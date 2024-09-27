Как избежать «клубничных ножек» после бритья: простые советы для идеальной кожи

Posted 27 сентября, 16:52
Published 27 сентября, 16:52
Modified 27 сентября, 16:52
Updated 27 сентября, 16:52
«Клубничные ножки» — это не болезнь, а термин, который используется для описания некоторых кожных заболеваний. Обычно «клубничные ножки» характеризуются появлением красных пор на ногах или паховой области, которые похожи на косточки клубники.
Появление красных пор может быть вызвано рядом причин. Например, провокатором может стать фолликулярный кератоз, который вызывает воспаление волосяных фолликул.
Сначала волосяные фолликулы могут быть просто темными, но при обострении фолликулита кожа может краснеть и даже опухать. Существует несколько типов фолликулита:
Вросшие волосы могут быть второй проблемой, вызывающей покраснение пор. После бритвы или восковой депиляции волосы могут неправильно отрасти, попасть под кожу, вызывая воспаления и зуд. Вросшие волосы обычно проходят сами по себе, без специального лечения.
Независимо от причины появления этого небольшого косметического дефекта, потемневшие волосяные фолликулы приводят к появлению «клубничных ножек». К счастью, этот дефект можно вылечить.
Чтобы вести борьбу с бактериями, используйте антибактериальные очищающие средства. Если сыпь и раздражение не проходят в течение нескольких дней, нужно обратиться к врачу.
Врач-дерматолог Алина Пирманова советует использовать увлажняющие средства, например, крема с 10-15% мочевиной или пилинги с молочной кислотой, которая кроме кератолитических свойств неплохо увлажняет. Такие средства можно применять 2-3 раза в неделю после душа.
«Также с фолликулярным кератозом прекрасно работают наружные ретиноиды, например мазь радевит. Но лучше всего с этим заболеванием справляется лосьон ретасол», — считает эксперт.
Убедитесь, что вы используете правильную технику бритья ног:
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