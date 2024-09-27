Выбираем макияж по форме глаз: советы визажиста + фото

Posted 27 сентября, 07:09
Published 27 сентября, 07:09
Modified 27 сентября, 07:09
Updated 27 сентября, 07:09
Нейла Кетата, визажист, считает, что лучший вариант в этом случае — макияж по принципу «лисий взгляд». Такой мейкап способен слегка увеличить расстояние между глазами. Основной акцент нужно делать на внутреннем уголке глаза — он высветляется. Также можно нарисовать стрелки при помощи жидкой подводки, при этом ближе к внешнему краю цвет подводки должен становиться более насыщенным.
Стрелки — обязательные элементы макияжа. Нейла Кетата отмечает, что стрелки важно проводить в определенном направлении — к внутреннему уголку глаз от внешнего.
«Такой прием позволит сократить расстояние между глазами и сбалансировать черты лица», — подчеркивает эксперт.
Если внешние уголки находятся чуть ниже, чем внутренние, при помощи правильного макияжа их можно будет слегка приподнять. Такой прием позволит нивелировать так называемый эффект грустного взгляда. Самый действенный способ, по мнению Нейлы Кетата, — это макияж в стиле «глаза белки».
«Подводка наносится на верхнее веко, четко по его линии. Саму форму глаза не стоит менять, как минимум кардинально», — советует визажист, отмечая, что для подчеркивания нижнего века можно использовать лайнер спокойного оттенка.
Для девушек с такими глазами лучший вариант — это стрелки, однако нарисовать их нужно так, чтобы они получились похожими на крылья. Нейла Кетата советует использовать только тушь для ресниц, тогда как от теней визажист рекомендует отказаться.
«В крайнем случае, можно использовать тени только определенных оттенков — золотистых либо нюдовых», — советует эксперт.
Макияж, в рамках которого по направлению к внешнему краю глаз выполняется растушевка, — хороший вариант для девушек с круглыми глазами. Визуально нивелировать широко подвижное веко помогут тени — они должны быть немного темнее, чем оттенок кожи, и наносить их нужно на нижнее веко. Так взгляд получится более глубоким и драматичным.
Миндалевидным глазам, считает Нейла Кетата, идеально подходят смоки-айз, а также тени синего оттенка. Можно использовать подводку, однако наносить ее следует максимально тонкой линией, причем на оба века. Лайнер может иметь любой оттенок, главное — растушевка.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14