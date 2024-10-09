4 простых совета фен-шуй для притяжения положительной энергии в дом

Свет является важной частью нашей жизни не только для физического благополучия, но и для ментального. Пропускайте в свой дом как можно больше естественного света, но не забывайте, что также важно иметь хорошее освещение в доме. Приобретите лампы полного спектра, а не флуоресцентные лампы — вы быстро почувствуете изменения в своем здоровье и самочувствии.