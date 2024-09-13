«Раньше положенного ввел меня во взрослую жизнь»: Елена Проклова в 15 лет подверглась домогательствам со стороны Олега Табакова

Posted 13 сентября, 11:42
Published 13 сентября, 11:42
Modified 13 сентября, 11:44
Updated 13 сентября, 11:44
Шокирующие откровения полились на передаче «Секрет на миллион» в 2021 году и были широко растиражированы СМИ.
«Сказал, что будет готовить меня к поступлению. После съемок увез в лес и попросил читать басню. Потом он обошел меня сзади и взял за грудь. Клал мне руки между ног», — рассказала Елена Проклова в телеэфире.
Артистка сообщила, что встречи, к которым принуждал ее наставник, длились около 2 лет. И все это время они носили характер сексуальных домогательств.
«Мне хотелось убежать, а он раздевал меня. Заставлял лежать голую рядом…», — признается Елена.
Журналисты тут же провели параллели и выяснили, что юная Проклова часто снималась с Олегом Табаковым, который и мог быть тем самым растлителем. Артистка не стала называть его имя. Но на днях, спустя три года, после громких откровений Проклова сделала это, рассказала, какую тралю пережила тогда из-за своих слов. Общественники даже призывали лишить ее звания заслуженной артистки России.
«После признания на меня вылилось море злобы, и я привыкла к недоброжелательности… Я боялась говорить о том, что произошло, потому что знала, на меня бы набросились. К сожалению, это реальность… Я очень благодарна Олегу Павловичу Табакову за искренние чувства, которые он испытывал ко мне. За то, что такого уровня человек, может, раньше положенного ввел меня во взрослую жизнь и показал мне ее со столь неприглядной стороны», — признается Елена Проклова в шоу «Сорян, это подкаст».
Новое интервью заслуженной артистки уже вовсю обсуждают в театральном закулисье и ждут, что ответит Прокловой вдова Табакова Марина Зудина.
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