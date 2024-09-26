Дети в Ютубе, папа в Плейстейшен: ученые выяснили, как поменялась речь из-за гаджетов

За основу исследования были взяты результаты психологического тестирования 421 детей в возрасте от 2,5 до 4 лет и сведения от родителей о количестве времени, проведенном их семьей в телефонах за последние 2 недели, рассказывает Gismeteo с ссылкой на исследование.