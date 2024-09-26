Чистая бутилированная вода оказалась настоящей катастрофой для организма

Posted 26 сентября, 08:22
Published 26 сентября, 08:22
Modified 26 сентября, 08:29
Updated 26 сентября, 08:29
Во всем мире бутилированную воду каждую минуту покупают миллионами. Это безобидное действие вызывает волну беспокойства среди экспертов здравоохранения, так как ее массовое потребление имеют далеко идущие последствия для здоровья и экологии.
Безопасная водопроводная вода течет в кране в каждом доме. Тем не менее, люди отказываются от нее ради бутилированной воды. Причинами этого являются удобство и вера в то, что вода из магазина безопаснее и чище. Но правда ли это?
Бутилированная вода не безопаснее и чище водопроводной, утверждают медики из Weill Cornell Medicine в Катаре. Главная причина, которую часто упускают из вида, является то, что она не проходит контроль качества, как это делают с водопроводной водой.
Но самый главный минус в том, что из пластика вредные вещества попадают в воду. Это процесс преумножается при длительном хранении, воздействии солнечного света и высоких температур, считают эксперты.
Бутилированная вода может быть на вид чище, чем ее аналоги. Однако было обнаружено, что в исследованных пробах 78% бутылок содержат загрязняющие вещества. В основном ими оказались микропластик, а также фталаты и бисфенол А (BPA).
Микропластики могут нарушать функции организма, вызывая окислительный стресс и нарушение иммунной регуляции. Воздействие BPA связано с высоким кровяным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и ожирением, которые обычно проявляются позже в жизни.
Выбор водопроводной воды приносит пользу не только здоровью, но и экологии. Бутылки ПЭТ являются вторым по распространенности загрязнителем в океане, на их долю приходится 12% от общего количества пластиковых отходов.
Одноразовые пластиковые изделия — это изделия из пластика, которые предназначены для использования и последующего выбрасывания. К ним относятся пакеты, соломинки, бутылки, столовые приборы и упаковочные материалы.
Мы часто используем их для удобства в нашей повседневной жизни, не задумываясь об их долгосрочном воздействии. Когда мы выбрасываем их, они часто загрязняют окружающую среду: засоряют улицы, свалки и загрязняют океаны, нанося вред морской флоре и фауне.
По мере того, как эти пластмассы разрушаются, они превращаются в микропластики, которые загрязняют почву и воду, в конечном итоге попадая в пищевую цепочку и влияя на наше здоровье.
«Наши оценки долгосрочного воздействия этих загрязняющих веществ все еще находятся в стадии разработки, — сообщает автор исследования. — Добавьте к этому возможность проникновения микропластика в пищевую цепочку, и нас ждут тревожные времена».
Источник: BMJ Global Health.
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