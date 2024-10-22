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Posted 22 октября, 15:32

Published 22 октября, 15:32

Modified 22 октября, 15:34

Updated 22 октября, 15:34

Цвета для спальни: 6 оттенков, которые помогут вам крепко спать

Цвета для спальни: 6 оттенков, которые помогут вам крепко спать

22 октября 2024, 15:32
Фото: Изображение Midjourney
Цвета для спальни: 6 оттенков, которые помогут вам крепко спать
Форма подушек, жёсткость матраса и мягкость постельного белья — это еще не все условия для хорошего сна. Цвет стен для спальни тоже может играть значительную роль.

Какой цвет лучше всего подходит для спальни

Цвета имеют свойство оказывать серьёзное психологическое воздействие. Например, тёплые и яркие оттенки по своей природе стимулируют организм, поэтому они меньше всего подходят для комнаты, в которой спят. Но что тогда выбрать?

«Первый шаг к правильному дизайну спальни это рассмотреть какие цвета ассоциируются с расслаблением и умиротворенностью, — советует Сью Ким, эксперт Valspar. — Холодные синий и зеленый, а также теплые нейтральные — это успокаивающие оттенки».

Кроме того, важно как вы используете цвет и с какими акцентами его сочетаете. Высококонтрастные цвета могут возбуждать, но низкоконтрастное сочетание — успокаивать.

1. Болотно-зеленый

Средне-зеленый цветСредне-зеленый цвет
Средне-зеленый цвет. Фото: Изображение Midjourney
«Зелёные оттенки — всегда отличная отправная точка для оформления любой спальни, так как в психологии цвета они часто ассоциируются с отдыхом и спокойствием, — рассказывает О’Доннелл, специалист бренда Farrow & Ball. — Но, пожалуйста, не используйте слишком чистые или яркие цвета — вам нужно что-то слегка по характеру».

2. Мягкие средне-коричневые тона

Мягкие средне-коричневые тонаМягкие средне-коричневые тона
Мягкие средне-коричневые тона. Фото: LINDSEY PUTZIER

Мягкие стены средне-коричневого цвета создадут спокойное настроение. Этот нейтральный оттенок не будоражит разум и может стать основой умиротворяющей палитры. Средне-коричневые пятна также отлично подходят для деревянной мебели для спальни

3. Синий

Синий ассоциируется с природой, за исключением самых ярких оттенков. Большинство синих успокаивают и способствуют расслаблению, а сам оттенок подходит для оформления любой поверхности в комнате — стены, потолки или мебель.

«Если вы покрасите потолок, стены и отделку в один и тот же насыщенный синий цвет, это создаст эффект кокона, способствующий спокойному сну», — объясняет Ким.

4. Темно-коричневые

Темно коричневые цвета в интерьереТемно коричневые цвета в интерьере
Темно коричневые цвета в интерьере. Фото: Изображение Midjourney

Такие успокаивающие цвета, как тёмно-коричневые, могут быть невероятно расслабляющими, особенно если в них есть теплота. Тёмные тона лучше всего смотрятся на стенах, поэтому дизайнеры советуют выбирать оттенки, которые не создают слишком резкий контраст.

5. Приглушенный сине-зеленый

Приглушенный сине-зеленыйПриглушенный сине-зеленый
Приглушенный сине-зеленый. Фото: JAN BALDWIN / COURTESY OF FARROW & BALL

В отличие от более ярких оттенков бирюзового или аквамаринового, приглушённые сине-зелёные тона скорее успокаивают, чем заряжают энергией. Они позволяют добавить цвета в пространство, не перегружая мозг. Сине-зелёные оттенки отлично подходят для штор, постельного белья и подушек.

6. Теплые нейтральные тона

Нейтральная спальняНейтральная спальня
Нейтральная спальня. Фото: Изображение Midjourney

Для тех, кто предпочитает меньше ярких цветов в палитре своего дома, Ким рекомендует нейтральные оттенки с тёплым подтоном.

«Кремово-белые, желтовато-коричневые и светло-коричневые оттенки создают ощущение лёгкости и спокойствия», — советует Ким.

Она предлагает сочетать более тёмный оттенок стен со слегка более светлой отделкой и потолком. Помните, что даже яркий контраст нейтральных оттенков может привнести в спальню энергию, а не сонную безмятежность.

Ранее мы рассказывали, какие три цвета идеально подходят к любому помещению в доме.

Источник: bhg

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