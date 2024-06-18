newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июня, 16:13

Published 18 июня, 16:13

Modified 10 сентября, 02:31

Updated 10 сентября, 02:31

Пять самых неприхотливых комнатных цветов

18 июня 2024, 16:13
Живые растения — один из самых простых способов изменить обстановку в доме. Это не только красиво, но и положительно влияет на состояние здоровья. Растения очищают воздух и обогащают его кислородом, а также регулируют влажность.

Однако не у всех есть возможность уделять достаточно внимания домашним растениям. Занятые люди и начинающие цветоводы могут попробовать выращивать неприхотливые цветы. Они выдерживают пыль, недостаток влаги и солнца, температурные перепады, сквозняки. При этом они красивы и могут радовать своим цветением.

Рассказываем о пяти самых стойких комнатных цветах.

Эхеверия: «каменная роза»

Эхеверия, которую также называют «каменная роза» — неприхотливый суккулент. Благодаря особому строению это растение может долго обходиться без полива. Даже в жаркий период её достаточно поливать лишь раз или два в месяц. В природе цветок произрастает в пустынях Мексики. Но и в российских условиях эхеверия чувствовует себя хорошо. Иногда на её листьях появляются желт-оранжевые или коричнево-красные соцветия. Эхеверия редко поражается вредителями, предпочитает сухой воздух и много света. Ей нужно совсем мало почвы. Поэтому эхеверию можно использовать в создании вертикальных панно.

Нолина (бокарнея): «слоновья нога»

Нолина (бокарнея)Нолина (бокарнея)
Нолина (бокарнея). Фото: Фрагмент видео

Нолина отличается необычным видом, поэтому её называют «слоновьей ногой» и даже «лошадиным хвостом». Она состоит из шаровидного ствола и листвы, будто фонтанирующей сверху. Экстравагантный вид позволяет растению гармонично вписываться в разные интерьеры. Их часто можно встретить в офисах и магазинах. Поливать нолину нужно аккуратно: лучше пересушить, чем перелить. Летом полив должен быть не более двух раз в месяц, зимой — еще реже. Растение хранит воду в своем стебле, поэтому при отъезде не нужно беспокоиться. При отсутствии полива оно использует свои запасы.

Сансевиерия: «тещин язык»

Сансевиерия, более известная как «тещин язык» — очень жизнестойкое растение. Оно может жить без воды и света недели. Даже после этого быстро восстанавливает свою форму. Также хорошо переносит пыль, сухой воздух, сквозняки, хорошо чувствует себя без удобрений. Летом его нужно поливать раз в 10 дней, зимой — два раза в месяц. Оно подходит для темных квартир. Форма и размер растения хорошо подходят для любого интерьера. Считается, что цветок притягивает богатство и благополучие.

Спатифиллум: «женское счастье»

Спатифиллум или «женское счастье» очень популярно из-за внешнего вида и простоты ухода. Оно увлажняет воздух, а также очищает его. Родина — Южная Америка. Это — довольно нетребовательное растение, однако оно не любит сырую землю и не переносит холода и сквозняков. Спатифиллум может цвести круглый год. Подходит для любого интерьера и станет отличным подарком для близких.

Каланхоэ: «зеленая аптека»

КаланхоэКаланхоэ
Каланхоэ. Фото: Фрагмент видео

Мадагаскарское каланхоэ — выносливое растение, выдерживает температурные перепады и засуху. Ему не нужны пересадки, опрыскивание и удобрения. Главное — использовать для полива отстоявшуюся воду. У него красивые цветы, но его больше ценят за лечебные свойства. Хорошо подойдет для спальни и детской комнаты.

Читайте также:
Какие цветы посадить на балконе летом, чтобы цвели до поздней осени5+ летних цветов, которые еще не поздно вырастить у себя во дворе этим летомРастения для вашего сада, которым почти не нужен солнечный свет
#Марина Колодкина#Общество#Растения#Дом#Все материалы авторов#Комнатные растения#Домоводство
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика