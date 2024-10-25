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Posted 25 октября, 13:49

Published 25 октября, 13:49

Modified 25 октября, 13:51

Updated 25 октября, 13:51

21%: эксперты прогнозировали высокую ставку, считая что это не предел

21%: эксперты знали про высокую ставку, и это не предел

25 октября 2024, 13:49
Фото: https://vk.com/cbr_official?from=search
21%: эксперты прогнозировали высокую ставку, считая что это не предел
Центробанк России поднял ключевую ставку сразу на два пункта — с 19% до 21%, что стало историческим максимумом. При этом, решение будущего заседания, запланированное на 20 декабря, может стать еще более неожиданным.

Набиуллина заявила, что ставка может подняться еще на 2 пункта, достигнув отметку 23%, поскольку, по ее словам, замедление роста инфляции не наблюдается.

Многие эксперты ранее прогнозировали такую ситуацию, высказав свое мнение после совещания 13 сентября.

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Фото: https://vk.com/cbr_official?from=search

По чему в первую очередь «ударит» повышение ставки

Несомненно рынок ипотеки первый ощутит на себе влияние новых цифр. И если льготные программы могут существовать не зависимо от решения ЦБ, вторичный рынок ожидаемо будет пребывать в долгой стагнации.

«Повышение ключевой ставки приводит только к смерти ипотеки для цивилизованного вторичного рынка единственного кредита, который безопасен и единственному, который реально позволяет улучшать жилищные условия россиян, а не эта ваша льготная ипотека. И — да — про ипотеку до весны забываем», — комментирует депутат Новосибирска Дмитрий Холявченко.
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Как банки отреагировали на 21%?

Еще задолго до заседания Банка России многие кредитные организации подняли ставки от 25% до 28%, ужесточив и без того сложные условия выдачи и одобрения, например повысив первый взнос по Семейной ипотеке в 50%.

«Считаю, что это не последнее поднятие ставок, 2025 год останется годом жесткой кредитной линии», — делится своим мнением эксперт недвижимости Людмила Камаева.

Новые ставки Сбербанка

Накануне этой пятницы Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке сразу на 3 процентных пункта. Минимальная ставка на новостройки составит 24,9%, на вторичку — 24,6%. По льготным программам минимальный первоначальный взнос увеличится до 50,1%. Потребительский кредит начинается от 22,9% для людей, кто получает зарплату на карту банка, для остальных 23,9%.

Напомним, с начала года ключевая ставка выросла на 5 пунктов. Следующее заседание Центробанка состоится 20 декабря 2024 года.

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