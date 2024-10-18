Самбурская озвучила сумму, которая понадобится ей для комфортной жизни в месяц

Как сообщает www.gazeta.ru, в диалоге с ведущим подкаста было упомянуто, что раньше артистка ставила перед собой цель зарабатывать за один день съемок такую же сумму, как и народный артист РФ Сергей Безруков. Теперь же Самбурская поделилась успехом, отметив, что смогла дойти до такой высокой ставки и даже немного превзойти ее.