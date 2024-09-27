Не покупайте даже по пятницам: Роскачество назвал худший сидр из вашего магазина

Posted 27 сентября, 10:39
Published 27 сентября, 10:39
Modified 27 сентября, 13:20
Updated 27 сентября, 13:20
7 из 20 торговых марок по производству яблочного сидра соответствуют обязательным требованиям. Добросовестными производителями, по оценке Роскачество, оказались марки под названием:
Наиболее худшими стали:
Однако, вся продукция признана безопасной для употребления, несмотря на отклонения от ГОСТа и не включение в описании состава консервантов, выявленных при обследовании. Также в напитках отсутствует этилбутират, эфир с фруктовым вкусом и в несколько десятков раз малое количество метанола, которое может вызвать летальный исход.
Напомним, в 2023 году в России произошли массовые отравления яблочным сидром со смертельным исходом, после чего данная продукция была взята на особый контроль.
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