ТОП-5 самых дорогих домов в Санкт-Петербурге

Еще одна трехэтажная резиденция, только уже в Сестрорецке, который считается лучшим пригородом. На большой территории имеется паркинг для нескольких машин, зона барбекю и отдыха на открытом воздухе. Также есть вольер для собаки и домик для охраны. Хозяин дома отмечает, что гордостью этого проекта является бассейн, тренажерный зал, финская сайна, солевая комната, хамам и массажный кабинет.