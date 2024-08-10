4 садовых растений для размножения в августе

Posted 10 августа, 16:39
Published 10 августа, 16:39
Modified 10 сентября, 05:22
Updated 10 сентября, 05:22
Есть много однолетних и многолетников, которые являются идеальными кандидатами для черенкования уже в августе.
Лаванда, известная своими великолепными фиолетовыми цветами, серо-зеленой листвой и потрясающим ароматом, пользуется огромной популярностью на многих участках.
Если вы хотите размножить ее, то один из вариантов — собрать семена и посеять их. Однако всхожесть этого способа слишком низкая, поэтому проще всего воспользоваться черенками.
Розмарин — популярный вечнозеленый кустарник и ароматная трава, он фантастически выглядит, потрясающе пахнет и обладает богатым кулинарным потенциалом, не говоря уже о его лечебных качествах. Вы даже можете выращивать розмарин в помещении, не ограничиваясь садом.
Обрезка для черенкования пойдет на пользу любому виду розмарина. Это растение выигрывает от регулярной «стрижки», которая может дать более здоровый и пышный куст.
В мире существуют сотни видов вербены, вы можете выращивать ее как однолетник или многолетний сорт, которые наполнит сад красивыми цветами на долгие годы. Вы можете вырастить вербену из семян, купить ростки или взять черенки от своего растения.
Вербены можно размножать черенками в конце лета или начале осени. Взятые в августе, могут укореняться медленнее, чем обрезанные поздней весной и ранним летом, однако часто они приживаются легко.
Поскольку шалфей является многолетним растением с коротким сроком, регулярное черенкование гарантирует, что у вас он никогда не переведется. При выращивании этого ароматного куста важно регулярно проводить обрезку, чтобы растение было густым и не становилось длинноногим.
Шалфей можно размножать черенками в течение всего лета, которые следует заделывать в почву или размножать в воде. Только не забывайте избегать распространенной ошибки — часто меняйте воду, чтобы она не портилась и растение не страдало.
Обмакивание конца черенка в раствор для укоренения может помочь корешкам появиться быстрее, но это не является обязательным условием.
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