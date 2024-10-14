Как использовать коричневый цвет, чтобы кухня выглядела дорого и стильно

Коричневый — не новый цвет, но он слишком долго оставался незамеченным в идеях для кухни. От глубоких шоколадных оттенков до более светлых, натуральных деревянных поверхностей, коричневый сегодня чувствует себя на кухне как дома и обладает уютной привлекательностью. Но как же использовать его, чтобы он выглядел дорого?