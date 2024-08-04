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Posted 4 августа, 16:51

Published 4 августа, 16:51

Modified 10 сентября, 05:00

Updated 10 сентября, 05:00

Как разгладить морщины пальцами без дорогостоящих процедур за 5 минут в день

Как разгладить морщины пальцами без дорогостоящих процедур за 5 минут в день

4 августа 2024, 16:51
Фото: Изображение Midjourney
Как разгладить морщины пальцами без дорогостоящих процедур за 5 минут в день
Самомассаж лица позволяет создать правильную линию лица своими руками, а также отсрочить старение и дряблость кожи.

Массаж лица — это не просто роскошная спа-процедура, а научно обоснованный метод улучшения состояния вашей кожи. В ходе эксперимента три женщины и двое мужчин в возрасте 29-37 лет выполняли самомассаж два раза в день в течение 2 недель. После контрольного КТ были зафиксированы удивительные изменения в щеках и поверхностной мышечно-апоневротической системе (SMAS). Добровольцы и ученые увидели значительные изменения овала лица, которое буквально «сдулось», повышение тугора кожи.

Этот научный опыт показал, что проверенная временем практика направлена не только на расслабление, она может принести вашей коже множество преимуществ, среди которых было выявлены следующие преимущества:

  1. Улучшение кровообращения: массаж лица стимулирует приток крови к поверхности кожи. Легкое давление, оказываемое во время сеанса массажа, расширяет кровеносные сосуды, увеличивая доставку кислорода и необходимых питательных веществ к клеткам кожи. Улучшенная циркуляция способствует регенерации клеток кожи, придавая ей свежесть и молодость.
  2. Лимфодренаж: лимфатическая система играет решающую роль в выведении токсинов и отходов жизнедеятельности из организма. Массаж лица способствует лимфодренажу, что помогает уменьшить отечность, свести к минимуму мешки под глазами и улучшить общий тонус и текстуру кожи.
  3. Выработка коллагена: массаж лица может стимулировать выработку коллагена, белка, ответственного за поддержание эластичности кожи. Коллаген сохраняет вашу кожу упругой и без морщин, а массаж лица помогает обеспечить его непрерывную выработку.
  4. Снижение стресса: научно известно, что стресс вызывает выброс кортизола, гормона, который может негативно влиять на здоровье вашей кожи. Массаж лица способствует расслаблению и снижает уровень стресса. Снижение уровня кортизола приводит к уменьшению высыпаний, покраснений и общему улучшению состояния кожи.
  5. Впитывание косметического продукта: массаж лица способствует лучшему впитыванию средств по уходу за кожей. Втирание в кожу ваших любимых сывороток и кремов помогает продуктам проникать глубже и действовать эффективнее.
  6. Мышечный тонус: регулярный массаж лица может привести в тонус и подтянуть мышцы вашего лица. Укрепляя и тонизируя мышцы лица, вы можете добиться более рельефного и молодого вида.
  7. Спокойные нервы: массирование лица стимулирует нервы, способствуя успокаивающему эффекту. Это может помочь облегчить головные боли напряжения и способствовать более расслабленному выражению лица.

Большое количество блогеров и экспертов в области мануальной терапии предлагают ознакомиться с базовыми упражнениями самомассажа, на которые уйдет буквально 5 минут. Включив их в свой ежедневный уход за кожей, со временем можно заметить изменения внешности и преображение кожи. Рассмотрим, самые известные из них, которые решают возрастные проблемы после 40 лет.

Создаем тонкую линию носа

1. Согните указательный палец и надавите им вдоль дерзкой области от живота до комочка соплей.
2. Кончиками пальцев слегка проведите от переносицы к животу и бровям
3. Держите переносицу одной рукой, а большим и указательным пальцами другой стороны приподнимите свой дерзкий носик. Нажмите на нее.

Поднимаем провисший рот

1. При помощи большого и указательного пальца зажмите кончик рта.
2. Большим пальцем противоположной руки приподнимите губу от кончика подбородка к захвату нижней губы.
3. Скрестите обе руки и проведите большим пальцем по подбородку, чтобы расслабить мышцы.
4. Повторите движение противоположным ртом.

Избавляемся от носогубных складок и придаем щекам упругость

1. Надуйте щеку и надавите с силой на образовавшийся шарик кончиком языка, двигай им вверх-вниз.
2. На противоположной стороне повторите то же действие.
3. Двигайте языком по кругу, как бы рисуя круг вокруг рта.

Подтягиваем провисшую линию глаз и подбородка

1. Проведите одной рукой от бровей до линии роста волос, а другой рукой вверх по лбу.
2. Согните указательный палец и упор, чтобы придать форму щипцов, и следуйте за клоуном от боковой линии носа до линии роста волос.
3. Той же формой руки проведите линию подбородка от кончика подбородка к боковой части уха.

Выполнять эти упражнения и самомассаж эксперт Aysel — Massage Therapist (LMT) рекомендует каждый день. Через неделю можно увидеть первые результаты.

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