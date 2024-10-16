Наши бабушки никогда не смешивали эти продукты и были правы

Posted 16 октября, 08:40
Published 16 октября, 08:40
Modified 16 октября, 08:42
Updated 16 октября, 08:42
Идея правильного комбинирования продуктов существует веками. Дело в том, что для разной еды требуются различные пищеварительные ферменты и время переваривания. Неправильное их сочетание может замедлить пищеварение, что приводит к вздутию живота, несварению желудка и нарушению усвоения питательных веществ.
Петрик Михаил Вадимович, врач общей практики и функциональной диагностики рассказал на своем канале doctorpetrik, от куда появилась идея раздельного питания:
«В 19 веке раздельному питанию было уделено большое внимание и было предположено классифицировать продукты на белки, жиры, углеводы, крахмалы, фрукты и овощи. Также было предложено разделить продукты в зависимости от кислотности — нейтральные щелочные и кислые. Предполагалось, что для одних продуктов, например белковых нужны одни ферменты, для углеводов другие, которые влияют на скорость переваривания».
Это общие принципы, которые могут быть полезны для большинства людей, считает Михаил Вадимович:
«Они достаточно легко выполнимы и если человек начинает следовать этим правилам, то во-первых он перестает употреблять вредную пищу — кондитерские изделия, жирные мясные продукты с жареным картофелем, гамбургеры. Таким образом, переходя на раздельное питание вольно или невольно мы отрезаем от себя целый пласт вредной пищи. Во-вторых, человек начинает осознавать что он ест, это само по себе не способствует перееданию».