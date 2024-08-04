Как разгладить морщины пальцами без дорогостоящих процедур за 5 минут в день

Posted 4 августа, 16:51
Published 4 августа, 16:51
Modified 10 сентября, 05:00
Updated 10 сентября, 05:00
Массаж лица — это не просто роскошная спа-процедура, а научно обоснованный метод улучшения состояния вашей кожи. В ходе эксперимента три женщины и двое мужчин в возрасте 29-37 лет выполняли самомассаж два раза в день в течение 2 недель. После контрольного КТ были зафиксированы удивительные изменения в щеках и поверхностной мышечно-апоневротической системе (SMAS). Добровольцы и ученые увидели значительные изменения овала лица, которое буквально «сдулось», повышение тугора кожи.
Этот научный опыт показал, что проверенная временем практика направлена не только на расслабление, она может принести вашей коже множество преимуществ, среди которых было выявлены следующие преимущества:
Большое количество блогеров и экспертов в области мануальной терапии предлагают ознакомиться с базовыми упражнениями самомассажа, на которые уйдет буквально 5 минут. Включив их в свой ежедневный уход за кожей, со временем можно заметить изменения внешности и преображение кожи. Рассмотрим, самые известные из них, которые решают возрастные проблемы после 40 лет.
1. Согните указательный палец и надавите им вдоль дерзкой области от живота до комочка соплей.
2. Кончиками пальцев слегка проведите от переносицы к животу и бровям
3. Держите переносицу одной рукой, а большим и указательным пальцами другой стороны приподнимите свой дерзкий носик. Нажмите на нее.
1. При помощи большого и указательного пальца зажмите кончик рта.
2. Большим пальцем противоположной руки приподнимите губу от кончика подбородка к захвату нижней губы.
3. Скрестите обе руки и проведите большим пальцем по подбородку, чтобы расслабить мышцы.
4. Повторите движение противоположным ртом.
1. Надуйте щеку и надавите с силой на образовавшийся шарик кончиком языка, двигай им вверх-вниз.
2. На противоположной стороне повторите то же действие.
3. Двигайте языком по кругу, как бы рисуя круг вокруг рта.
1. Проведите одной рукой от бровей до линии роста волос, а другой рукой вверх по лбу.
2. Согните указательный палец и упор, чтобы придать форму щипцов, и следуйте за клоуном от боковой линии носа до линии роста волос.
3. Той же формой руки проведите линию подбородка от кончика подбородка к боковой части уха.
Выполнять эти упражнения и самомассаж эксперт Aysel — Massage Therapist (LMT) рекомендует каждый день. Через неделю можно увидеть первые результаты.
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