Почему не получается продать квартиру в 2024 году: причины и варианты решения проблемы

Posted 11 сентября, 11:20
Published 11 сентября, 11:20
Modified 11 сентября, 11:20
Updated 11 сентября, 11:20
По мнению экспертов, у вас немного шансов быстро и дорого продать свои квадратные метры, если выставленная на продажу квартира:
Чтобы подстегнуть интерес потенциальных покупателей, первым делом следует правильно составить объявление о продаже жилья. Укажите все преимущества жилплощади и расскажите о них как можно более подробно. Подумайте, что могло бы в первую очередь заинтересовать вас, будь вы на месте покупателя, и напишите об этом. Например: «В квартире есть вся необходимая мебель и техника — заезжайте и живите».
Кроме того, желательно сделать как можно больше фотографий с различных ракурсов, причем не только внутри квартиры, но также на лестничной площадке, в лифте, в подъезде, во дворе и др. Постарайтесь показать на фотографиях также парковочные места и детскую площадку, а также под несколькими углами снимите сам дом.
Установите адекватную цену на продаваемое жилье. Для этого изучите объявления о продаже квартир в вашем районе и на основе этой информации подумайте, сколько реально может стоить ваша квартира, чем она лучше или хуже тех, которые продаются поблизости. Можно также пригласить профессионального оценщика, хотя за эту услугу придется заплатить.
И наконец, не скрывайте никакие нюансы при общении с покупателем вживую, по телефону или в ходе переписки, вежливо и честно отвечайте на вопросы. Как рассказал порталу «Банки.ру» замглавы Федерального центра медиации Владимир Кузнецов, поведение собственника жилья на показе и его манера общения с потенциальным покупателем могут сыграть решающую роль.
«Учитывайте интересы потенциального покупателя, например, в вопросах согласования времени показа. Договоритесь так, чтобы и вам, и ему было удобно. Отвечайте на вопросы вежливо, даже если эти вопросы кажутся несуразными. Будьте честными и открытыми, не скрывайте деталей, не уводите разговор в сторону», — подчеркнул эксперт.
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