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Posted 24 октября, 13:22

Published 24 октября, 13:22

Modified 24 октября, 13:24

Updated 24 октября, 13:24

ТОП-5 самых дорогих домов в Санкт-Петербурге

ТОП-5 самых дорогих домов в Санкт-Петербурге

24 октября 2024, 13:22
Фото: Изображение Midjourney
ТОП-5 самых дорогих домов в Санкт-Петербурге
Загородные дома и ИЖС всегда пользовались большим спросом не зависимо от толщины кошелька. Самые обеспеченные владельцы недвижимости обычно строят свою мечту сами, воплощая на участке земли свои потаенные желания. Так чем же элитные особняки отличаются от среднестатистических — в подборке NEWIA.

Самые дорогие дома Санкт-Петербурга

1. Дом 1530 м² на участке 50 соток

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Юкковское сельское поселение, дачное некоммерческое товарищество Поляна-2 Выборгское шоссе.

Дом 1530 м² на участке 50 сотокДом 1530 м² на участке 50 соток
Дом 1530 м² на участке 50 сотокДом 1530 м² на участке 50 соток
Дом 1530 м² на участке 50 сотокДом 1530 м² на участке 50 соток
Дом 1530 м² на участке 50 сотокДом 1530 м² на участке 50 соток
Дом 1530 м² на участке 50 сотокДом 1530 м² на участке 50 соток
Дом 1530 м² на участке 50 сотокДом 1530 м² на участке 50 соток
Дом 1530 м² на участке 50 сотокДом 1530 м² на участке 50 соток
Дом 1530 м² на участке 50 соток. Фото: авито

Самый дорогой в своем сегменте особняк, площадь которого занимает 1530 м² на 50 сотках земли категории СНТ. Помимо длинной хрустальной люстры, которая простирается на три этажа, в доме также имеется большой 20 метровый бассейн в стиле итальянского Палацио, турецкий хамам, русская парная, просторная зона «джакузи», массажная комната, специальная комната для мужской компании, бильярдная и зона барбекю. В доме превалирует авторская мебель из Италии.

Стоимость: 1 200 000 000 ₽

 

2. Дом 1262 м² на участке 51 сотка

Санкт-Петербург, Курортный р-н, Сестрорецк

Дом 1262 м² на участке 51 соткаДом 1262 м² на участке 51 сотка
Дом 1262 м² на участке 51 соткаДом 1262 м² на участке 51 сотка
Дом 1262 м² на участке 51 соткаДом 1262 м² на участке 51 сотка
Дом 1262 м² на участке 51 соткаДом 1262 м² на участке 51 сотка
Дом 1262 м² на участке 51 соткаДом 1262 м² на участке 51 сотка
Дом 1262 м² на участке 51 соткаДом 1262 м² на участке 51 сотка
Дом 1262 м² на участке 51 соткаДом 1262 м² на участке 51 сотка
Дом 1262 м² на участке 51 сотка. Фото: авито

Еще одна трехэтажная резиденция, только уже в Сестрорецке, который считается лучшим пригородом. На большой территории имеется паркинг для нескольких машин, зона барбекю и отдыха на открытом воздухе. Также есть вольер для собаки и домик для охраны. Хозяин дома отмечает, что гордостью этого проекта является бассейн, тренажерный зал, финская сайна, солевая комната, хамам и массажный кабинет.

Стоимость: 1 000 000 000 рублей

 

Коттедж 410,9 м² на участке 17,8 сот.

Санкт-Петербург, Курортный р-н, пос. Репино

Коттедж в поселке Репино располагает на своих 400 кв. м. все самое необходимое для обычной жизни человека. Владелец двухэтажной недвижимости особенно выделяет функциональную планировку, дизайнерский ремонт и бытовую технику от мировых звезд дизайна. Из дополнительных преимуществ — близость к социальной инфраструктуре — школам, садам, ресторанам и фитнесс-клубам.

Стоимость: 690 000 000 рублей

 

3. Коттедж 440 м² на участке 1,88 га

Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос

Коттедж 440 м² на участке 1,88 гаКоттедж 440 м² на участке 1,88 га
Коттедж 440 м² на участке 1,88 гаКоттедж 440 м² на участке 1,88 га
Коттедж 440 м² на участке 1,88 гаКоттедж 440 м² на участке 1,88 га
Коттедж 440 м² на участке 1,88 гаКоттедж 440 м² на участке 1,88 га
Коттедж 440 м² на участке 1,88 гаКоттедж 440 м² на участке 1,88 га
Коттедж 440 м² на участке 1,88 гаКоттедж 440 м² на участке 1,88 га
Коттедж 440 м² на участке 1,88 гаКоттедж 440 м² на участке 1,88 га
Коттедж 440 м² на участке 1,88 гаКоттедж 440 м² на участке 1,88 га
Коттедж 440 м² на участке 1,88 гаКоттедж 440 м² на участке 1,88 га
Коттедж 440 м² на участке 1,88 гаКоттедж 440 м² на участке 1,88 га
Коттедж 440 м² на участке 1,88 гаКоттедж 440 м² на участке 1,88 га
Коттедж 440 м² на участке 1,88 гаКоттедж 440 м² на участке 1,88 га
Коттедж 440 м² на участке 1,88 га. Фото: авито

Не самый большой особняк, но зато территория его впечатляющая! Почти на двух гектарах земли расположены теннисный корт, мангальная зона и пруд, на котором можно рыбачить. Также есть свой личный ресторан и даже кинотеатр. Также имеются русская баня, сауна, хамам, спортзал, бассейн с подогревом.

Гостевой дом (389 кв. м.) ни чуть не уступает основному дому (440 кв. м.) по размерам. Как отмечается в объявлении, такой дом подойдет для тех, что ценит свободу и простор.

Стоимость: 550 000 000 рублей

 

4. Дом 1633 м² на участке 49 сот.

Санкт-Петербург, Курортный р-н, пос. Солнечное

Дом 1633 м² на участке 49 сот.Дом 1633 м² на участке 49 сот.
Дом 1633 м² на участке 49 сот.Дом 1633 м² на участке 49 сот.
Дом 1633 м² на участке 49 сот.Дом 1633 м² на участке 49 сот.
Дом 1633 м² на участке 49 сот.Дом 1633 м² на участке 49 сот.
Дом 1633 м² на участке 49 сот.Дом 1633 м² на участке 49 сот.
Дом 1633 м² на участке 49 сот.Дом 1633 м² на участке 49 сот.
Дом 1633 м² на участке 49 сот.. Фото: авито

Трехэтажная семейная усадьба чуть более 1,5 тыс кв. м. предлагает своим покупателям 20-метровый бассейн, СПА-комплекс, библиотеку и множество жилый и функциональных помещений. Из особенностей — предчистовая отделка, благодаря которой продавец предлагает воплотить в реальность свои мечты.

Стоимость: 550 000 000 рублей

 

5. Дом 1441,2 м² на участке 23,2 сот.

Санкт-Петербург, Курортный р-н, Сестрорецк

Дом 1441,2 м² на участке 23,2 сот.Дом 1441,2 м² на участке 23,2 сот.
Дом 1441,2 м² на участке 23,2 сот.Дом 1441,2 м² на участке 23,2 сот.
Дом 1441,2 м² на участке 23,2 сот.Дом 1441,2 м² на участке 23,2 сот.
Дом 1441,2 м² на участке 23,2 сот.Дом 1441,2 м² на участке 23,2 сот.
Дом 1441,2 м² на участке 23,2 сот.Дом 1441,2 м² на участке 23,2 сот.
Дом 1441,2 м² на участке 23,2 сот.Дом 1441,2 м² на участке 23,2 сот.
Дом 1441,2 м² на участке 23,2 сот.. Фото: авито

Почти 1,5 тыс кв. м.жилой недвижимости в русском бревенчатом стиле из карельской сосны предлагают покупателям удобства и комфорт в виде камина, финской сауны, хамам и бассейна. В доме имеется пять спален и элегантная гостинная, с изысканной мебелью и современной бытовой техникой.

Стоимость: 449 000 000 рублей.

#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Стоимость#Все материалы авторов#Стоимость недвижимости#Загородная недвижимость#ИЖС#СНТ
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