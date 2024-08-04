3 корейских гаджета для лифтинга кожи без пластической операции

Наклейки, которые растягивают уши в стороны, пользуются невероятной популярностью. В чем секрет лопоухости? Дело в том, что с такими ушами лицо кореянки выглядит меньше и обладает подтягивающим эффектом. Кто не желает вносить такие коррективы в свою внешность, могут воспользоваться крупными серьгами, которые также отвлекают внимание от крупного лица.