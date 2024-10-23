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Posted 23 октября, 09:11

Published 23 октября, 09:11

Modified 23 октября, 09:13

Updated 23 октября, 09:13

Круглые кровати снова в моде: показываем как они смотрятся в спальне

Круглые кровати снова в моде: показываем как они смотрятся в интерьере спальни

23 октября 2024, 09:11
Фото: Изображение Midjourney
Круглые кровати снова в моде: показываем как они смотрятся в спальне
Круглые кровати, которые были популярны в 1960-х и 90-х годах, снова в центре внимания дизайнеров интерьеров. Но прежде чем покупать стоит подумать, подходит ли вам этот предмет мебели в стиле ретро и как сделать его современным.

Круглые кровати служат эффектным акцентом в интерьере. Но не любой дизайн может сочетаться с такой формой спального места.

Дизайн комнат в стиле ретро

Круглая кровать двуспальная в интерьере спальниКруглая кровать двуспальная в интерьере спальни
Круглая кровать двуспальная в интерьере спальни. Фото: Изображение Midjourney

Круглые кровати впервые появились в 1960-х годах, поэтому неудивительно, что их часто можно встретить в помещениях, оформленных в стиле ретро. Они часто были выполнены в ярких цветах из роскошных материалов, иногда с изогнутой спинкой.

Если вы хотите создать в своей комнате стильную атмосферу, украсьте кровать изысканными изголовьями с кисточками или подушками с балдахином. Вы также можете использовать яркое постельное бельё, которое будет сочетаться с остальной обстановкой или создаст яркий контраст. Многие винтажные кровати в стиле ретро имеют мягкую бархатную обивку.

Эстетика old many

Круглые кровати в современном стиле «old many»Круглые кровати в современном стиле «old many»
Круглые кровати в современном стиле «old many». Фото: Изображение Midjourney

Круглые кровати часто встречаются в роскошных интерьерах «old many». Выбирая современный стиль, обратите внимание на нейтральную цветовую палитру, например, белую, серую, бежевую или чёрную. Выберите круглую кровать одного из этих оттенков и застелите её подходящими по цвету простынями и одеялом того же цвета, чтобы создать монохромную палитру постельного белья.

Выбор ткани также важен. Чтобы создать атмосферу старины, выбирайте мягкие на ощупь ткани, такие как шёлк и бамбук. Для традиционного стиля покупайте круглые кровати с изголовьями, украшенными ромбами.

Спальни в стиле минимализм

Круглая кровать в стиле минимализмКруглая кровать в стиле минимализм
Круглая кровать в стиле минимализм. Фото: Изображение Midjourney

Благодаря своей мягкой органичной форме круглые кровати являются популярным выбором в минималистичном дизайне интерьера. Чтобы добиться такого эффекта, купите круглый матрас, который подходит к вашей кровати, чтобы линии были как можно более чёткими.

Используйте нейтральные простыни, простое изголовье и тёплое освещение для минималистичной спальни без излишеств.

Плюсы и минусы круглых кроватей

Круглая кровать в интерьере фотоКруглая кровать в интерьере фото
Круглая кровать в интерьере фото. Фото: Изображение Midjourney

Плюсы: Круглые кровати обеспечивают большую гибкость при выборе положения для сна. Они также подчеркивают дизайн любой комнаты, в которой они установлены.

Минусы: Круглые кровати обычно дороже традиционных каркасов. Круглые матрасы и постельное белье встречаются реже, поэтому варианты могут быть ограничены. Из-за своей формы круглой кровати может потребоваться больше места, чтобы она удобно разместилась в вашей спальне.

Ранее мы рассказывали, какие 6 цветов в спальне позволят крепко спать.

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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#Дизайн#Спальня#Интерьер#Кровать#Дом и сад
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