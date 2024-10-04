5 быстрых приемов для домашнего уюта, даже в квартире без ремонта

Более того, редактор отмечает, что вам не нужно прибивать их гвоздями к стене, просто разместив их на полках или камине. Совет профессионала — поставьте большую картину внизу, а поменьше — сверху. Этот прием лучше заполняет пространство, добавляя оригинальности.