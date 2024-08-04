3 корейских гаджета для лифтинга кожи без пластической операции

Posted 4 августа, 08:54
Published 4 августа, 08:54
Modified 10 сентября, 04:59
Updated 10 сентября, 04:59
Это специальная заколка, которая стягивает волосы и одновременно подтягивает кожу. Она покрывается волосами, а длина ленты регулируется. Вы сможете использовать ее для простой коррекции лица без хирургического вмешательства.
Эластичность ленты, которая некоторое временно стягивает кожу, не может дать вам постоянного эффекта лифтинга, но иногда этот трюк может помочь.
Приложите наклейку к участкам, где наблюдается дряблость кожи, например глаза, подбородок и шея. Тонкая прозрачная основа прикрепляется к проблемной зоне, а затем с помощью зажима создает натяжение кожи.
Наклейки, которые растягивают уши в стороны, пользуются невероятной популярностью. В чем секрет лопоухости? Дело в том, что с такими ушами лицо кореянки выглядит меньше и обладает подтягивающим эффектом. Кто не желает вносить такие коррективы в свою внешность, могут воспользоваться крупными серьгами, которые также отвлекают внимание от крупного лица.
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