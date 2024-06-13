8 идей для опоры растущих помидоров: от шпалеры до армирующей сетки

Posted 13 июня, 12:52
Published 13 июня, 12:52
Modified 10 сентября, 02:14
Updated 10 сентября, 02:14
Томаты могут сильно разрастаться, превращаясь в мощные лианы, достигающие в дину до 1,5 метров. Эти растения требуют обязательной поддержки, чтобы плоды не касались земли и имели хорошую вентиляцию. Показываем, какие приспособления смогут облегчить рост помидоров.
Клетки для томатов из оцинкованной проволоки — это быстрое и простое решение для поддержки томатов. Однако они могут быть недостаточно прочными, чтобы поддерживать вес растения. Укрепляйте сетку при помощи вбитых в землю колышков и стяжек.
Из крупной бетонной арматурной проволоки получается прочная клетка для помидоров. Отрежьте кусок проволоки длиной не менее 3 метров, чтобы получился цилиндр. Срезанные концы соедините проволокой, чтобы получилась клетка. Широкие отверстия в сетке облегчают доступ к ней для сбора урожая.
Добавьте изюминку вашему огороду с помощью спиральных кольев для помидоров. Используйте их отдельно или с проволочной решеткой для поддержки растений. Обмотайте главный стебель растения томатов вокруг колец спирали. Прикрепите плодоножку к столбу свободной садовой бечевкой или полоской ткани.
Клетки, изготовленные из досок, помогут поддержать рост томатов. Используйте устойчивую к гниению древесину, а чтобы опорные стойки для помидоров не опрокидывались при сильном ветре, вбейте их в землю на 10-15 сантиметров.
Соорудить шпалеру из саженцев можно из старых спиленных веток, деревянных брусков или бамбуковых палок. Для устойчивости шпалеру формируют минимум из четырех сторон, а также поперечные жерди в качестве опоры.
Эта деревянная решетка для помидоров, напоминающая старую телевизионную антенну, отличный способ дать опору для помидоров. От центральной стойки отходят десять изогнутых кронштейнов. Вертикальные колья соединяют кронштейны для дополнительной прочности.
Две панели из проволочной сетки, прислоненные друг к другу, создают быстросборную опорную конструкцию для нескольких растений томатов. Посадите томатную лозу у основания каждой стороны и скрепите верхушки проволокой для устойчивости. Когда приходит время убирать огород, панели укладывают ровно, экономя место для хранения.
Попробуйте шпалеру из бечевки, если место рядом с верандой, куда можно подцепить веревку. Прикрепите нижний конец бечевки к деревянному столбу, вбитому в землю и вставьте винтовую петлю в потолочную балку. Туго натяните бечевку между земляным столбом и винтовой петлей. Помогите растению томатов взобраться по бечевке, привязав к ней главный стебель.
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