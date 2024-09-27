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Posted 27 сентября, 10:39

Published 27 сентября, 10:39

Modified 27 сентября, 13:20

Updated 27 сентября, 13:20

Роскачество назвал худший сидр из вашего магазина

Не покупайте даже по пятницам: Роскачество назвал худший сидр из вашего магазина

27 сентября 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney
Роскачество назвал худший сидр из вашего магазина
Независимое исследование выявило лучших и худших производителей яблочного сидра. Подробности в материале NEWIA.

7 из 20 торговых марок по производству яблочного сидра соответствуют обязательным требованиям. Добросовестными производителями, по оценке Роскачество, оказались марки под названием:

  • «Мистер Лис»
  • Magners
  • Toute L’Annee
  • «Ашан»
  • Cidre Royal
  • «ВкусВилл»
  • разливной сидр «Яблочный сад»
Роскачество выявило лучшие марки яблочного сидраРоскачество выявило лучшие марки яблочного сидра
Роскачество выявило лучшие марки яблочного сидраРоскачество выявило лучшие марки яблочного сидра
Роскачество выявило лучшие марки яблочного сидра.
Фото: https://t.me/RSKRFRU/5248

Наиболее худшими стали:

  • Posh
  • ST. VIONNET
  • DOUBLE TREE
  • St. Anton

Однако, вся продукция признана безопасной для употребления, несмотря на отклонения от ГОСТа и не включение в описании состава консервантов, выявленных при обследовании. Также в напитках отсутствует этилбутират, эфир с фруктовым вкусом и в несколько десятков раз малое количество метанола, которое может вызвать летальный исход.

Напомним, в 2023 году в России произошли массовые отравления яблочным сидром со смертельным исходом, после чего данная продукция была взята на особый контроль.

Роскачество выявил худшие ТМ яблочного сидраРоскачество выявил худшие ТМ яблочного сидра
Роскачество выявил худшие ТМ яблочного сидра.
Фото: https://t.me/RSKRFRU/5248

Ранее мы писали о лучших и самых полезных йогуртах, которые нашли на полках магазинов эксперты Роскачества, а также рассказали, какие два мобильных приложения для домашней бухгалтерии оказались наиболее удобными.

Употребление алкоголя вредит здоровью. Информация для ознакомления с лицами, старше 18 лет.

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