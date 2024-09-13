Влияние номера дома на стоимость недвижимости: какую скидку покупатели просят за № 13

Posted 13 сентября, 13:50
Published 13 сентября, 13:50
Modified 13 сентября, 14:19
Updated 13 сентября, 14:19
Пятница 13-е для многих неприятный день, который обычно связывают с суевериями. Но есть такие убеждения людей, которые влияют даже на рынок жилья. Например, люди сторонятся номера домов и квартир, которые содержат в себе число 13.
Rightmove выяснили, что дома с номерами 13 оцениваются на 5 521 фунт стерлингов (654 тыс. руб.) ниже обычной цены. А дома со счастливым числом «семь» в среднем дороже на эту же сумму, рассказывает news.sky.com.
«Покупатели, даже если не верят в число 13, все равно просят скидку, ссылаясь на несчастливое число. При этом наши данные показывают, что продавцы с традиционно несчастливым номером сами часто предоставляются значительные скидки, которые обычно составляют в среднем 5000 фунтов стерлингов. Их можно потратить, например на расходы для переезда», — рассказывает эксперт Rightmove по недвижимости Тим Баннистер.
Некоторые считают пятницу 13-е несчастливой по библейским причинам — Иуда, предавший Иисуса, был 13-м гостем на тайной вечере. В некоторых странах к этому числу относятся настороженно, например на высотных зданиях не указывают 13-й этаж, вместо этого они поднимаются с 12 на 14, а у некоторых авиакомпаний на рейсах нет 13-го ряда.
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