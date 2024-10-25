21%: эксперты знали про высокую ставку, и это не предел

Накануне этой пятницы Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке сразу на 3 процентных пункта. Минимальная ставка на новостройки составит 24,9%, на вторичку — 24,6%. По льготным программам минимальный первоначальный взнос увеличится до 50,1%. Потребительский кредит начинается от 22,9% для людей, кто получает зарплату на карту банка, для остальных 23,9%.