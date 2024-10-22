Цвета для спальни: 6 оттенков, которые помогут вам крепко спать

Такие успокаивающие цвета, как тёмно-коричневые, могут быть невероятно расслабляющими, особенно если в них есть теплота. Тёмные тона лучше всего смотрятся на стенах, поэтому дизайнеры советуют выбирать оттенки, которые не создают слишком резкий контраст.