Не сидите просто так: вред, который мы наносим себе сами

Врач-остеопат рассказал, чем вредно долгое сидение

С ростом популярности сидячих профессий и таких видов досуга, как просмотр телевизора или видеоигры, люди проводят больше времени сидя, чем когда-либо прежде. Однако всё более сидячий образ жизни может иметь серьёзные последствия для здоровья.

В нашем современном мире, где работа часто сопряжена с многочасовым сидением за столом или перед компьютером, фраза «сидеть — это новая привычка» стала слишком знакомой. В этой статье подробно рассмотрим скрытые опасности сидячего образа жизни, опираясь на научные данные. Понимание рисков длительного сидения Человеческое тело создано для движения. Длительное бездействие может привести к ряду проблем со здоровьем. Сергей Кузнецов, врач-остеопат, кинезиолог рассказал, почему самое вредное положение для работы это сидячее положение: «Когда мы стоим, вес нашего тела распределяется на таз и на ноги, в которых у нас есть специальные устройства, которые гасят нагрузку. Но если мы садимся, то выключаем из работы ноги, поэтому весь вес тела приходится на таз и на поясницу, поэтому они будут быстрее разрушаться». Почему . Фото: 1MI Давайте подробнее рассмотрим некоторые из основных рисков для здоровья, связанных с длительным сидением: Нарушения обмена веществ: длительное сидение может привести к метаболическим изменениям, которые повышают риск набора веса, ожирения и диабета 2-го типа. При сидении скорость метаболизма — количество сжигаемых калорий — резко снижается. Уменьшение подвижности мышц приводит к снижению усвоения сахара в крови, повышая резистентность к инсулину и потенциально приводя к диабету 2-го типа.



Сердечно-сосудистые осложнения: малоподвижный образ жизни негативно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Когда мы долго сидим, кровь скапливается в ногах, что может повлиять на работу артерий и повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.



Заболевания опорно-двигательного аппарата: длительное сидение, особенно без надлежащей эргономической поддержки, может привести к целому ряду проблем с опорно-двигательным аппаратом. Плохая осанка создает перенапряжение спины, шеи и плеч, вызывая хронические боли и дегенеративные заболевания межпозвоночных дисков. Кроме того, недостаток физической активности может привести к снижению плотности костной ткани, повышая риск развития остеопороза. «Из-за застоя крови при сидении возникает „болото“, которое и есть благоприятная среда для развития микроорганизмов. Если мы уберем это „болото“, то не будет возникать простатит. Тоже самое касается м гинекологии, поскольку большинство женский проблем появляется из-за застоя и из-за нарушения нормальной циркуляции жидкости», — объясняет доктор Кузнецов. Застой в органах малого таза является последствием малоподвижного образа жизни . Фото: 1MI Практические стратегии для компенсации рисков Хотя риски для здоровья, связанные с длительным сидением, значительны, они не являются непреодолимыми. Вот несколько практических стратегий, которые помогут справиться с этими опасностями: Регулярно делайте перерывы для разминки: короткие перерывы для разминки после длительного сидения могут существенно изменить ситуацию. Если каждые полчаса вставать на несколько минут, это улучшит кровообращение, стимулирует мышечную активность и поможет поддерживать здоровый обмен веществ.



Регулярные физические нагрузки: включите в свой распорядок дня регулярные физические упражнения. Регулярные физические нагрузки, такие как ходьба, плавание или езда на велосипеде, могут регулировать уровень сахара в крови, укреплять мышцы и улучшать состояние сердечно-сосудистой системы.



Выбирайте активный транспорт: по возможности выбирайте активный транспорт. Ходьба или езда на велосипеде на работу или даже выход из общественного транспорта на несколько остановок раньше и дальнейшая прогулка пешком могут повысить уровень вашей ежедневной активности.



Инвестируйте в эргономичные рабочие места: эргономичное рабочее место способствует улучшению осанки и снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Рассмотрите возможность приобретения регулируемых стульев и столов, подставок для мониторов, чтобы они находились на уровне глаз, и поддерживающих подставок для ног.



Проводите стоячие совещания: если вы работаете в офисе, рассмотрите возможность проведения стоячих совещаний. Они не только сокращают время, которое вы проводите сидя, но и могут сделать совещания более продуктивными и эффективными. Ранее мы рассказывали, какие продукты никогда не смешивали наши бабушки и были правы. Читайте также: Тайна Румынии: живые камни, которые растут и размножаются Наука объясняет, почему записанный голос звучит так странно Тайны аппендикса: орган или ошибка природы?