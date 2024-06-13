8 идей для опоры растущих помидоров: от шпалеры до армирующей сетки

Попробуйте шпалеру из бечевки, если место рядом с верандой, куда можно подцепить веревку. Прикрепите нижний конец бечевки к деревянному столбу, вбитому в землю и вставьте винтовую петлю в потолочную балку. Туго натяните бечевку между земляным столбом и винтовой петлей. Помогите растению томатов взобраться по бечевке, привязав к ней главный стебель.