21

Updated 18 октября, 17:21

Настасья Самбурская

Самбурская озвучила сумму, которая понадобится ей для комфортной жизни в месяц

18 октября 2024, 17:12
Фото: vk.com/samburskayapublic
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская стала гостьей подкаста «Ниче Святого» от HiFi-стриминга Звук. В беседе с ведущим Марком Андерсоном она обозначила сумму, которую хочет зарабатывать ежемесячно для обеспечения комфортного существования.

При этом объемы своих заработков актриса и певица не озвучивает.

Как сообщает www.gazeta.ru, в диалоге с ведущим подкаста было упомянуто, что раньше артистка ставила перед собой цель зарабатывать за один день съемок такую же сумму, как и народный артист РФ Сергей Безруков. Теперь же Самбурская поделилась успехом, отметив, что смогла дойти до такой высокой ставки и даже немного превзойти ее.

Однако на это ушло много лет, и теперь Безруков вновь перегнал Самбурскую по величине заработка.

Звезда рассказала, что не так давно приобрела жилье. Речь идет о недвижимости в 100 квадратных метров в пределах третьего транспортного кольца в столице.

Самбурская получила популярность после исполнения роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Также стоит отметить ее участие в кассовых проектах «Полицейский с YouТюба» и «Беспринципные». Помимо этого, Настасья записывает и исполняет песни.

#Марина Никишина#Знаменитости#Актриса
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