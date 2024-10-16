Тайна Румынии: живые камни, которые растут и размножаются

Posted 16 октября, 11:35
Published 16 октября, 11:35
Modified 16 октября, 11:37
Updated 16 октября, 11:37
Румыния, страна древних мифов, густых лесов и яркой истории, также является местом, где находится одна из самых загадочных геологических загадок мира: трованты, или «живые камни».
На первый взгляд эти камни могут показаться обычными, но они обладают уникальной и таинственной способностью расти, двигаться и даже размножаться.
Расположенные в небольшой румынской деревне Костешти, тровананты обрастают местными легендами, в которых говорится, что у них бьется сердце, если внимательно прислушаться. С точки зрения науки, эти камни действительно необычные:
Наиболее необычным свойством трованантов является их способность расти и размножаться. После выпадения осадков на камнях могут образоваться луковичные выступы, которые в конечном итоге отделяются от родительского камня, превращаясь в новый, меньший по размеру трованант. Со временем, при увеличении количества дождей, эти потомки тоже могут расти и размножаться.
Теория ученых предполагает, что эти камни, состоящие из твердой каменной сердцевины с оболочкой из песка, вступают в реакцию с минералами, содержащимися в дождевой воде. Со временем минералы выпадают в осадок и заставляют камень расти и расширяться.
Загадки не заканчиваются на росте. Трованты двигаются, хоть и очень медленно, что ещё больше подпитывает мифы об их «живой» природе. Некоторые из этих движений можно объяснить небольшими смещениями грунта, эрозией и самим процессом расширения.
Местный фольклор богат историями о тровантах. Их часто называют «игрушками Бога» или камнями, к которым прикасались божественные руки. В некоторых легендах даже говорится, что у камней есть собственная воля, и они сами решают, куда им двигаться или расти, исходя из своих желаний.
Неудивительно, что эти необычные камни стали популярной туристической достопримечательностью. Природный заповедник «Музей Тровантилор» в Костешть был создан для защиты этих геологических чудес.
Хотя рост и размножение тровантов можно частично объяснить с помощью минералогии и геологических процессов, остается много вопросов. Почему такие образования встречаются преимущественно в Румынии? Происходят ли подобные явления в других местах незамеченными? Какие конкретные условия привели к созданию первых Трованантов?
Эти живые камни бросают вызов нашему пониманию неживого мира и подчеркивают множество тайн, которые до сих пор хранит наша планета.
Источник: archaeology-world