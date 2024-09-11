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Posted 11 сентября, 11:20

Published 11 сентября, 11:20

Modified 11 сентября, 11:20

Updated 11 сентября, 11:20

Почему не получается продать квартиру в 2024 году: причины и варианты решения проблемы

Почему не получается продать квартиру в 2024 году: причины и варианты решения проблемы

11 сентября 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney
Почему не получается продать квартиру в 2024 году: причины и варианты решения проблемы
Выставили квартиру на продажу, а желающих купить ее не находится. Знакомая ситуация? Из этой статьи вы узнаете, почему ваше жилье не находит своего покупателя и что вы можете предпринять, чтобы подстегнуть покупательский спрос.

Какие квартиры нынче «не в цене»

По мнению экспертов, у вас немного шансов быстро и дорого продать свои квадратные метры, если выставленная на продажу квартира:

  • имеет большую площадь — в нынешнем году спрос на такую жилплощадь невысок. Стремясь сэкономить на фоне дороговизны жилья и невысокой доступности ипотеки, потенциальные покупатели выбирают квартиры не такие просторные и, соответственно, менее дорогие;
  • расположена в старом жилом фонде — такие квартиры во многом проигрывают жилью в современных комплексах, так как у них в большинстве своем не слишком удобная планировка, небольшая кухня и изношенные коммуникации, а также неважная шумоизоляция и ряд других недочетов. Впрочем, квартиры в хрущевках продаются лучше, так как многие, как правило, покупают их в расчете на получение в скором времени нового жилья по программе реновации;
  • без ремонта или с некачественным ремонтом — в большинстве случаев, потенциальные покупатели рассчитывают сразу начать пользоваться жильем, не затрачивая дополнительные средства на приведение жилплощади в порядок. То же касается и квартир после пожара, затопления, проживания неопрятных жильцов, длительно пустующих и др.
  • территориально находится в районе с неразвитой инфраструктурой — как правило, будущих владельцев жилья интересуют квартиры с хорошей транспортной доступностью, а также расположенными поблизости магазинами, детскими садами, школами и т. д.
  • с плохим видом из окна — конечно, это дело вкуса, но мало кому понравится все время наблюдать в окно свалку, кладбище, промзону. Куда быстрее «уйдет» квартира с видом на реку, парк или красивый городской пейзаж.
  • имеет обременение — например, находится в залоге, в ней прописаны дети или пожилой человек, квартира сдана в аренду до определенного срока и др.
Чтобы подстегнуть интерес потенциальных покупателей, первым делом следует правильно составить объявление о продаже жильяЧтобы подстегнуть интерес потенциальных покупателей, первым делом следует правильно составить объявление о продаже жилья
Чтобы подстегнуть интерес потенциальных покупателей, первым делом следует правильно составить объявление о продаже жилья. Фото: Изображение Midjourney

Как повысить покупательский спрос на квартиру

Чтобы подстегнуть интерес потенциальных покупателей, первым делом следует правильно составить объявление о продаже жилья. Укажите все преимущества жилплощади и расскажите о них как можно более подробно. Подумайте, что могло бы в первую очередь заинтересовать вас, будь вы на месте покупателя, и напишите об этом. Например: «В квартире есть вся необходимая мебель и техника — заезжайте и живите».

Кроме того, желательно сделать как можно больше фотографий с различных ракурсов, причем не только внутри квартиры, но также на лестничной площадке, в лифте, в подъезде, во дворе и др. Постарайтесь показать на фотографиях также парковочные места и детскую площадку, а также под несколькими углами снимите сам дом.

Установите адекватную цену на продаваемое жилье. Для этого изучите объявления о продаже квартир в вашем районе и на основе этой информации подумайте, сколько реально может стоить ваша квартира, чем она лучше или хуже тех, которые продаются поблизости. Можно также пригласить профессионального оценщика, хотя за эту услугу придется заплатить.

Укажите все преимущества жилплощади и расскажите о них как можно более подробноУкажите все преимущества жилплощади и расскажите о них как можно более подробно
Укажите все преимущества жилплощади и расскажите о них как можно более подробно. Фото: Изображение Midjourney

И наконец, не скрывайте никакие нюансы при общении с покупателем вживую, по телефону или в ходе переписки, вежливо и честно отвечайте на вопросы. Как рассказал порталу «Банки.ру» замглавы Федерального центра медиации Владимир Кузнецов, поведение собственника жилья на показе и его манера общения с потенциальным покупателем могут сыграть решающую роль.

«Учитывайте интересы потенциального покупателя, например, в вопросах согласования времени показа. Договоритесь так, чтобы и вам, и ему было удобно. Отвечайте на вопросы вежливо, даже если эти вопросы кажутся несуразными. Будьте честными и открытыми, не скрывайте деталей, не уводите разговор в сторону», — подчеркнул эксперт.
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#Ольга Питиримова#Общество#Недвижимость#Дом#Квартира#Все материалы авторов
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