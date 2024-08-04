Как разгладить морщины пальцами без дорогостоящих процедур за 5 минут в день

Массаж лица — это не просто роскошная спа-процедура, а научно обоснованный метод улучшения состояния вашей кожи. В ходе эксперимента три женщины и двое мужчин в возрасте 29-37 лет выполняли самомассаж два раза в день в течение 2 недель. После контрольного КТ были зафиксированы удивительные изменения в щеках и поверхностной мышечно-апоневротической системе (SMAS). Добровольцы и ученые увидели значительные изменения овала лица, которое буквально «сдулось», повышение тугора кожи.