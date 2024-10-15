Наука объясняет, почему записанный голос звучит так странно

Posted 15 октября, 10:55
Published 15 октября, 10:55
Modified 15 октября, 10:57
Updated 15 октября, 10:57
Когда мы говорим, то создаем звуковые волны, которые проходят по воздуху и попадают в наши уши. Это известно как «воздушная проводимость».
Однако есть еще один способ, которым мы слышим свой голос. Звуковые вибрации наших голосовых связок проходят через череп и опускаются в барабанные перепонки. Этот процесс, известный как «костная проводимость», усиливает звучание нашего голоса.
Костная проводимость приводит к передаче вибрации более низкой частоты, чем по воздуху, поэтому когда вы говорите, ваш голос звучит для вас ниже и полнее, потому что вы слышите его как по воздушной, так и по костной проводимости.
Когда вы слушаете запись своего голоса, то слышите только версию, переданную по воздуху. Более низкие, насыщенные тона, усиленные костной проводимостью, отсутствуют, поэтому ваш голос может звучать выше или тоньше на записи.
Вы можете понять разницу между костной и воздушной проводимостью звука с помощью простого эксперимента. Сначала скажите что-нибудь вслух, заткнув уши; вы услышите свой голос довольно отчётливо, несмотря на то, что ваши уши заткнуты. Это и есть костная проводимость.
Теперь, если вы послушаете запись своего голоса с заткнутыми ушами, вы едва её услышите. Это потому, что вы не слышите звук, передающийся по воздуху.
Есть и психологический аспект, объясняющий, почему мы часто удивляемся или даже чувствуем себя некомфортно, когда слышим свой записанный голос. Все дело в том, что мы формируем мысленный образ того, как по нашему мнению мы звучим.
Этот образ строится на основе звука, который мы слышим всю свою жизнь. Когда наш записанный голос не соответствует этому мысленному образу, возникает когнитивный диссонанс, который может вызывать раздражение.
Есть еще одна причина, по которой ваш голос звучит для вас по-другому это своеобразная анатомия вашего внутреннего уха. Внутреннее ухо выделяет звуки в диапазоне частот от 2000 до 5000 Герц (Hz).
Как оказалось, именно эти частоты используются в большинстве случаев в человеческой речи. Это явление, известное как «резонанс уха», может привести к тому, что мы воспринимаем свой голос как более громкий и низкий когда вы говорите.
Так что в следующий раз, когда вы будете морщиться от записи вашего голоса, помните — именно так вы звучите для всех остальных.
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Источник: miragenews