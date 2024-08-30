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Posted 30 августа, 05:38

Published 30 августа, 05:38

Modified 10 сентября, 06:32

Updated 10 сентября, 06:32

Какие культуры посадить осенью?

Начинающему огороднику: что можно посадить на даче осенью, чтобы наслаждаться урожаем ранней весной

30 августа 2024, 05:38
Фото: Изображение Midjourney
Какие культуры посадить осенью?
Осенью принято не только собирать урожай, но и готовить сад и огород к будущему сезону. Ну, а кто-то даже ведет подзимний посев: сажает овощи и зелень, чтобы получить ранний урожай. Итак, какие же культуры можно посадить под зиму?
«Некоторые овощи больше подходят для посадки под зиму, нежели для весеннего сева, — говорит член Владимирского союза садоводов Евгений Цуриканов. — Среди них такие культуры, как чеснок, свекла, морковь, лук-севок, щавель».

Чеснок

Осенью сажают озимые сорта чеснока — они морозостойкие, хорошо приспосабливаются к любым условиям климата. Готовить грядки нужно недели за две: внести под перекопку удобрения (суперфосфат и калий), компост, пролить, сделать рядки глубиной 3–5 см с расстоянием около 20 см.

Перед посадкой зубки замочить в однопроцентном растворе марганцовки или медного купороса (1 ст. л. на 10 л воды) и просушить. После посадки грядки хорошо замульчировать.

Чеснок непривередлив к климатическим условиямЧеснок непривередлив к климатическим условиям
Чеснок непривередлив к климатическим условиям. Фото: Изображение Midjourney

Лук

Для высадки лука подходит рыхлая плодородная почва, участок должен располагаться в солнечном и сухом месте. Перед посадкой почву следует перекопать, внести перегной, древесную золу, калийно-фосфорные удобрения.

После этого сделать грядки шириной не менее одного метра с рядками, в которые высадить луковички (лучшие сорта — Центурион и Штутгартер). Глубина посадки должна быть не более 3 сантиметров, иначе севок может загнить.

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Свекла

Опытные огородники советуют выбирать для осеннего сева свеклы такие сорта, как Подзимняя А 474 и Холодостойкая 19. Место для корнеплода нужно выбирать светлое, высадку производить при температуре не ниже минус 5 градусов. Готовить грядки нужно заранее, когда погода стоит еще теплая и солнечная.

Участок вскапывают, вносят компост, калийно-фосфорные удобрения, древесную золу. Бороздки делают глубиной 3–4 см и на расстоянии примерно 20 см друг от друга. Семена при посадке должны быть сухими, крупными. Их рассыпают в бороздки, присыпают землей и укладывают сверху мульчу.

Кто хочет раннюю свеклу, должен думать о посалке уже сейчасКто хочет раннюю свеклу, должен думать о посалке уже сейчас
Кто хочет раннюю свеклу, должен думать о посалке уже сейчас. Фото: Изображение Midjourney

Морковь

Участок для высадки моркови должен хорошо прогреваться. Сеять корнеплод нужно в первой половине ноября, когда грядка немного осядет и почва станет немного мерзлой. А готовить грядку следует еще в сентябре.

Перед посевом внесите в почву перегной, суперфосфат и калийную соль. Сделайте бороздки глубиной до пяти сантиметров с расстоянием 15–20 сантиметров. Когда настанет период сева, засыпьте в них семена (выбирайте морозостойкие сорта — например, Каротель или Нантская-4), затем присыпьте землей и накройте мульчей.

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#Алла Хан#Дом#Все материалы авторов#Сад и огород#Дом и сад
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