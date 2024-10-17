Не сидите просто так: вред, который мы наносим себе сами

Posted 17 октября, 06:07
Published 17 октября, 06:07
Modified 17 октября, 06:09
Updated 17 октября, 06:09
В нашем современном мире, где работа часто сопряжена с многочасовым сидением за столом или перед компьютером, фраза «сидеть — это новая привычка» стала слишком знакомой. В этой статье подробно рассмотрим скрытые опасности сидячего образа жизни, опираясь на научные данные.
Человеческое тело создано для движения. Длительное бездействие может привести к ряду проблем со здоровьем.
Сергей Кузнецов, врач-остеопат, кинезиолог рассказал, почему самое вредное положение для работы это сидячее положение:
«Когда мы стоим, вес нашего тела распределяется на таз и на ноги, в которых у нас есть специальные устройства, которые гасят нагрузку. Но если мы садимся, то выключаем из работы ноги, поэтому весь вес тела приходится на таз и на поясницу, поэтому они будут быстрее разрушаться».
Давайте подробнее рассмотрим некоторые из основных рисков для здоровья, связанных с длительным сидением:
«Из-за застоя крови при сидении возникает „болото“, которое и есть благоприятная среда для развития микроорганизмов. Если мы уберем это „болото“, то не будет возникать простатит. Тоже самое касается м гинекологии, поскольку большинство женский проблем появляется из-за застоя и из-за нарушения нормальной циркуляции жидкости», — объясняет доктор Кузнецов.
Хотя риски для здоровья, связанные с длительным сидением, значительны, они не являются непреодолимыми. Вот несколько практических стратегий, которые помогут справиться с этими опасностями:
Ранее мы рассказывали, какие продукты никогда не смешивали наши бабушки и были правы.