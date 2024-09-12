Миф про пятницу 13-го раскрыт: нужно ли действительно бояться этого дня?

Posted 12 сентября, 20:22
Published 12 сентября, 20:22
Modified 13 сентября, 07:03
Updated 13 сентября, 07:03
Если вы боитесь открывать зонт в своем доме и никогда не проходите под лестницей, значит придаете большое значение различным приметам. Одним из самых страшных суеверий после черного кота, переходящего дорогу, считается Пятница 13-е — несчастливый день.
Черная пятница случается до трех раз в год, в зависимости от календаря. Она заставляет людей быть более осторожными или избегать вещей, которые они обычно не боятся делать. При этом, все несчастливые события в этот день принято скидывать на это редкое событие.
На самом деле, еще никто не смог доказать, что в пятницу 13-го, происходит больше несчастий, чем в остальные дни. Но если это всего лишь суеверие, почему люди на самом деле верят в это?
Трудно точно сказать когда пятница 13-е стала считаться несчастливой, но скорее всего это происходит из христианской религии. Например, в Библии Иуда — человек, который предал Иисуса, был 13-м гостем на Тайной вечере. Также в Библии описывается много неприятных событий, которые происходили именно по пятницам. Поэтому вполне логично, что люди, читающие Библию, больше всех нервничают в пятницу 13-е и ждут несчастий.
Также возможно, что 13 считается «проклятым», потому что это число идет после 12, которое многие люди раньше считали числом, завершающим все.
В других странах пятница 13-е не обладает таким серьезным значением. Например, в Испании вторник 13-е считается днем, которого стоит опасаться. А в Италии люди боятся 17-го числа любого месяца. Почему? Потому что римскую цифру XVII (17) можно переставить так, чтобы она писалась как «VIXI», что в переводе с латыни означает «моя жизнь кончена». Но, как и с «Черной пятницей», никто не может доказать, что именно в эти дни чаще всего происходят катастрофы.
Люди, которые очень боятся пятницы 13-го могут страдать состоянием, называемым трискайдекафобией. Этот термин происходит от древнегреческого языка и переводится как «страх перед числом 13».
Но для большинства людей боязнь пятницы 13-го это просто суеверие, нечто такое, с чем мы можем развлекаться, притворяясь, что боимся, потому что мы знаем, что на самом деле ничего плохого не произойдет.
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