Пять самых неприхотливых комнатных цветов

Эхеверия, которую также называют «каменная роза» — неприхотливый суккулент. Благодаря особому строению это растение может долго обходиться без полива. Даже в жаркий период её достаточно поливать лишь раз или два в месяц. В природе цветок произрастает в пустынях Мексики. Но и в российских условиях эхеверия чувствовует себя хорошо. Иногда на её листьях появляются желт-оранжевые или коричнево-красные соцветия. Эхеверия редко поражается вредителями, предпочитает сухой воздух и много света. Ей нужно совсем мало почвы. Поэтому эхеверию можно использовать в создании вертикальных панно.