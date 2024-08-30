Начинающему огороднику: что можно посадить на даче осенью, чтобы наслаждаться урожаем ранней весной

Posted 30 августа, 05:38
Published 30 августа, 05:38
Modified 10 сентября, 06:32
Updated 10 сентября, 06:32
«Некоторые овощи больше подходят для посадки под зиму, нежели для весеннего сева, — говорит член Владимирского союза садоводов Евгений Цуриканов. — Среди них такие культуры, как чеснок, свекла, морковь, лук-севок, щавель».
Осенью сажают озимые сорта чеснока — они морозостойкие, хорошо приспосабливаются к любым условиям климата. Готовить грядки нужно недели за две: внести под перекопку удобрения (суперфосфат и калий), компост, пролить, сделать рядки глубиной 3–5 см с расстоянием около 20 см.
Перед посадкой зубки замочить в однопроцентном растворе марганцовки или медного купороса (1 ст. л. на 10 л воды) и просушить. После посадки грядки хорошо замульчировать.
Для высадки лука подходит рыхлая плодородная почва, участок должен располагаться в солнечном и сухом месте. Перед посадкой почву следует перекопать, внести перегной, древесную золу, калийно-фосфорные удобрения.
После этого сделать грядки шириной не менее одного метра с рядками, в которые высадить луковички (лучшие сорта — Центурион и Штутгартер). Глубина посадки должна быть не более 3 сантиметров, иначе севок может загнить.
Опытные огородники советуют выбирать для осеннего сева свеклы такие сорта, как Подзимняя А 474 и Холодостойкая 19. Место для корнеплода нужно выбирать светлое, высадку производить при температуре не ниже минус 5 градусов. Готовить грядки нужно заранее, когда погода стоит еще теплая и солнечная.
Участок вскапывают, вносят компост, калийно-фосфорные удобрения, древесную золу. Бороздки делают глубиной 3–4 см и на расстоянии примерно 20 см друг от друга. Семена при посадке должны быть сухими, крупными. Их рассыпают в бороздки, присыпают землей и укладывают сверху мульчу.
Участок для высадки моркови должен хорошо прогреваться. Сеять корнеплод нужно в первой половине ноября, когда грядка немного осядет и почва станет немного мерзлой. А готовить грядку следует еще в сентябре.
Перед посевом внесите в почву перегной, суперфосфат и калийную соль. Сделайте бороздки глубиной до пяти сантиметров с расстоянием 15–20 сантиметров. Когда настанет период сева, засыпьте в них семена (выбирайте морозостойкие сорта — например, Каротель или Нантская-4), затем присыпьте землей и накройте мульчей.
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