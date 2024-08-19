Не выбрасывайте ее — фруктовая кожура стоит золота! Как используют ее экономные люди

Posted 19 августа, 04:15
Published 19 августа, 04:15
Modified 10 сентября, 05:53
Updated 10 сентября, 05:53
Некоторые части продуктов питания, которые мы считаем «отходами», на самом деле могут быть крутым средством. Примером этого является фруктовая кожура, которая чаще всего попадает в мусорное ведро. Однако, она может быть повторно использована сотнями способов, чтобы в доме образовались нулевые отходы. Давайте посмотрим пять советов по повторному использованию кожуры фруктов.
Персики являются одним из вкуснейших фруктов летнего сезона. После тщательного мытья их кожуру можно спокойно есть, но не все это делают, в особенности дети.
Что делать, чтобы не выбрасывать кожуру? Попробуйте использовать ее для ухода за кожей лица, приготовив маску с антиоксидантными свойствами.
Взбейте в миксере шелуху вместе с овсянкой, постепенно добавляя сливки до кремообразной консистенции. Наносите получившуюся пасту на чистую кожу и держите не менее 15 минут, прежде чем смыть теплой водой.
Все мы знаем о пользе банана, который способствует укреплению костей, сердца и психического здоровья. Но мало кто знает, что кожура этого фрукта также полезна.
Она богата клетчаткой, калием, инулином, витаминами группы В, полифенолами и каротиноидами, считается съедобной и может потребляться разными способами — в качестве ингредиента смузи, запеченные как чипсы, сушеные как цукаты.
Внутреннюю часть кожуры этого фрукта можно втирать в кожу, чтобы сделать ее более подтянутой и сияющей, а также предотвратить появление прыщей. Если массировать ею кожу вокруг глаз, это может помочь уменьшить темные круги и отеки, которые появились в результате стресса и усталости. Наконец, банановая кожура может помочь облегчить дискомфорт из-за раздражения и солнечных ожогов, а также зуд, вызванный укусами насекомых.
Арбуз освежающий и утоляющий жажду, богат клетчаткой и низкокалориен. С помощью оставшихся корок можно приготовить отличное варенье, которое позволит нам сохранить сладкий вкус лета в банке, чтобы наслаждаться им даже в холодное время года.
В первую очередь вам нужно съесть арбуз, а потом уже приступать к приготовлению варенья.
Совет: при кипячении будет выделяться много сока — не стоит его убирать, так как по окончанию сироп будет тягучим.
Съедая одно яблоко в день можно продлить себе жизнь, но многие обрезают кожуру. На самом деле, внешняя часть этого фрукта очень полезна — она укрепляет здоровье сердечно-сосудистой системы, предотвращает преждевременное старение, улучшает память, концентрацию, способствует пищеварению.
Если вы не можете есть яблоки с кожурой, то ее можно использовать для уборки дома. Например, приготовить ароматизатор для ящиков и шкафов, высушив кожуру на солнце, а затем поместив ее в хлопковый мешочек, который нужно повесить внутри шкафа или разместим среди чистого белья.
Кроме того, яблочную кожуру можно использовать, чтобы алюминиевые кастрюли и кухонные принадлежности сияли. Прокипятите предметы в воде с яблочной кожурой в течение двадцати минут — результат вас удивит.
Кожура авокадо вместе с косточкой может придать вашей одежде новый цвет, но только при условии, что они состоят из натуральных волокон (хлопок, шерсть, лен). При этом, различные части плода и разные уровни созревания дают разные оттенки, от розового до темно-оранжевого, и каждый раз получают новые результаты.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14