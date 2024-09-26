5 фишек модных осенних макияжей на работу или учебу

Posted 26 сентября, 10:45
Published 26 сентября, 10:45
Modified 26 сентября, 10:45
Updated 26 сентября, 10:45
Самый трендовый макияж осени-2024 — гранж, вдохновленный модой на стиль 90-х. Во главу угла ставится размытый макияж глаз, который добавляет образу мягкости и таинственности.
Вооружись палетками теней с глубокими оттенками сливового, угольного. Макияж глаз должен быть неброским, нарочито небрежным. Его отлично дополнит сияющий финиш для лица с минимально покрывающей способностью.
Тренд осени-2024 — макияж с темными оттенками, подчеркивающий глубину взгляда и добавляющий образу загадочности. Но если ты не готова к слишком ярким образам, выбери более спокойные оттенки. Делай упор в макияже на природные цвета — оливковый, изумрудный, мягкий серый.
Предлагаем использовать такой бьюти-прием — зеленая тушь плюс серебристый карандаш для глаз. Такой мягкий контраст сделает акцент на глаза и добавит выразительности взгляду.
«Вампирские» губы — основа модного макияжа на осень-2024. Причем яркий акцент на губах подходит не только для вечернего мейкапа, но и для повседневного образа.
Выбирай глубокие бордовые оттенки с матовой текстурой для образа сексуальной хищницы. Для мягкого женственного образа отдай предпочтение малиновым тонам.
Не перегружай макияж лишними деталями — акцент только на губах, мейкап глаз должен быть минимальным. Достаточно подчеркнуть ресницы тушью.
Минимализм и естественность — в основе макияжа Scandi Girls. Никаких плотных тяжелых тонов и ярких оттенков. После нанесения такого мейкапа должно сложиться впечатление, что ты не красилась вовсе. Но при этом лицо будет выглядеть ухоженно, а образ получится утонченным.
Скандинавский мейкап — легкий тон, немного румян персикового либо розового оттенка, минимально тушь, бронзер с эффектом легкого загара.
На осенне-зимних подиумных показах почти все модели демонстрировали «лисий взгляд». Макияж со стрелками вписывается практически во все стили — и в акцентный гранж, и в спокойную классику.
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