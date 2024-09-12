Миф про пятницу 13-го раскрыт: нужно ли действительно бояться этого дня?

В других странах пятница 13-е не обладает таким серьезным значением. Например, в Испании вторник 13-е считается днем, которого стоит опасаться. А в Италии люди боятся 17-го числа любого месяца. Почему? Потому что римскую цифру XVII (17) можно переставить так, чтобы она писалась как «VIXI», что в переводе с латыни означает «моя жизнь кончена». Но, как и с «Черной пятницей», никто не может доказать, что именно в эти дни чаще всего происходят катастрофы.