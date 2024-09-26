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Posted 26 сентября, 08:22

Published 26 сентября, 08:22

Modified 26 сентября, 08:29

Updated 26 сентября, 08:29

Чистая бутилированная вода оказалась настоящей катастрофой для организма

Чистая бутилированная вода оказалась настоящей катастрофой для организма

26 сентября 2024, 08:22
Фото: Изображение Midjourney
Чистая бутилированная вода оказалась настоящей катастрофой для организма

Исследования показали, какие загрязнения содержит в себе бутылка с водой

В 78% пробах воды из бутылок ученые нашли загрязнения, при этом водопроводная вода оказалась намного безопаснее.

Во всем мире бутилированную воду каждую минуту покупают миллионами. Это безобидное действие вызывает волну беспокойства среди экспертов здравоохранения, так как ее массовое потребление имеют далеко идущие последствия для здоровья и экологии.

Причины покупки бутилированной воды

Безопасная водопроводная вода течет в кране в каждом доме. Тем не менее, люди отказываются от нее ради бутилированной воды. Причинами этого являются удобство и вера в то, что вода из магазина безопаснее и чище. Но правда ли это?

Безопасность бутилированной воды

Бутилированная вода не безопаснее и чище водопроводной, утверждают медики из Weill Cornell Medicine в Катаре. Главная причина, которую часто упускают из вида, является то, что она не проходит контроль качества, как это делают с водопроводной водой.

Но самый главный минус в том, что из пластика вредные вещества попадают в воду. Это процесс преумножается при длительном хранении, воздействии солнечного света и высоких температур, считают эксперты.

Ученые бьют тревогу о безопасности бутилированной водыУченые бьют тревогу о безопасности бутилированной воды
Ученые бьют тревогу о безопасности бутилированной воды. Фото: Изображение Midjourney

Что на самом деле содержится в вашей бутилированной воде?

Бутилированная вода может быть на вид чище, чем ее аналоги. Однако было обнаружено, что в исследованных пробах 78% бутылок содержат загрязняющие вещества. В основном ими оказались микропластик, а также фталаты и бисфенол А (BPA).

Микропластики могут нарушать функции организма, вызывая окислительный стресс и нарушение иммунной регуляции. Воздействие BPA связано с высоким кровяным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и ожирением, которые обычно проявляются позже в жизни.

Вода из-под крана проходит проверку качества, в отличии от бутилированной водыВода из-под крана проходит проверку качества, в отличии от бутилированной воды
Вода из-под крана проходит проверку качества, в отличии от бутилированной воды. Фото: 1MI

Лучший вариант: водопроводная вода

Выбор водопроводной воды приносит пользу не только здоровью, но и экологии. Бутылки ПЭТ являются вторым по распространенности загрязнителем в океане, на их долю приходится 12% от общего количества пластиковых отходов.

Как одноразовый пластик наносит вред Земле

Одноразовые пластиковые изделия — это изделия из пластика, которые предназначены для использования и последующего выбрасывания. К ним относятся пакеты, соломинки, бутылки, столовые приборы и упаковочные материалы.

Мы часто используем их для удобства в нашей повседневной жизни, не задумываясь об их долгосрочном воздействии. Когда мы выбрасываем их, они часто загрязняют окружающую среду: засоряют улицы, свалки и загрязняют океаны, нанося вред морской флоре и фауне.

По мере того, как эти пластмассы разрушаются, они превращаются в микропластики, которые загрязняют почву и воду, в конечном итоге попадая в пищевую цепочку и влияя на наше здоровье.

«Наши оценки долгосрочного воздействия этих загрязняющих веществ все еще находятся в стадии разработки, — сообщает автор исследования. — Добавьте к этому возможность проникновения микропластика в пищевую цепочку, и нас ждут тревожные времена».

 

Источник: BMJ Global Health.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Вода#Исследование#Все материалы авторов#Чистая вода
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