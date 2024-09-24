Это полный провал безопасности: детские витаминки оказались опасными

При этом, как отмечают эксперты, превышение количества витаминов может привести куда к более серьезным последствиям, нежели их дефицит. Невролог и диетолог Марият Мухина рассказала, что бесконтрольное употребление БАДов без консультации врача может привести к нехорошим последствиям, а их превышение — к серьезным заболеваниям.