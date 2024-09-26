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Posted 26 сентября, 10:45

Published 26 сентября, 10:45

Modified 26 сентября, 10:45

Updated 26 сентября, 10:45

5 фишек модных осенних макияжей на работу или учебу

5 фишек модных осенних макияжей на работу или учебу

26 сентября 2024, 10:45
Фото: Изображение Midjourney
5 фишек модных осенних макияжей на работу или учебу
Осень-2024 точно не будет скучной! Бьюти-стилисты предлагают яркие и интересные решения для повседневного осеннего мейкапа. Собрали самые свежие трендовые идеи макияжа.

Гранж

Самый трендовый макияж осени-2024 — гранж, вдохновленный модой на стиль 90-х. Во главу угла ставится размытый макияж глаз, который добавляет образу мягкости и таинственности.

Вооружись палетками теней с глубокими оттенками сливового, угольного. Макияж глаз должен быть неброским, нарочито небрежным. Его отлично дополнит сияющий финиш для лица с минимально покрывающей способностью.

Самый трендовый макияж осени-2024 — гранж, вдохновленный модой на стиль 90-хСамый трендовый макияж осени-2024 — гранж, вдохновленный модой на стиль 90-х
Самый трендовый макияж осени-2024 — гранж, вдохновленный модой на стиль 90-х. Фото: Изображение Midjourney

Серо-зеленый взгляд

Тренд осени-2024 — макияж с темными оттенками, подчеркивающий глубину взгляда и добавляющий образу загадочности. Но если ты не готова к слишком ярким образам, выбери более спокойные оттенки. Делай упор в макияже на природные цвета — оливковый, изумрудный, мягкий серый.

Предлагаем использовать такой бьюти-прием — зеленая тушь плюс серебристый карандаш для глаз. Такой мягкий контраст сделает акцент на глаза и добавит выразительности взгляду.

Тренд осени-2024 — макияж с темными оттенками, подчеркивающий глубину взглядаТренд осени-2024 — макияж с темными оттенками, подчеркивающий глубину взгляда
Тренд осени-2024 — макияж с темными оттенками, подчеркивающий глубину взгляда. Фото: Изображение Midjourney

Акцент на губы

«Вампирские» губы — основа модного макияжа на осень-2024. Причем яркий акцент на губах подходит не только для вечернего мейкапа, но и для повседневного образа.

Выбирай глубокие бордовые оттенки с матовой текстурой для образа сексуальной хищницы. Для мягкого женственного образа отдай предпочтение малиновым тонам.

Не перегружай макияж лишними деталями — акцент только на губах, мейкап глаз должен быть минимальным. Достаточно подчеркнуть ресницы тушью.

«Вампирские» губы — основа модного макияжа на осень-2024«Вампирские» губы — основа модного макияжа на осень-2024
«Вампирские» губы — основа модного макияжа на осень-2024. Фото: Изображение Midjourney

Скандинавская эстетика

Минимализм и естественность — в основе макияжа Scandi Girls. Никаких плотных тяжелых тонов и ярких оттенков. После нанесения такого мейкапа должно сложиться впечатление, что ты не красилась вовсе. Но при этом лицо будет выглядеть ухоженно, а образ получится утонченным.

Скандинавский мейкап — легкий тон, немного румян персикового либо розового оттенка, минимально тушь, бронзер с эффектом легкого загара.

Минимализм и естественность — в основе макияжа Scandi GirlsМинимализм и естественность — в основе макияжа Scandi Girls
Минимализм и естественность — в основе макияжа Scandi Girls. Фото: Изображение Midjourney

Стрелки

На осенне-зимних подиумных показах почти все модели демонстрировали «лисий взгляд». Макияж со стрелками вписывается практически во все стили — и в акцентный гранж, и в спокойную классику.

На осенне-зимних подиумных показах почти все модели демонстрировали «лисий взгляд»На осенне-зимних подиумных показах почти все модели демонстрировали «лисий взгляд»
На осенне-зимних подиумных показах почти все модели демонстрировали «лисий взгляд». Фото: Изображение Midjourney
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#Екатерина Непомнящая#Общество#Красота#Мода#Все материалы авторов#Макияж
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