Почему вы используете маску для лица неправильно: отвечают косметологи

Одна из наиболее распространенных и частых ошибок — это передерживание на лице маски. Обычно мы считаем, что так все ингредиенты проникнут в кожу максимально глубоко, но на самом деле происходит иначе. Сара Чэпман, косметолог, подчеркивает, что маска при таком использовании высыхает и начинает забирать из кожи влагу.