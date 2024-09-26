Дети в Ютубе, папа в Плейстейшен: ученые выяснили, как поменялась речь из-за гаджетов

Posted 26 сентября, 12:40
Published 26 сентября, 12:40
Modified 26 сентября, 12:42
Updated 26 сентября, 12:42
За основу исследования были взяты результаты психологического тестирования 421 детей в возрасте от 2,5 до 4 лет и сведения от родителей о количестве времени, проведенном их семьей в телефонах за последние 2 недели, рассказывает Gismeteo с ссылкой на исследование.
В результате сбора данных участников эксперимента разделили на три группы по часовым параметрам:
Как оказалось, малыши, которые больше всех проводили время за гаджетами, меньше остальных правильно разговаривали и имели очень скудный лексикон. При этом, даже просмотр полезного контента никак не отразился на развитии нормального речевого навыка.
К тому же выявили еще один влиятельный фактор. Видеоигры также негативно влияют на речь маленького ребенка, не зависимо от того, кто в нее играет — родитель или малыш.
По итогам исследования был сделан вывод, что тесное общение ребенка со взрослыми очень важно в первые годы жизни. Совместные разговоры, объяснения, чтение сказок и пение развивает речь и развитие детей.
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