5 растений, которые отпугивают плодовых мушек от фруктов

Posted 17 августа, 09:25
Published 17 августа, 09:25
Modified 10 сентября, 05:51
Updated 10 сентября, 05:51
Существует немало домашних натуральных средств от плодовых мушек, одним из которых является уксус. Но его запах и потенциальный риск отравления из-за наличия детей в доме может не подходить. Также можно использовать любые резкие запахи, например лемонграсса, эвкалипта, лаванды и других душистых трав.
Садоводы, в свою очередь, рекомендуют выращивать ароматные травы в горшочках, которые отпугивают этих мелких насекомых.
Базилик — классическое растение, которые часто сажают дачники на грядке с травами. Он обладает сильным ароматом, который не только отпугивает плодовых мух и других насекомых, но и придает еде восхитительный запах.
Аромат лаванды часто нравиться людям, но он очень неприятен плодовым мухам и многим другим насекомым. В данном случае, это прекрасная идея — выращивать душистую лаванду в горшках возле окон или дверных проемов, а также использовать сушеные пакетики с лавандой в местах, подверженных плодовым мухам.
Сильный аромат мяты может отпугивать плодовых мух, поэтому сажайте мяту в горшочки и ставьте ее рядом с вазами для фруктов на вашей кухне.
Розмарин — еще одна трава, которая идеально подходит для отпугивания плодовых мух. Посадите розмарин на солнечном месте рядом с кухней или используйте свежие веточки в помещении, чтобы отпугивать насекомых.
Единственное нерастительное растение в нашем списке — это бархатцы, которые идеально подходят для посадки в качестве компаньона на огородном участке или для высадки на окне, чтобы не допустить появления мух.
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