Самый модный маникюр сезона: все хиты октября-2024

Анималистическая тематика не теряет актуальности — она возглавляла хит-парады летом 2024 года и остается модной с наступлением первых холодов. Впрочем, тенденции немного изменились, и вместе леопардового узора в топе — текстуры, имитирующие кожу крокодила и панцирь черепахи. Все это будет прекрасно смотреться на ногтях, и для такого маникюра не потребуются даже наклейки — модные фантазии легко воплощаются посредством градиентной техники.