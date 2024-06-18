Пять самых неприхотливых комнатных цветов

Posted 18 июня, 16:13
Published 18 июня, 16:13
Modified 10 сентября, 02:31
Updated 10 сентября, 02:31
Однако не у всех есть возможность уделять достаточно внимания домашним растениям. Занятые люди и начинающие цветоводы могут попробовать выращивать неприхотливые цветы. Они выдерживают пыль, недостаток влаги и солнца, температурные перепады, сквозняки. При этом они красивы и могут радовать своим цветением.
Рассказываем о пяти самых стойких комнатных цветах.
Эхеверия, которую также называют «каменная роза» — неприхотливый суккулент. Благодаря особому строению это растение может долго обходиться без полива. Даже в жаркий период её достаточно поливать лишь раз или два в месяц. В природе цветок произрастает в пустынях Мексики. Но и в российских условиях эхеверия чувствовует себя хорошо. Иногда на её листьях появляются желт-оранжевые или коричнево-красные соцветия. Эхеверия редко поражается вредителями, предпочитает сухой воздух и много света. Ей нужно совсем мало почвы. Поэтому эхеверию можно использовать в создании вертикальных панно.
Нолина отличается необычным видом, поэтому её называют «слоновьей ногой» и даже «лошадиным хвостом». Она состоит из шаровидного ствола и листвы, будто фонтанирующей сверху. Экстравагантный вид позволяет растению гармонично вписываться в разные интерьеры. Их часто можно встретить в офисах и магазинах. Поливать нолину нужно аккуратно: лучше пересушить, чем перелить. Летом полив должен быть не более двух раз в месяц, зимой — еще реже. Растение хранит воду в своем стебле, поэтому при отъезде не нужно беспокоиться. При отсутствии полива оно использует свои запасы.
Сансевиерия, более известная как «тещин язык» — очень жизнестойкое растение. Оно может жить без воды и света недели. Даже после этого быстро восстанавливает свою форму. Также хорошо переносит пыль, сухой воздух, сквозняки, хорошо чувствует себя без удобрений. Летом его нужно поливать раз в 10 дней, зимой — два раза в месяц. Оно подходит для темных квартир. Форма и размер растения хорошо подходят для любого интерьера. Считается, что цветок притягивает богатство и благополучие.
Спатифиллум или «женское счастье» очень популярно из-за внешнего вида и простоты ухода. Оно увлажняет воздух, а также очищает его. Родина — Южная Америка. Это — довольно нетребовательное растение, однако оно не любит сырую землю и не переносит холода и сквозняков. Спатифиллум может цвести круглый год. Подходит для любого интерьера и станет отличным подарком для близких.
Мадагаскарское каланхоэ — выносливое растение, выдерживает температурные перепады и засуху. Ему не нужны пересадки, опрыскивание и удобрения. Главное — использовать для полива отстоявшуюся воду. У него красивые цветы, но его больше ценят за лечебные свойства. Хорошо подойдет для спальни и детской комнаты.
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