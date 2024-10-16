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Posted 16 октября, 11:35

Published 16 октября, 11:35

Modified 16 октября, 11:37

Updated 16 октября, 11:37

Живые камни, которые растут и размножаются

Тайна Румынии: живые камни, которые растут и размножаются

16 октября 2024, 11:35
Фото: www.archaeology-world.com
Живые камни, которые растут и размножаются

Ученые ищут объяснение «живым камням», которые растут и создают семьи

Эти камни поражают туристов и ученых своим загадочным ростом, размножением и передвижением. Находясь на грани между мифом и наукой, они вызывают удивление и интерес.

Румыния, страна древних мифов, густых лесов и яркой истории, также является местом, где находится одна из самых загадочных геологических загадок мира: трованты, или «живые камни».

На первый взгляд эти камни могут показаться обычными, но они обладают уникальной и таинственной способностью расти, двигаться и даже размножаться.

ТровантыТрованты
Трованты. Фото: www.archaeology-world.com

Тровананты

Расположенные в небольшой румынской деревне Костешти, тровананты обрастают местными легендами, в которых говорится, что у них бьется сердце, если внимательно прислушаться. С точки зрения науки, эти камни действительно необычные:

  1. Камни находятся только в Румынии, но похожие геологические особенности обнаружены по всему миру.
  2. Тровананты могут увеличиваться в размерах от нескольких миллиметров до нескольких метров.
  3. Трованты неоднородны, они бывают разных форм и размеров.
  4. Живые камни бывают разных размеров, от миллиметровых до массы в несколько тонн.
  5. Травананты состоят из «высокопористых» песчаных отложений и залежей песчаника.
  6. Некоторые исследования подсчитали, что трованты вырастают на 4,5 сантиметра в год, однако ни одно научное исследование не подтвердило их точную скорость роста.
  7. Румынским трованантам для роста нужна дождевая вода. Каждый раз, когда идет дождь, внешняя оболочка поглощает минералы из дождя, заставляя Тровант «расти».
ТраванантТраванант
Траванант. Фото: www.archaeology-world.com

Рост и размножение: объясненный феномен

Наиболее необычным свойством трованантов является их способность расти и размножаться. После выпадения осадков на камнях могут образоваться луковичные выступы, которые в конечном итоге отделяются от родительского камня, превращаясь в новый, меньший по размеру трованант. Со временем, при увеличении количества дождей, эти потомки тоже могут расти и размножаться.

Теория ученых предполагает, что эти камни, состоящие из твердой каменной сердцевины с оболочкой из песка, вступают в реакцию с минералами, содержащимися в дождевой воде. Со временем минералы выпадают в осадок и заставляют камень расти и расширяться.

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Движение тровананцев

Загадки не заканчиваются на росте. Трованты двигаются, хоть и очень медленно, что ещё больше подпитывает мифы об их «живой» природе. Некоторые из этих движений можно объяснить небольшими смещениями грунта, эрозией и самим процессом расширения.

ТраванантТраванант
Траванант. Фото: www.geologyin.com

Культурное влияние и туризм

Местный фольклор богат историями о тровантах. Их часто называют «игрушками Бога» или камнями, к которым прикасались божественные руки. В некоторых легендах даже говорится, что у камней есть собственная воля, и они сами решают, куда им двигаться или расти, исходя из своих желаний.

Неудивительно, что эти необычные камни стали популярной туристической достопримечательностью. Природный заповедник «Музей Тровантилор» в Костешть был создан для защиты этих геологических чудес.

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Научное любопытство и вопросы без ответов

Хотя рост и размножение тровантов можно частично объяснить с помощью минералогии и геологических процессов, остается много вопросов. Почему такие образования встречаются преимущественно в Румынии? Происходят ли подобные явления в других местах незамеченными? Какие конкретные условия привели к созданию первых Трованантов?

Эти живые камни бросают вызов нашему пониманию неживого мира и подчеркивают множество тайн, которые до сих пор хранит наша планета.

Источник: archaeology-world

ТраванантТраванант
Траванант. Фото: www.geologyin.com
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