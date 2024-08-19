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Posted 19 августа, 04:15

Published 19 августа, 04:15

Modified 10 сентября, 05:53

Updated 10 сентября, 05:53

Не выбрасывайте ее — фруктовая кожура стоит золота! Как используют ее экономные люди

Не выбрасывайте ее — фруктовая кожура стоит золота! Как используют ее экономные люди

19 августа 2024, 04:15
Фото: 1MI
Не выбрасывайте ее — фруктовая кожура стоит золота! Как используют ее экономные люди
Красить одежду, придавать блеск посуде, делать кожу молодой и гладкой — на что только не способна фруктовая кожура, которую люди часто недооценивают и выкидывают в мусор.

Некоторые части продуктов питания, которые мы считаем «отходами», на самом деле могут быть крутым средством. Примером этого является фруктовая кожура, которая чаще всего попадает в мусорное ведро. Однако, она может быть повторно использована сотнями способов, чтобы в доме образовались нулевые отходы. Давайте посмотрим пять советов по повторному использованию кожуры фруктов.

Кожура персиков для ухода за лицом

Персики являются одним из вкуснейших фруктов летнего сезона. После тщательного мытья их кожуру можно спокойно есть, но не все это делают, в особенности дети.

Что делать, чтобы не выбрасывать кожуру? Попробуйте использовать ее для ухода за кожей лица, приготовив маску с антиоксидантными свойствами.

Взбейте в миксере шелуху вместе с овсянкой, постепенно добавляя сливки до кремообразной консистенции. Наносите получившуюся пасту на чистую кожу и держите не менее 15 минут, прежде чем смыть теплой водой.

Кожура персиков для ухода за лицомКожура персиков для ухода за лицом
Кожура персиков для ухода за лицом. Фото: 1MI

Банановая кожура для ухода за кожей лица и телом

Все мы знаем о пользе банана, который способствует укреплению костей, сердца и психического здоровья. Но мало кто знает, что кожура этого фрукта также полезна.

Она богата клетчаткой, калием, инулином, витаминами группы В, полифенолами и каротиноидами, считается съедобной и может потребляться разными способами — в качестве ингредиента смузи, запеченные как чипсы, сушеные как цукаты.

Внутреннюю часть кожуры этого фрукта можно втирать в кожу, чтобы сделать ее более подтянутой и сияющей, а также предотвратить появление прыщей. Если массировать ею кожу вокруг глаз, это может помочь уменьшить темные круги и отеки, которые появились в результате стресса и усталости. Наконец, банановая кожура может помочь облегчить дискомфорт из-за раздражения и солнечных ожогов, а также зуд, вызванный укусами насекомых.

Банановая кожура для ухода за теломБанановая кожура для ухода за телом
Банановая кожура для ухода за телом. Фото: 1MI

Кожура арбуза для отличного варенья

Арбуз освежающий и утоляющий жажду, богат клетчаткой и низкокалориен. С помощью оставшихся корок можно приготовить отличное варенье, которое позволит нам сохранить сладкий вкус лета в банке, чтобы наслаждаться им даже в холодное время года.

Рецепт варенья их арбузных корок

Вам понадобиться:

  • 1 кг арбузных корок
  • 1 кг варенья

Как готовить:

В первую очередь вам нужно съесть арбуз, а потом уже приступать к приготовлению варенья.

  1. Арбузные корки очистите от внешней темно-зеленой полосатой корки при помощи ножа. Потом разрежьте их на небольшие кусочки, не больше 3 сантиметров в длину. Засыпьте сахаром из расчета 1:1 и оставьте на 6 часов в прохладном месте.
  2. После истечения указанного времени ставим кастрюлю на огонь, дав покипеть 5 минут. После отставляем в прохладное место на 24 часа, накрыв крышкой. После суток снова кипятим и опять оставляем на 24 часа.
  3. Проделываем такую пятиминутную варку 3 раза. После третьего раскладываем стерильные банки и закатываем.

Совет: при кипячении будет выделяться много сока — не стоит его убирать, так как по окончанию сироп будет тягучим.

Кожура арбуза для отличного вареньяКожура арбуза для отличного варенья
Кожура арбуза для отличного варенья. Фото: Изображение Midjourney

Кожура яблок для чистого и ароматного дома

Съедая одно яблоко в день можно продлить себе жизнь, но многие обрезают кожуру. На самом деле, внешняя часть этого фрукта очень полезна — она укрепляет здоровье сердечно-сосудистой системы, предотвращает преждевременное старение, улучшает память, концентрацию, способствует пищеварению.

Если вы не можете есть яблоки с кожурой, то ее можно использовать для уборки дома. Например, приготовить ароматизатор для ящиков и шкафов, высушив кожуру на солнце, а затем поместив ее в хлопковый мешочек, который нужно повесить внутри шкафа или разместим среди чистого белья.

Кроме того, яблочную кожуру можно использовать, чтобы алюминиевые кастрюли и кухонные принадлежности сияли. Прокипятите предметы в воде с яблочной кожурой в течение двадцати минут — результат вас удивит.

Кожура яблок для чистого и ароматного домаКожура яблок для чистого и ароматного дома
Кожура яблок для чистого и ароматного дома. Фото: 1MI

Авокадо для окрашивания одежды

Кожура авокадо вместе с косточкой может придать вашей одежде новый цвет, но только при условии, что они состоят из натуральных волокон (хлопок, шерсть, лен). При этом, различные части плода и разные уровни созревания дают разные оттенки, от розового до темно-оранжевого, и каждый раз получают новые результаты.

Как покрасить одежду авокадо

Ингредиенты:

  • Семечко и (или) кожура авокадо в соотношении 1:1
  • Белый уксус
  • Вода

Процесс окрашивания:

  1. В достаточно большой кастрюле отварите семена и кожуру авокадо до тех пор, пока не увидите, что вода приобретает темно-красный цвет.
  2. Убедитесь, что рубашка или платье для окрашивания чистые.
  3. В емкость налейте уксус, чтобы он составлял 1 часть на 4 части кипятка и поместите туда одежду, оставив ее на ночь. Этот шаг важен, потому что он позволит вам зафиксировать цвет.
  4. На следующий день вытащите одежду и тщательно промойте ее холодной водой с мягким мылом. Это нормально, что ткань теряет немного цвета.
  5. Высушите одежду, и теперь вы можете носить ее!
Авокадо для окрашивания одеждыАвокадо для окрашивания одежды
Авокадо для окрашивания одежды. Фото: Изображение Midjourney
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#Эмилия Шпилева#Экономия#Фрукты#Дом и сад
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