Не выбрасывайте ее — фруктовая кожура стоит золота! Как используют ее экономные люди

Внутреннюю часть кожуры этого фрукта можно втирать в кожу, чтобы сделать ее более подтянутой и сияющей, а также предотвратить появление прыщей. Если массировать ею кожу вокруг глаз, это может помочь уменьшить темные круги и отеки, которые появились в результате стресса и усталости. Наконец, банановая кожура может помочь облегчить дискомфорт из-за раздражения и солнечных ожогов, а также зуд, вызванный укусами насекомых.