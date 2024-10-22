Цвета для спальни: 6 оттенков, которые помогут вам крепко спать

Posted 22 октября, 15:32
Published 22 октября, 15:32
Modified 22 октября, 15:34
Updated 22 октября, 15:34
Цвета имеют свойство оказывать серьёзное психологическое воздействие. Например, тёплые и яркие оттенки по своей природе стимулируют организм, поэтому они меньше всего подходят для комнаты, в которой спят. Но что тогда выбрать?
«Первый шаг к правильному дизайну спальни это рассмотреть какие цвета ассоциируются с расслаблением и умиротворенностью, — советует Сью Ким, эксперт Valspar. — Холодные синий и зеленый, а также теплые нейтральные — это успокаивающие оттенки».
Кроме того, важно как вы используете цвет и с какими акцентами его сочетаете. Высококонтрастные цвета могут возбуждать, но низкоконтрастное сочетание — успокаивать.
«Зелёные оттенки — всегда отличная отправная точка для оформления любой спальни, так как в психологии цвета они часто ассоциируются с отдыхом и спокойствием, — рассказывает О’Доннелл, специалист бренда Farrow & Ball. — Но, пожалуйста, не используйте слишком чистые или яркие цвета — вам нужно что-то слегка по характеру».
Мягкие стены средне-коричневого цвета создадут спокойное настроение. Этот нейтральный оттенок не будоражит разум и может стать основой умиротворяющей палитры. Средне-коричневые пятна также отлично подходят для деревянной мебели для спальни
Синий ассоциируется с природой, за исключением самых ярких оттенков. Большинство синих успокаивают и способствуют расслаблению, а сам оттенок подходит для оформления любой поверхности в комнате — стены, потолки или мебель.
«Если вы покрасите потолок, стены и отделку в один и тот же насыщенный синий цвет, это создаст эффект кокона, способствующий спокойному сну», — объясняет Ким.
Такие успокаивающие цвета, как тёмно-коричневые, могут быть невероятно расслабляющими, особенно если в них есть теплота. Тёмные тона лучше всего смотрятся на стенах, поэтому дизайнеры советуют выбирать оттенки, которые не создают слишком резкий контраст.
В отличие от более ярких оттенков бирюзового или аквамаринового, приглушённые сине-зелёные тона скорее успокаивают, чем заряжают энергией. Они позволяют добавить цвета в пространство, не перегружая мозг. Сине-зелёные оттенки отлично подходят для штор, постельного белья и подушек.
Для тех, кто предпочитает меньше ярких цветов в палитре своего дома, Ким рекомендует нейтральные оттенки с тёплым подтоном.
«Кремово-белые, желтовато-коричневые и светло-коричневые оттенки создают ощущение лёгкости и спокойствия», — советует Ким.
Она предлагает сочетать более тёмный оттенок стен со слегка более светлой отделкой и потолком. Помните, что даже яркий контраст нейтральных оттенков может привнести в спальню энергию, а не сонную безмятежность.
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Источник: bhg