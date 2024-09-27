Не покупайте даже по пятницам: Роскачество назвал худший сидр из вашего магазина

Однако, вся продукция признана безопасной для употребления, несмотря на отклонения от ГОСТа и не включение в описании состава консервантов, выявленных при обследовании. Также в напитках отсутствует этилбутират, эфир с фруктовым вкусом и в несколько десятков раз малое количество метанола, которое может вызвать летальный исход.