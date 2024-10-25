21%: эксперты знали про высокую ставку, и это не предел

Posted 25 октября, 13:49
Published 25 октября, 13:49
Modified 25 октября, 13:51
Updated 25 октября, 13:51
Набиуллина заявила, что ставка может подняться еще на 2 пункта, достигнув отметку 23%, поскольку, по ее словам, замедление роста инфляции не наблюдается.
Многие эксперты ранее прогнозировали такую ситуацию, высказав свое мнение после совещания 13 сентября.
Несомненно рынок ипотеки первый ощутит на себе влияние новых цифр. И если льготные программы могут существовать не зависимо от решения ЦБ, вторичный рынок ожидаемо будет пребывать в долгой стагнации.
«Повышение ключевой ставки приводит только к смерти ипотеки для цивилизованного вторичного рынка единственного кредита, который безопасен и единственному, который реально позволяет улучшать жилищные условия россиян, а не эта ваша льготная ипотека. И — да — про ипотеку до весны забываем», — комментирует депутат Новосибирска Дмитрий Холявченко.
Еще задолго до заседания Банка России многие кредитные организации подняли ставки от 25% до 28%, ужесточив и без того сложные условия выдачи и одобрения, например повысив первый взнос по Семейной ипотеке в 50%.
«Считаю, что это не последнее поднятие ставок, 2025 год останется годом жесткой кредитной линии», — делится своим мнением эксперт недвижимости Людмила Камаева.
Накануне этой пятницы Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке сразу на 3 процентных пункта. Минимальная ставка на новостройки составит 24,9%, на вторичку — 24,6%. По льготным программам минимальный первоначальный взнос увеличится до 50,1%. Потребительский кредит начинается от 22,9% для людей, кто получает зарплату на карту банка, для остальных 23,9%.
Напомним, с начала года ключевая ставка выросла на 5 пунктов. Следующее заседание Центробанка состоится 20 декабря 2024 года.