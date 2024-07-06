10 лучших ночных цветущих растений для светящихся лунных садов

Posted 6 июля, 13:54
Published 6 июля, 13:54
Modified 10 сентября, 03:33
Updated 10 сентября, 03:33
Растения для ночного цветения — идеальный способ украсить сад. У растений часто бывают белые цветы, которые отражают свет луны, создавая естественное ландшафтное освещение. Многие ночные цветы обладают сильным ароматом и привлекают ночных опылителей.
Табак душистый (Nicotiana alata), цветущий с июня до заморозков, обычно выращивается как однолетник в садах и горшках. В жарком солнечном климате ему нужна дневная тень. Ночью цветы сладко благоухают, а белые лепестки светятся в лунном свете.
Условия выращивания: Стабильно влажные, богатые органическими веществами, хорошо дренированные почвы на полном солнце или в полутени
Примула вечерняя (Oenothera biennis) — растение ночного цветения, произрастающее в средней полосе. Это двулетник, который цветет на второй год, а затем отмирает после появления семян. Желтые соцветия раскрываются в сумерках и снова закрываются утром при попадании солнца. Цветет с июня по сентябрь. Их опыляют ночные бабочки, которых привлекает мягкий лимонный аромат, и пчелы ранним утром перед закрытием.
Условия выращивания: Почвы средней влажности, хорошо дренированные, на полном солнце.
Маттиола двурогая (Matthiola longipetala) — выносливый однолетник для дачных участков, бордюров и горшков. Эти ночные цветущие цветы издают сильный, сладкий аромат поздним вечером и привлекают ночных мотыльков.
Условия выращивания: Хорошо дренированные почвы на полном солнце.
Тиарелла (Tiarella cordifolia) — многолетнее растение, получившее свое название из-за пенистых белых цветков, которые распускаются от основания до верхушки коротких шипов весной и в начале лета. Слегка благоухающие цветы остаются открытыми днем и ночью. Но невероятно волшебно они сияют в лунном свете, когда выращиваются большими группами.
Условия выращивания: Нейтральные, богатые влагой почвы от частично до полной тени
Нежный многолетник с клубневидными корнями, Мирабилис (Mirabilis jalapa) цветет с июня до заморозков розовым, красно-пурпурным, желтым и белым цветами. Ароматные воронковидные цветы раскрываются ближе к вечеру и остаются открытыми до следующего утра. Их цветение привлекает колибри и бабочек.
Условия выращивания: Средние, стабильно влажные, хорошо дренированные почвы на солнце или в полутени
Гардения жасминовидная (Gardenia jasminoides) — это вечнозеленый кустарник с толстыми, глянцевыми, темно-зелеными листьями. В теплом климате белые цветы с интенсивным ароматом цветут круглый год. В более прохладном климате гардения цветет весной и в начале лета. Хотя это растение требует особого ухода, сладкий аромат цветов оправдывает излишние усилия.
Условия выращивания: Средняя, хорошо дренированная почва, от полного солнца до полутени
Родом из Мексики, Тубероза (Polianthes tuberosa) — растение ночного цветения с манящим ароматом. Образует длинноцветущий колос, покрытый белыми, восковыми, ароматными соцветиями. Его цветы привлекают внимание не только своим исключительным ароматом, но и тем, как они отражают лунный свет летними вечерами.
Условия выращивания: хорошо дренированные почвы, на полном солнце.
Хотя существует несколько белых лилий, но именно сорт 'Casa Blanca' особенно хорош для лунных садов. Белоснежные цветы этой восточной лилии освещают сады ночью, поскольку отражают лунный свет и обладают интенсивным ароматом. После цветения в июне–июле обязательно оставьте стебли и листву на месте до конца сезона, чтобы у луковицы лилии было достаточно энергии, чтобы вернуться весной.
Условия выращивания: Хорошо дренированные, слабокислые или нейтральные почвы на полном солнце или в легкой тени.
Ночной флокс (Zaluzianskya ovata) — уроженец Южной Африки, летом цветет с медово-миндальным и ванильным ароматом. Маленькие белые соцветия раскрываются вечером и закрываются днем, демонстрируя свои пурпурно-красные корешки. Используйте в цветочных клумбах, контейнерах и альпинариях рядом с садовыми площадками на открытом воздухе, чтобы насладиться сладким ароматом.
Условия выращивания: Влажная, хорошо дренированная почва на полном солнце
Чубушник Вирджинал (Philadelphus x virginalis) — неприхотливый в уходе кустарник с прямостоячей дугообразной формой роста. Общее название происходит от сладкого запаха цветов, напоминающего аромат цветущего апельсина. Цветы появляются поздней весной на побегах предыдущего года, поэтому обрезайте их сразу после цветения. Цветы отражают лунный свет, и ночью их аромат усиливается.
Условия выращивания: Хорошо дренированная, богатая, кислая почва в полутени
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14