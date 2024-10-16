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Posted 16 октября, 08:40

Published 16 октября, 08:40

Modified 16 октября, 08:42

Updated 16 октября, 08:42

Наши бабушки никогда не смешивали эти продукты и были правы

Наши бабушки никогда не смешивали эти продукты и были правы

16 октября 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney
Наши бабушки никогда не смешивали эти продукты и были правы
Эксперт подтверждает мудрость наших предков, которые никогда не ели эти продукты вместе. Рассказываем, какими важными для здоровья правила пользовалось предыдущее поколение.

Как правильно сочетать продукты

Идея правильного комбинирования продуктов существует веками. Дело в том, что для разной еды требуются различные пищеварительные ферменты и время переваривания. Неправильное их сочетание может замедлить пищеварение, что приводит к вздутию живота, несварению желудка и нарушению усвоения питательных веществ.

Петрик Михаил Вадимович, врач общей практики и функциональной диагностики рассказал на своем канале doctorpetrik, от куда появилась идея раздельного питания:

«В 19 веке раздельному питанию было уделено большое внимание и было предположено классифицировать продукты на белки, жиры, углеводы, крахмалы, фрукты и овощи. Также было предложено разделить продукты в зависимости от кислотности — нейтральные щелочные и кислые. Предполагалось, что для одних продуктов, например белковых нужны одни ферменты, для углеводов другие, которые влияют на скорость переваривания».
Какие продукты нельзя есть вместеКакие продукты нельзя есть вместе
Какие продукты нельзя есть вместе. Фото: Изображение Midjourney

Сочетания продуктов, которые следует избегать

  1. Фрукты во время еды
    Фрукты перевариваются быстрее. Если их есть с продуктами, которые перевариваются медленнее, например злаками или белками, они могут слишком долго оставаться в желудке, что приводит к брожению и газообразованию. Вот почему некоторые принципы диеты рекомендуют есть фрукты натощак или по крайней мере за 30 минут до еды.

  2. Белки и крахмалы
    Согласно правилам сочетания продуктов, для переваривания белков, мяса, рыбы и молочных продуктов, требуется кислая среда, а для переваривания крахмалов, хлеба, картофеля, риса, — щелочная. Если употреблять их вместе, они могут нейтрализовать среду в желудке, препятствуя нормальному пищеварению.

  3. Молочные продукты с фруктами
    Многим нравятся йогурты с фруктовыми вкусами или сыр с фруктами. Однако, согласно правилам это сочетание продуктов может замедлить пищеварение, что приведёт к брожению сахара во фруктах.

  4. Животный белок и сыр
    Сочетание двух насыщенных белком продуктов, таких как мясо и сыр, может быть сложным для переваривания организмом, что может привести к вздутию живота и дискомфорту.

  5. Лимон и молоко
    Кислота, содержащаяся в лимоне, может вызвать свертывание молока, что может привести к расстройству желудка.
Основы раздельного питанияОсновы раздельного питания
Основы раздельного питания. Фото: Изображение Midjourney

Рекомендации и ограничения

Это общие принципы, которые могут быть полезны для большинства людей, считает Михаил Вадимович:

«Они достаточно легко выполнимы и если человек начинает следовать этим правилам, то во-первых он перестает употреблять вредную пищу — кондитерские изделия, жирные мясные продукты с жареным картофелем, гамбургеры. Таким образом, переходя на раздельное питание вольно или невольно мы отрезаем от себя целый пласт вредной пищи. Во-вторых, человек начинает осознавать что он ест, это само по себе не способствует перееданию».
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