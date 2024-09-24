Это полный провал безопасности: детские витаминки оказались опасными

Posted 24 сентября, 18:23
Published 24 сентября, 18:23
Modified 24 сентября, 18:30
Updated 24 сентября, 18:30
Современные родители часто дают детям витамины для поддержания иммунитета и восполнения дефицита витаминов. Не навредят ли они?
Эксперты Роскачества рассказали, что в аналогичной австрийской независимой исследовательской организации VKI был проведен разбор качества зарубежных детских БАДов. Как оказалось, в 15 из 23 баночках были запредельно завышены дозы витаминов А, группы В (В6, ниацин, тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота, пантотеновая кислота), С, Е, К и цинка.
При этом, как отмечают эксперты, превышение количества витаминов может привести куда к более серьезным последствиям, нежели их дефицит. Невролог и диетолог Марият Мухина рассказала, что бесконтрольное употребление БАДов без консультации врача может привести к нехорошим последствиям, а их превышение — к серьезным заболеваниям.
Так, высокие дозы витамина С больше 1 гр в сутки может вызывать бессонницу, диарею, снижение крепости эмали, сыпь, гипергликемию и глюкозурию. При дозировке больше 3 гр — тошноту и боли в животе.
При превышении витамина В6 может нарушиться мелкая моторика рук из-за нейротоксикации. Избыток витамина К способствует возникновению гемолитической анемии и гипербилирубинемии. Большое употребление витамина А приводит детей к отравлению, судорогам, диарее и головокружении. Поэтому важно, чтобы вместо витамина А в составе был бета-каротин, способствующий выработке организмом интерферона, защищающего организм от вирусов.
Исследованные витамины не продаются в России, но эта ситуация говорит об отсутствии контроля качества со стороны государства во многих странах, как зарубежом, так и в России.
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