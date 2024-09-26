5 фишек модных осенних макияжей на работу или учебу

Минимализм и естественность — в основе макияжа Scandi Girls. Никаких плотных тяжелых тонов и ярких оттенков. После нанесения такого мейкапа должно сложиться впечатление, что ты не красилась вовсе. Но при этом лицо будет выглядеть ухоженно, а образ получится утонченным.