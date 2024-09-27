Как избежать «клубничных ножек» после бритья: простые советы для идеальной кожи

Вросшие волосы могут быть второй проблемой, вызывающей покраснение пор. После бритвы или восковой депиляции волосы могут неправильно отрасти, попасть под кожу, вызывая воспаления и зуд. Вросшие волосы обычно проходят сами по себе, без специального лечения.