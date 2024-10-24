ТОП-5 самых дорогих домов в Санкт-Петербурге

Posted 24 октября, 13:22
Published 24 октября, 13:22
Modified 24 октября, 13:24
Updated 24 октября, 13:24
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Юкковское сельское поселение, дачное некоммерческое товарищество Поляна-2 Выборгское шоссе.
Самый дорогой в своем сегменте особняк, площадь которого занимает 1530 м² на 50 сотках земли категории СНТ. Помимо длинной хрустальной люстры, которая простирается на три этажа, в доме также имеется большой 20 метровый бассейн в стиле итальянского Палацио, турецкий хамам, русская парная, просторная зона «джакузи», массажная комната, специальная комната для мужской компании, бильярдная и зона барбекю. В доме превалирует авторская мебель из Италии.
Санкт-Петербург, Курортный р-н, Сестрорецк
Еще одна трехэтажная резиденция, только уже в Сестрорецке, который считается лучшим пригородом. На большой территории имеется паркинг для нескольких машин, зона барбекю и отдыха на открытом воздухе. Также есть вольер для собаки и домик для охраны. Хозяин дома отмечает, что гордостью этого проекта является бассейн, тренажерный зал, финская сайна, солевая комната, хамам и массажный кабинет.
Санкт-Петербург, Курортный р-н, пос. Репино
Коттедж в поселке Репино располагает на своих 400 кв. м. все самое необходимое для обычной жизни человека. Владелец двухэтажной недвижимости особенно выделяет функциональную планировку, дизайнерский ремонт и бытовую технику от мировых звезд дизайна. Из дополнительных преимуществ — близость к социальной инфраструктуре — школам, садам, ресторанам и фитнесс-клубам.
Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос
Не самый большой особняк, но зато территория его впечатляющая! Почти на двух гектарах земли расположены теннисный корт, мангальная зона и пруд, на котором можно рыбачить. Также есть свой личный ресторан и даже кинотеатр. Также имеются русская баня, сауна, хамам, спортзал, бассейн с подогревом.
Гостевой дом (389 кв. м.) ни чуть не уступает основному дому (440 кв. м.) по размерам. Как отмечается в объявлении, такой дом подойдет для тех, что ценит свободу и простор.
Санкт-Петербург, Курортный р-н, пос. Солнечное
Трехэтажная семейная усадьба чуть более 1,5 тыс кв. м. предлагает своим покупателям 20-метровый бассейн, СПА-комплекс, библиотеку и множество жилый и функциональных помещений. Из особенностей — предчистовая отделка, благодаря которой продавец предлагает воплотить в реальность свои мечты.
Санкт-Петербург, Курортный р-н, Сестрорецк
Почти 1,5 тыс кв. м.жилой недвижимости в русском бревенчатом стиле из карельской сосны предлагают покупателям удобства и комфорт в виде камина, финской сауны, хамам и бассейна. В доме имеется пять спален и элегантная гостинная, с изысканной мебелью и современной бытовой техникой.