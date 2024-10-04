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Posted 4 октября, 09:13

Published 4 октября, 09:13

Modified 4 октября, 09:15

Updated 4 октября, 09:15

5 быстрых приемов для уюта

5 быстрых приемов для домашнего уюта, даже в квартире без ремонта

4 октября 2024, 09:13
Фото: Amy Lamb/ NativeHouse Photography
5 быстрых приемов для уюта
Снимаете жилье или переехали в новую квартиру, до ремонта которой не доходят руки? Дизайнер рассказала, как она создала теплое и обжитое пространство всего за 5 шагов.

Редактор Homes & Gardens Лиза продала свой дом, но еще не нашла тот, который посчитала бы своим семейным гнездышком, из-за чего пришлось временно арендовать квартиру.

Владельцы сдаваемого жилья годами окрашивали стены комнат в белый или серый цвет, делая его максимально привлекательным и простым в обслуживании.

Автор решила не делать ремонт, намереваясь прожить со своей семьей в этом доме около года, а использовать простые декоративные приемы, создающие уют.

1. ОФОРМЛЕНИЕ ДИВАНА

Яркий диванЯркий диван
Яркий диван. Фото: Frampton & Co

Стильный и яркий диван сразу сделал холодную комнату тёплой, а дом — уютным. Добавив много ярких подушек, можно создать удивительный эффект домашней обстановки, не требуя перекрашивать или оклеивать обоями стены.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНИГ КАК ПРЕДМЕТ ИСКУССТВА

ИнтерьерИнтерьер
Интерьер. Фото: Amy Lamb/ NativeHouse Photography

Лиза использовала книги, собрав их в стопки на столике. Благодаря этому, они позволяют начать рассказывать историю о том, кто вы такой и чем интересуетесь.

3. ГРУППИРОВКА РАСТЕНИЙ В ГОРШКАХ

РастенияРастения
Растения. Фото: PAUL RAESIDE LTD

Комнатные растения — секретное оружие против холода и безликости, потому что они сразу создают в доме уют и ощущение обжитости пространства.

4. ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ

СветильникСветильник
Светильник. Фото: NativeHouse Photography / Lisa Gilmore Design

Некоторые светильники отбрасывают слишком холодный свет, но простая замена лампочек имеет огромное значение.

«Нет ничего сложного в том, чтобы заменить люстру на свою, а хозяйскую хранить в коробке в гараже или в дальнем углу шкафа», — говорит Лиза.

5. КОЛЛЕКЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА

Предметы искусстваПредметы искусства
Предметы искусства. Фото: NativeHouse Photography / Lisa Gilmore Design
«Искусство — это еще одна вещь, которую вы можете взять с собой куда угодно, — рассказывает Лиза. — Я сосредоточилась на тех картинах, которые были со мной на протяжении многих лет».

Более того, редактор отмечает, что вам не нужно прибивать их гвоздями к стене, просто разместив их на полках или камине. Совет профессионала — поставьте большую картину внизу, а поменьше — сверху. Этот прием лучше заполняет пространство, добавляя оригинальности.

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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#Дизайн#Интерьер#Дом и сад
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