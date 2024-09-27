newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 16:52

Published 27 сентября, 16:52

Modified 27 сентября, 16:52

Updated 27 сентября, 16:52

Что такое «клубничные ножки» и почему они появляются после бритья

Как избежать «клубничных ножек» после бритья: простые советы для идеальной кожи

Фото: freepik.com
Что такое «клубничные ножки» и почему они появляются после бритья
Наверняка вы обращали внимание, что после бритья волос поры приобретают красный цвет. Что это такое и как с этим бороться — в материале NEWIA.

«Клубничные ножки» — это не болезнь, а термин, который используется для описания некоторых кожных заболеваний. Обычно «клубничные ножки» характеризуются появлением красных пор на ногах или паховой области, которые похожи на косточки клубники.

Появление красных пор может быть вызвано рядом причин. Например, провокатором может стать фолликулярный кератоз, который вызывает воспаление волосяных фолликул.

Сначала волосяные фолликулы могут быть просто темными, но при обострении фолликулита кожа может краснеть и даже опухать. Существует несколько типов фолликулита:

  • Золотистый стафилококковый фолликулит. Эта бактерия может попасть в волосяные фолликулы, вызывая красные, наполненные гноем шишки. Обычно это проходит само по себе в течение нескольких дней.
  • Фолликулит синегнойной палочки. Эта бактерия распространена в общих гидромассажных ваннах и гидромассажных ваннах, где нагревается вода. Фолликулы бывают красными и зудящими, но проходят сами по себе в течение нескольких дней.
  • Фолликулит малассезии. Малассезия — это разновидность дрожжей, которые могут попадать в волосяные фолликулы, вызывая раздражение. При отсутствии лечения состояние может усугубиться и выглядеть как прыщи.
  • Псевдофолликулит бородавок. Их также называют шишками от бритвы, они возникают из-за раздражения во время бритья. Он чаще встречается у людей с темными, густыми, вьющимися волосами.

Вросшие волосы могут быть второй проблемой, вызывающей покраснение пор. После бритвы или восковой депиляции волосы могут неправильно отрасти, попасть под кожу, вызывая воспаления и зуд. Вросшие волосы обычно проходят сами по себе, без специального лечения.

Независимо от причины появления этого небольшого косметического дефекта, потемневшие волосяные фолликулы приводят к появлению «клубничных ножек». К счастью, этот дефект можно вылечить.

1. Лечение фолликулита

Чтобы вести борьбу с бактериями, используйте антибактериальные очищающие средства. Если сыпь и раздражение не проходят в течение нескольких дней, нужно обратиться к врачу.

Врач-дерматолог Алина Пирманова советует использовать увлажняющие средства, например, крема с 10-15% мочевиной или пилинги с молочной кислотой, которая кроме кератолитических свойств неплохо увлажняет. Такие средства можно применять 2-3 раза в неделю после душа.

«Также с фолликулярным кератозом прекрасно работают наружные ретиноиды, например мазь радевит. Но лучше всего с этим заболеванием справляется лосьон ретасол», — считает эксперт.

2. Лечение вросших волос

Убедитесь, что вы используете правильную технику бритья ног:

  • Перед бритьем дайте горячей воде размягчить волосы на ногах
  • Брейте вдоль волосков, а не против них
  • Каждый раз пользуйтесь кремом или гелем для бритья
  • Брейте редко
  • Не растягивайте кожу во время бритья
  • До бритья используйте отшелушивающее средство для удаления омертвевшей кожи
  • Не выщипывайте волоски
  • Наносите лосьон после бритья, чтобы успокоить кожу
  • Избегайте химических средств для удаления волос или сначала протестируйте небольшой участок
Как рыбий жир помогает избавиться от прыщей
Узнать подробнее
Как разгладить морщины пальцами без дорогостоящих процедур за 5 минут в день
Узнать подробнее
3 корейских гаджета для лифтинга кожи без пластической операции
Узнать подробнее
Читайте также:
Почему вы используете маску для лица неправильно: отвечают косметологиЭффективные домашние средства от целлюлита: советы экспертовДиета, которая поможет избавиться от прыщей
#Дмитрий Митраков#Здоровье#Красота#Кожа#Уход за кожей#Дерматолог
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика