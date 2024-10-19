Макияж Soft Baddie: тренд осени 2024, который нельзя пропустить

Posted 19 октября, 10:21
Published 19 октября, 10:21
Modified 19 октября, 10:23
Updated 19 октября, 10:23
С приходом осени 2024 года в мире красоты появился новый фаворит — Soft Baddie Makeup. Этот стиль сочетает в себе нежность и дерзость, создавая образ, который привлекает взгляды и подчёркивает индивидуальность.
Soft Baddie Makeup можно описать как гармоничное сочетание естественности и выразительности. Он не такой яркий, как классический вечерний макияж, но и не настолько нейтральный, как нюдовые варианты. Это золотая середина для тех, кто хочет выглядеть эффектно, не перегружая лицо косметикой.
Вдохновение для Soft Baddie Makeup пришло из 90-х годов, эпохи супер-моделей и звезд мировой сцены. Такие иконы красоты, как Тайра Бэнкс, Джанет Джексон и Холли Берри, демонстрировали похожие образы, сочетая естественные тона с акцентами на глаза и губы.
В современном мире этот стиль популяризовала американская актриса и певица Сабрина Карпентер. Её образы в тёплых тонах с акцентом на ресницах и сияющей коже стали референсом для многих.
Начните с увлажнения. Используйте лёгкий крем или сыворотку, чтобы кожа выглядела свежей и сияющей. Хорошо увлажнённая кожа — залог успешного макияжа.
Нанесите тональное средство с лёгкой текстурой, чтобы выровнять цвет лица, но сохранить его естественность. Выберите оттенок с тёплым подтоном для придания коже здорового сияния. При необходимости используйте консилер, чтобы скрыть небольшие недостатки.
С помощью бронзера подчеркните скулы, линию роста волос и слегка контурируйте нос. Это придаст лицу объём и теплоту. Важно хорошо растушевать все линии, чтобы макияж выглядел естественно.
Румяна — ключевой элемент этого образа. Выберите оттенок персика или нежной розы и нанесите на «яблочки» щёк, растушёвывая к вискам. Можно добавить немного румян на кончик носа для свежести.
Заполните брови тенями или карандашом, придерживаясь их естественной формы. Фиксируйте гелем или воском, чтобы волоски держались в нужном положении. Брови должны быть выразительными, но не графичными.
Нанесите базу под тени для стойкости. Используйте матовые тени тёплых коричневых оттенков в складке века и слегка растушуйте. На подвижное веко добавьте шиммерные тени цвета шампанского для сияния. Коричневым карандашом подчеркните межресничное пространство и слегка вытяните линию за внешний уголок глаза, создавая эффект мягкой стрелки.
Щедро нанесите тушь на верхние и нижние ресницы. Для дополнительного объёма можно предварительно воспользоваться кёрлером или наклеить натуральные накладные ресницы.
Добавьте немного хайлайтера на скулы, кончик носа и внутренние уголки глаз. Это придаст коже здоровое сияние и подчеркнет рельеф лица.
Обведите губы карандашом тёплого коричневого оттенка, слегка выходя за контур для объёма. Растушуйте линии кистью, чтобы не было чётких границ. В центр губ нанесите блеск или помаду нюдового оттенка с глянцевым финишем.
Soft Baddie Makeup универсален и подходит для разных типов внешности. Он подчёркивает естественную красоту, добавляя ей современный штрих. Этот макияж идеально подходит как для повседневной жизни, так и для особых событий.
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