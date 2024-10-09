4 простых совета фен-шуй для притяжения положительной энергии в дом

Posted 9 октября, 08:18
Published 9 октября, 08:18
Modified 9 октября, 08:21
Updated 9 октября, 08:21
Если вы живёте в большом и шумном городе, то каждый день дышите загрязнённым воздухом, что плохо сказывается на здоровье. Однако, чистый воздух — это основа для здоровья и благополучия, рассказываю эксперты Wemystic.
Первый совет фен-шуй заключается в том, чтобы найти способы улучшить качество воздуха вокруг вас. Чаще проветривайте помещения и используйте эфирные масла для очистки воздуха или воздухоочистители.
Также можно приобрести 2-3 растения, которые очищают воздух, например:
Свет является важной частью нашей жизни не только для физического благополучия, но и для ментального. Пропускайте в свой дом как можно больше естественного света, но не забывайте, что также важно иметь хорошее освещение в доме. Приобретите лампы полного спектра, а не флуоресцентные лампы — вы быстро почувствуете изменения в своем здоровье и самочувствии.
Кроме того, в интерьер помещения следует включить несколько светлых и ярких цветов фэн-шуй. Украсьте дом или офис яркими картинами, которые придают организму жизнерадостность и энергию.
Спальня, гостиная или домашний рабочий кабинет являются наиболее используемыми помещениями, поэтому они должны быть оформлены в соответствии с правилами фэн-шуй. Главное — это порядок, который способствует беспрепятственному протеканию хорошей энергии.
Поэтому стоит уделить внимание не только солнечному свету и воздуху, но и также наведению порядка. Согласно китайской философии нельзя хранить под кроватью вещи, необходимо поддерживать в шкафах чистоту и порядок. Гармоничное пространство и красивая обстановка дадут вам заряд позитивной энергии.
Знаете ли вы, что с точки зрения фэн-шуй наше самочувствие тесно связано с качеством энергии в ванной комнате? Помня об этом, постарайтесь создать в своей ванной атмосферу спа-салона: добавьте несколько свечей, пушистые полотенца, эфирные масла и уберите всё, что захламляет пространство.
Как только вы наведете порядок, то сразу заметите, что вокруг начинает царить другая энергия, которая полезна не только для здоровья, но и для общей энергии фэн-шуй в вашем доме.
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