Макияж Soft Baddie: тренд осени 2024, который нельзя пропустить

Soft Baddie Makeup можно описать как гармоничное сочетание естественности и выразительности. Он не такой яркий, как классический вечерний макияж, но и не настолько нейтральный, как нюдовые варианты. Это золотая середина для тех, кто хочет выглядеть эффектно, не перегружая лицо косметикой.