10 лучших ночных цветущих растений для светящихся лунных садов

Примула вечерняя (Oenothera biennis) — растение ночного цветения, произрастающее в средней полосе. Это двулетник, который цветет на второй год, а затем отмирает после появления семян. Желтые соцветия раскрываются в сумерках и снова закрываются утром при попадании солнца. Цветет с июня по сентябрь. Их опыляют ночные бабочки, которых привлекает мягкий лимонный аромат, и пчелы ранним утром перед закрытием.