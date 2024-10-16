Тайна Румынии: живые камни, которые растут и размножаются

Местный фольклор богат историями о тровантах. Их часто называют «игрушками Бога» или камнями, к которым прикасались божественные руки. В некоторых легендах даже говорится, что у камней есть собственная воля, и они сами решают, куда им двигаться или расти, исходя из своих желаний.