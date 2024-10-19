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Posted 19 октября, 10:21

Published 19 октября, 10:21

Modified 19 октября, 10:23

Updated 19 октября, 10:23

Макияж Soft Baddie: тренд осени 2024, который нельзя пропустить

Макияж Soft Baddie: тренд осени 2024, который нельзя пропустить

19 октября 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney
Макияж Soft Baddie: тренд осени 2024, который нельзя пропустить
Новый бьюти-тренд взрывает социальные сети и обещает стать главным образом этого сезона. Что же скрывается за загадочным названием Soft Baddie Makeup, и как его повторить без помощи профессиональных визажистов?

С приходом осени 2024 года в мире красоты появился новый фаворит — Soft Baddie Makeup. Этот стиль сочетает в себе нежность и дерзость, создавая образ, который привлекает взгляды и подчёркивает индивидуальность.

Что такое Soft Baddie Makeup?

Soft Baddie Makeup можно описать как гармоничное сочетание естественности и выразительности. Он не такой яркий, как классический вечерний макияж, но и не настолько нейтральный, как нюдовые варианты. Это золотая середина для тех, кто хочет выглядеть эффектно, не перегружая лицо косметикой.

Истоки тренда

Вдохновение для Soft Baddie Makeup пришло из 90-х годов, эпохи супер-моделей и звезд мировой сцены. Такие иконы красоты, как Тайра Бэнкс, Джанет Джексон и Холли Берри, демонстрировали похожие образы, сочетая естественные тона с акцентами на глаза и губы.

В современном мире этот стиль популяризовала американская актриса и певица Сабрина Карпентер. Её образы в тёплых тонах с акцентом на ресницах и сияющей коже стали референсом для многих.

Сабрина КарпентерСабрина Карпентер
Сабрина Карпентер. Фото: Life Style Advices

Как создать образ Soft Baddie: пошаговая инструкция

Шаг 1: подготовка кожи

Начните с увлажнения. Используйте лёгкий крем или сыворотку, чтобы кожа выглядела свежей и сияющей. Хорошо увлажнённая кожа — залог успешного макияжа.

Шаг 2: ровный тон лица

Нанесите тональное средство с лёгкой текстурой, чтобы выровнять цвет лица, но сохранить его естественность. Выберите оттенок с тёплым подтоном для придания коже здорового сияния. При необходимости используйте консилер, чтобы скрыть небольшие недостатки.

Шаг 3: лёгкий контуринг и бронзер

С помощью бронзера подчеркните скулы, линию роста волос и слегка контурируйте нос. Это придаст лицу объём и теплоту. Важно хорошо растушевать все линии, чтобы макияж выглядел естественно.

Шаг 4: румянец на щёчках

Румяна — ключевой элемент этого образа. Выберите оттенок персика или нежной розы и нанесите на «яблочки» щёк, растушёвывая к вискам. Можно добавить немного румян на кончик носа для свежести.

Jeff Kravitz/Kristina Bumphrey/Steve GranitzJeff Kravitz/Kristina Bumphrey/Steve Granitz
Jeff Kravitz/Kristina Bumphrey/Steve Granitz. Фото: Getty Images

Шаг 5: естественные брови

Заполните брови тенями или карандашом, придерживаясь их естественной формы. Фиксируйте гелем или воском, чтобы волоски держались в нужном положении. Брови должны быть выразительными, но не графичными.

Шаг 6: акцент на глаза

Нанесите базу под тени для стойкости. Используйте матовые тени тёплых коричневых оттенков в складке века и слегка растушуйте. На подвижное веко добавьте шиммерные тени цвета шампанского для сияния. Коричневым карандашом подчеркните межресничное пространство и слегка вытяните линию за внешний уголок глаза, создавая эффект мягкой стрелки.

Шаг 7: длинные ресницы

Щедро нанесите тушь на верхние и нижние ресницы. Для дополнительного объёма можно предварительно воспользоваться кёрлером или наклеить натуральные накладные ресницы.

Шаг 8: сияние с хайлайтером

Добавьте немного хайлайтера на скулы, кончик носа и внутренние уголки глаз. Это придаст коже здоровое сияние и подчеркнет рельеф лица.

Шаг 9: соблазнительные губы

Обведите губы карандашом тёплого коричневого оттенка, слегка выходя за контур для объёма. Растушуйте линии кистью, чтобы не было чётких границ. В центр губ нанесите блеск или помаду нюдового оттенка с глянцевым финишем.

Почему стоит попробовать этот тренд?

Soft Baddie Makeup универсален и подходит для разных типов внешности. Он подчёркивает естественную красоту, добавляя ей современный штрих. Этот макияж идеально подходит как для повседневной жизни, так и для особых событий.

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#Ольга Харина#Красота#Тренды#Макияж
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