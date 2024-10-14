Как использовать коричневый цвет, чтобы кухня выглядела дорого и стильно

Posted 14 октября, 12:35
Published 14 октября, 12:35
Modified 14 октября, 12:38
Updated 14 октября, 12:38
Коричневый — не новый цвет, но он слишком долго оставался незамеченным в идеях для кухни. От глубоких шоколадных оттенков до более светлых, натуральных деревянных поверхностей, коричневый сегодня чувствует себя на кухне как дома и обладает уютной привлекательностью. Но как же использовать его, чтобы он выглядел дорого?
Если вы выбрали коричневую кухню, это не значит, что вы не можете добавить яркие элементы дизайна. Несмотря на более тёмный оттенок, этот цвет является нейтральным, поэтому он хорошо сочетается со многими более яркими палитрами.
На этой кухне коричневые шкафы и стеновые панели соседствуют с ярко-красной и белой напольной плиткой в шахматном порядке, что мгновенно добавляет в интерьеру изюминку. Использование более ярких тонов на полу не перегружает пространство и добавляет визуальный интерес.
Насыщенный цвет в этом году оказался любимым способом придать помещениям стильного драматизма. Покрасив все поверхности, стены, отделку, потолок и шкафы, вы можете создать мрачную кухню.
Но добавление металлических акцентов придаст помещению ощущение роскоши. Например, в качестве цвета фурнитуры можно выбрать хром, который придает блеск и сочетается с более светлыми прожилками на мраморной задней панели.
Натуральное дерево хорошо сочетается с любой цветовой палитрой и отделкой фурнитуры. В этой кухне выбрана коричневая краска цвета эспрессо, которая добавляет контраст.
Этот дизайн доказывает, что включение коричневого цвета в дизайн в разумных количествах позволяет создать характерную атмосферу и привнести немного неожиданности.
Коричневые интерьеры могут навеять воспоминания о 80-х и 90-х, но если правильно их использовать, они могут выглядеть современно и винтажно.
На этой кухне тёмно-коричневые стены сочетаются с более светлым деревянным островом и потолочными балками оранжевого цвета. Так они создают тёплый, гармоничный дизайн, который кажется более изысканным.
Когда вы задумываетесь о коричневой кухне, то наверняка в первую очередь думаете об изменении цвета шкафов, стен и столешницы. Однако коричневый — это оттенок, который может располагаться в других зонах.
Эта кухня — отличный пример, где коричневый цвет достался напольному покрытию, вытяжке и оборудованию на плите, а также кухонному острову. Этот вариант подходит всем, кто не хочет отдавать предпочтение коричневым шкафам.
Ранее мы рассказывали, какие цвета можно увидеть только в самых дорогих домах.