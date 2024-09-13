«Раньше положенного ввел меня во взрослую жизнь»: Елена Проклова в 15 лет подверглась домогательствам со стороны Олега Табакова

Журналисты тут же провели параллели и выяснили, что юная Проклова часто снималась с Олегом Табаковым, который и мог быть тем самым растлителем. Артистка не стала называть его имя. Но на днях, спустя три года, после громких откровений Проклова сделала это, рассказала, какую тралю пережила тогда из-за своих слов. Общественники даже призывали лишить ее звания заслуженной артистки России.