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Posted 9 октября, 08:18

Published 9 октября, 08:18

Modified 9 октября, 08:21

Updated 9 октября, 08:21

Фен-шуй для активации положительной энергии в доме

4 простых совета фен-шуй для притяжения положительной энергии в дом

9 октября 2024, 08:18
Фото: Изображение Midjourney
Фен-шуй для активации положительной энергии в доме
С помощью этих приемов в доме появится оазис уюта и красоты, чтобы отдыхать после работы и наполняться новыми силами. Рассказываем, какие правила фен-шуй помогут городскому жителю бороться со стрессом.

1. Воздух и живые растения

Если вы живёте в большом и шумном городе, то каждый день дышите загрязнённым воздухом, что плохо сказывается на здоровье. Однако, чистый воздух — это основа для здоровья и благополучия, рассказываю эксперты Wemystic.

Первый совет фен-шуй заключается в том, чтобы найти способы улучшить качество воздуха вокруг вас. Чаще проветривайте помещения и используйте эфирные масла для очистки воздуха или воздухоочистители.

Также можно приобрести 2-3 растения, которые очищают воздух, например:

  • Драцена Дженни Крейг;
  • Английский плющ;
  • Мирная лилия;
  • Резиновый рис;
  • Пальма арека;
  • Тростниковая пальма;
  • Плакучий рис.
Живые растенияЖивые растения
Живые растения. Фото: Изображение Midjourney

2. Свет и цветовой фон интерьера

Свет является важной частью нашей жизни не только для физического благополучия, но и для ментального. Пропускайте в свой дом как можно больше естественного света, но не забывайте, что также важно иметь хорошее освещение в доме. Приобретите лампы полного спектра, а не флуоресцентные лампы — вы быстро почувствуете изменения в своем здоровье и самочувствии.

Кроме того, в интерьер помещения следует включить несколько светлых и ярких цветов фэн-шуй. Украсьте дом или офис яркими картинами, которые придают организму жизнерадостность и энергию.

Много света и красокМного света и красок
Много света и красок. Фото: Изображение Midjourney

3. Порядок и гармония пространства

Спальня, гостиная или домашний рабочий кабинет являются наиболее используемыми помещениями, поэтому они должны быть оформлены в соответствии с правилами фэн-шуй. Главное — это порядок, который способствует беспрепятственному протеканию хорошей энергии.

Поэтому стоит уделить внимание не только солнечному свету и воздуху, но и также наведению порядка. Согласно китайской философии нельзя хранить под кроватью вещи, необходимо поддерживать в шкафах чистоту и порядок. Гармоничное пространство и красивая обстановка дадут вам заряд позитивной энергии.

Чистота и порядок в домеЧистота и порядок в доме
Чистота и порядок в доме. Фото: Изображение Midjourney

2. Спа-ванная

Знаете ли вы, что с точки зрения фэн-шуй наше самочувствие тесно связано с качеством энергии в ванной комнате? Помня об этом, постарайтесь создать в своей ванной атмосферу спа-салона: добавьте несколько свечей, пушистые полотенца, эфирные масла и уберите всё, что захламляет пространство.

Как только вы наведете порядок, то сразу заметите, что вокруг начинает царить другая энергия, которая полезна не только для здоровья, но и для общей энергии фэн-шуй в вашем доме.

Ранее мы рассказывали, как при помощи фен-шуй создать лакшери-интерьер.

СПА-ваннаяСПА-ванная
СПА-ванная. Фото: Изображение Midjourney
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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#Дизайн#Интерьер#Фен-шуй#Дом и сад
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