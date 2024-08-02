Почему вы используете маску для лица неправильно: отвечают косметологи

Posted 2 августа, 12:52
Published 2 августа, 12:52
Modified 10 сентября, 04:56
Updated 10 сентября, 04:56
Маски для кожи лица могут быть действительно очень полезны для кожи. Так, они способствуют глубокой очистке пор, обеспечивают необходимое увлажнение, придают коже сияющий вид.
Но как быть, если ожидаемый эффект так и не наступает? Все дело в том, что при использовании масок женщины и девушки часто допускают неочевидные ошибки.
Одна из наиболее распространенных и частых ошибок — это передерживание на лице маски. Обычно мы считаем, что так все ингредиенты проникнут в кожу максимально глубоко, но на самом деле происходит иначе. Сара Чэпман, косметолог, подчеркивает, что маска при таком использовании высыхает и начинает забирать из кожи влагу.
«Среди других последствий передерживания маски — появление высыпаний и раздражений», — предупреждает эксперт. Кроме того, вместе с влагой высохшая тканевая маска начинает вытягивать и питательные вещества.
С экспертом согласна и дерматолог Шари Марчбейн. Она советует ориентироваться на инструкции к маске, которая должна быть размещена на упаковке. Маска работает только в тот период, пока она остается влажной.
«Для начала средство следует протестировать на коже руки — так получится узнать, за какой период она полностью высыхает», — рекомендует Марчбейн. И только после этого маску можно наносить непосредственно на лицо.
Среди ингредиентов, которые оказывают на кожу неблагоприятное воздействие, лишая ее влаги, — различные масла, в том числе масло чайного дерева, древесный уголь, кислоты. Так что, если они есть в составе вашей тканевой маски, используйте ее с особой осторожностью и не передерживайте на лице.
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