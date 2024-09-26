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Posted 26 сентября, 12:40

Published 26 сентября, 12:40

Modified 26 сентября, 12:42

Updated 26 сентября, 12:42

Ученые выяснили, как поменялась речь из-за гаджетов

Дети в Ютубе, папа в Плейстейшен: ученые выяснили, как поменялась речь из-за гаджетов

26 сентября 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney
Ученые выяснили, как поменялась речь из-за гаджетов
Ученые из Эстонии нашли связь между речевым развитием и временем, проведенном в телефонах и видеоиграх.

За основу исследования были взяты результаты психологического тестирования 421 детей в возрасте от 2,5 до 4 лет и сведения от родителей о количестве времени, проведенном их семьей в телефонах за последние 2 недели, рассказывает Gismeteo с ссылкой на исследование.

В результате сбора данных участников эксперимента разделили на три группы по часовым параметрам:

  • низкий уровень (взрослые — 2 ч в день, дети — 1 ч);
  • средний уровень (взрослые — 2-4 ч, дети — 1-2 ч);
  • высокий уровень (взрослые — свыше 4 ч, дети — больше 2 ч).

Как оказалось, малыши, которые больше всех проводили время за гаджетами, меньше остальных правильно разговаривали и имели очень скудный лексикон. При этом, даже просмотр полезного контента никак не отразился на развитии нормального речевого навыка.

К тому же выявили еще один влиятельный фактор. Видеоигры также негативно влияют на речь маленького ребенка, не зависимо от того, кто в нее играет — родитель или малыш.

По итогам исследования был сделан вывод, что тесное общение ребенка со взрослыми очень важно в первые годы жизни. Совместные разговоры, объяснения, чтение сказок и пение развивает речь и развитие детей.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Дети#Гаджеты#Исследование#Все материалы авторов
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