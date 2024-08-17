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Posted 17 августа, 09:25

Published 17 августа, 09:25

Modified 10 сентября, 05:51

Updated 10 сентября, 05:51

5 растений, которые отпугивают плодовых мушек от фруктов

5 растений, которые отпугивают плодовых мушек от фруктов

17 августа 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney
5 растений, которые отпугивают плодовых мушек от фруктов
Вам надоело отгонять мушек от яблок и бананов на столе? Поставьте рядом одно из пяти растений, которые лучше всех справляются с нашествием этих насекомых, особенно когда на столе изобилие летнего урожая.

Существует немало домашних натуральных средств от плодовых мушек, одним из которых является уксус. Но его запах и потенциальный риск отравления из-за наличия детей в доме может не подходить. Также можно использовать любые резкие запахи, например лемонграсса, эвкалипта, лаванды и других душистых трав.

Садоводы, в свою очередь, рекомендуют выращивать ароматные травы в горшочках, которые отпугивают этих мелких насекомых.

5 растений для квартиры и дома, которые боятся плодовые мушки

1. Базилик

Базилик — классическое растение, которые часто сажают дачники на грядке с травами. Он обладает сильным ароматом, который не только отпугивает плодовых мух и других насекомых, но и придает еде восхитительный запах.

2. Лаванда

ЛавандаЛаванда
Лаванда. Фото: 1MI

Аромат лаванды часто нравиться людям, но он очень неприятен плодовым мухам и многим другим насекомым. В данном случае, это прекрасная идея — выращивать душистую лаванду в горшках возле окон или дверных проемов, а также использовать сушеные пакетики с лавандой в местах, подверженных плодовым мухам.

3. Мята

Сильный аромат мяты может отпугивать плодовых мух, поэтому сажайте мяту в горшочки и ставьте ее рядом с вазами для фруктов на вашей кухне.

4. Розмарин

РозмаринРозмарин
Розмарин. Фото: Изображение Midjourney

Розмарин — еще одна трава, которая идеально подходит для отпугивания плодовых мух. Посадите розмарин на солнечном месте рядом с кухней или используйте свежие веточки в помещении, чтобы отпугивать насекомых.

5. Бархатцы

Единственное нерастительное растение в нашем списке — это бархатцы, которые идеально подходят для посадки в качестве компаньона на огородном участке или для высадки на окне, чтобы не допустить появления мух.

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#Эмилия Шпилева#Растения#Защита#Комнатные растения#Дом и сад#Плодовые мушки
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