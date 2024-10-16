Наши бабушки никогда не смешивали эти продукты и были правы

Идея правильного комбинирования продуктов существует веками. Дело в том, что для разной еды требуются различные пищеварительные ферменты и время переваривания. Неправильное их сочетание может замедлить пищеварение, что приводит к вздутию живота, несварению желудка и нарушению усвоения питательных веществ.