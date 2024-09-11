Почему не получается продать квартиру в 2024 году: причины и варианты решения проблемы

Чтобы подстегнуть интерес потенциальных покупателей, первым делом следует правильно составить объявление о продаже жилья. Укажите все преимущества жилплощади и расскажите о них как можно более подробно. Подумайте, что могло бы в первую очередь заинтересовать вас, будь вы на месте покупателя, и напишите об этом. Например: «В квартире есть вся необходимая мебель и техника — заезжайте и живите».