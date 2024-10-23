Круглые кровати снова в моде: показываем как они смотрятся в интерьере спальни

Posted 23 октября, 09:11
Published 23 октября, 09:11
Modified 23 октября, 09:13
Updated 23 октября, 09:13
Круглые кровати служат эффектным акцентом в интерьере. Но не любой дизайн может сочетаться с такой формой спального места.
Круглые кровати впервые появились в 1960-х годах, поэтому неудивительно, что их часто можно встретить в помещениях, оформленных в стиле ретро. Они часто были выполнены в ярких цветах из роскошных материалов, иногда с изогнутой спинкой.
Если вы хотите создать в своей комнате стильную атмосферу, украсьте кровать изысканными изголовьями с кисточками или подушками с балдахином. Вы также можете использовать яркое постельное бельё, которое будет сочетаться с остальной обстановкой или создаст яркий контраст. Многие винтажные кровати в стиле ретро имеют мягкую бархатную обивку.
Круглые кровати часто встречаются в роскошных интерьерах «old many». Выбирая современный стиль, обратите внимание на нейтральную цветовую палитру, например, белую, серую, бежевую или чёрную. Выберите круглую кровать одного из этих оттенков и застелите её подходящими по цвету простынями и одеялом того же цвета, чтобы создать монохромную палитру постельного белья.
Выбор ткани также важен. Чтобы создать атмосферу старины, выбирайте мягкие на ощупь ткани, такие как шёлк и бамбук. Для традиционного стиля покупайте круглые кровати с изголовьями, украшенными ромбами.
Благодаря своей мягкой органичной форме круглые кровати являются популярным выбором в минималистичном дизайне интерьера. Чтобы добиться такого эффекта, купите круглый матрас, который подходит к вашей кровати, чтобы линии были как можно более чёткими.
Используйте нейтральные простыни, простое изголовье и тёплое освещение для минималистичной спальни без излишеств.
Плюсы: Круглые кровати обеспечивают большую гибкость при выборе положения для сна. Они также подчеркивают дизайн любой комнаты, в которой они установлены.
Минусы: Круглые кровати обычно дороже традиционных каркасов. Круглые матрасы и постельное белье встречаются реже, поэтому варианты могут быть ограничены. Из-за своей формы круглой кровати может потребоваться больше места, чтобы она удобно разместилась в вашей спальне.
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