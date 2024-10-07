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Posted 7 октября, 08:36

Published 7 октября, 08:36

Modified 7 октября, 08:36

Updated 7 октября, 08:36

Самый модный маникюр сезона: все хиты октября-2024

Самый модный маникюр сезона: все хиты октября-2024

7 октября 2024, 08:36
Фото: freepik
Каким должен быть самый модный маникюр в этом октябре? Разбираем горячие тренды и выбираем идеальный вариант!

Анималистические принты

Анималистическая тематика не теряет актуальности — она возглавляла хит-парады летом 2024 года и остается модной с наступлением первых холодов. Впрочем, тенденции немного изменились, и вместе леопардового узора в топе — текстуры, имитирующие кожу крокодила и панцирь черепахи. Все это будет прекрасно смотреться на ногтях, и для такого маникюра не потребуются даже наклейки — модные фантазии легко воплощаются посредством градиентной техники.

Фото: freepik

Бархат

Однозначный хит октября 2024 года — маникюр типа «кошачий глаз». В этом году особенно актуальны ногти с шиммером мелкой фракции и сдержанные переливы. Такой маникюр напоминает бархатную фактуру, что делает его особенно элегантным и женственным.

Для такого маникюра идеально подходят насыщенные и глубокие цветовые гаммы, что важно — они не теряют изысканности даже в случае однотонного нанесения. Однако такие лаки могут быть и нюдовыми, например, если выбор делается в пользу френча.

Фото: freepik

Цветовые комбинации

Модный маникюр октября предполагает использование оттенков из одной палитры. Такой прием можно использовать, если выбор делается в пользу горизонтального градиента. Ногти красятся в разные цвета, которые различаются исключительно по насыщенности и интенсивности.

Фото: freepik

Осенняя палитра

С наступлением осени актуальной становится сезонная тематика. Уместны и желательны изображения ягод, желтых листьев, цветов на ногтях. Такие узоры можно нарисовать или наклеить. Стоит отметить, что маникюр с таким декором смотрится достаточно лаконично.

Фото: freepik

Глазурь

Еще один хит октября — маникюр с глазурью. Сделать его очень просто, если под рукой есть втирка с эффектом сияния. Наиболее удачным вариантом для октября 2024 года можно назвать маникюр в кофейных гаммах с глазурью, однако допускаются абсолютно любые цвета.

Фото: freepik

Аура

Очень интересный прием, в основе которого лежит техника градиента. В этом случае акцент, самый яркий оттенок, располагается по центру ногтя. Важный плюс такого маникюра — он отлично смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях.

Фото: freepik

Термоэффект

Модный маникюр этой осени может обеспечивать легкий термоэффект. Даже если выбрано покрытие одного цвета, маникюр будет смотреться очень оригинально, поскольку в разных температурных условиях будет менять свой цвет. Сделать такой маникюр можно с использованием втирки, которая придаст ногтям эффектное сияние.

Фото: freepik

Матовый

Очень актуален матовый маникюр. Как отмечают нейл-стилисты, пигменты с насыщенной основой идеальны для осени. Их можно комбинировать с блестящим покрытием — стемпингом или с деталями, выдержанными в золотистых гаммах.

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#Мария Казак#Общество#Красота#Тренды#Маникюр
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