Собираем горшки: 9 простых, но крутых идей для украшения крыльца

Если у вас есть место для размещения мебели, воспользуйтесь такой возможностью, чтобы сделать из крыльца пространство для отдыха. Для этого подойдет старая мебель, подушки и самодельные столики, придающие домашний уют. Если вам нравиться по вечерам сидеть на крыльце, стоит провести наружное освещение или воспользоваться фонарями на солнечных батареях для создания красивой атмосферы.