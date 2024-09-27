Выбираем макияж по форме глаз: советы визажиста + фото

Макияж, в рамках которого по направлению к внешнему краю глаз выполняется растушевка, — хороший вариант для девушек с круглыми глазами. Визуально нивелировать широко подвижное веко помогут тени — они должны быть немного темнее, чем оттенок кожи, и наносить их нужно на нижнее веко. Так взгляд получится более глубоким и драматичным.