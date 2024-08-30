Начинающему огороднику: что можно посадить на даче осенью, чтобы наслаждаться урожаем ранней весной

Чеснок Лук Свекла Морковь

Осенью принято не только собирать урожай, но и готовить сад и огород к будущему сезону. Ну, а кто-то даже ведет подзимний посев: сажает овощи и зелень, чтобы получить ранний урожай. Итак, какие же культуры можно посадить под зиму?