Самбурская озвучила сумму, которая понадобится ей для комфортной жизни в месяц

Posted 18 октября, 17:12
Published 18 октября, 17:12
Modified 18 октября, 17:21
Updated 18 октября, 17:21
При этом объемы своих заработков актриса и певица не озвучивает.
Как сообщает www.gazeta.ru, в диалоге с ведущим подкаста было упомянуто, что раньше артистка ставила перед собой цель зарабатывать за один день съемок такую же сумму, как и народный артист РФ Сергей Безруков. Теперь же Самбурская поделилась успехом, отметив, что смогла дойти до такой высокой ставки и даже немного превзойти ее.
Однако на это ушло много лет, и теперь Безруков вновь перегнал Самбурскую по величине заработка.
Звезда рассказала, что не так давно приобрела жилье. Речь идет о недвижимости в 100 квадратных метров в пределах третьего транспортного кольца в столице.
Самбурская получила популярность после исполнения роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Также стоит отметить ее участие в кассовых проектах «Полицейский с YouТюба» и «Беспринципные». Помимо этого, Настасья записывает и исполняет песни.