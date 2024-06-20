Собираем горшки: 9 простых, но крутых идей для украшения крыльца

Posted 20 июня, 13:04
Published 20 июня, 13:04
Modified 10 сентября, 02:41
Updated 10 сентября, 02:41
Парадное крыльцо — это первое, что видят гости, когда приходят в ваш дом. Составить приятное впечатление можно благодаря наведению порядка и уюта в этой зоне, украсив его живыми цветами в горшках.
Если у вас есть место для размещения мебели, воспользуйтесь такой возможностью, чтобы сделать из крыльца пространство для отдыха. Для этого подойдет старая мебель, подушки и самодельные столики, придающие домашний уют. Если вам нравиться по вечерам сидеть на крыльце, стоит провести наружное освещение или воспользоваться фонарями на солнечных батареях для создания красивой атмосферы.
Украсьте темный дом яркими цветами. Даже на расстоянии теплые, смелые красные, оранжевые и желтые оттенки привлекут внимание посетителей своей контрастностью.
Красная герань перекликается с красным кирпичом дома и создает цветную ленту вдоль ступеней крыльца. Белые кашпо сочетаются с белыми колоннами, перилами и отделкой красными цветами.
Чтобы создать современную идею цветочных кашпо для крыльца, посадите несколько суккулентов. Эти засухоустойчивые, солнцелюбивые растения отличаются неприхотливостью в уходе и создают выигрышную комбинацию. Здесь эониум и эхеверия контрастируют с переплетающимися текстурами Cordyline australis. Изящные, современные контейнеры дополняют экспозицию.
Симметрия не только приятна глазу, но еще ее проще организовать. Здесь кашпо из искусственного бетона повторяют друг друга вдоль ступеней входа и придают крыльцу современный вид с нейтральной отделкой, которая гармонирует с зеленой листвой. Тонкие растения контрастируют с растениями грубой текстурой, создавая простой дизайн, который добавляет интереса к небольшому парадному крыльцу этого дома.
Комбинируйте однолетние растения, многолетники, травы и даже небольшие кустарники в одном контейнере для создания цветочного оформления парадного крыльца. Убедитесь, что все растения в вашей композиции нуждаются в одинаковом освещении и воде.
Тропический экстерьер с папоротниками на затененном крыльце. Добавление пестрой листвы в затененный участок поможет сделать пространство ярче. Чтобы превратить ваше крыльцо в настоящее помещение на открытом воздухе, добавьте домашнего уюта — подвесные светильники, уличные столики и подушки для сидений.
Выберите симметричное кашпо для крыльца, чтобы создать симметричную входную группу. Выбирайте растения с цветами, которые сочетаются с входной дверью, ковриком и другими цветовыми акцентами, чтобы создать единый стиль. Здесь голубые гортензии перекликаются с оттенком двери, а розовые георгины создают яркий контраст, привлекающий внимание.
Многие комнатные растения могут на лето переехать жить на крыльцо, чтобы подчеркнуть красоту затененной веранды. Помните, что растения в горшках требуют частого полива, поэтому обязательно проверяйте их ежедневно или даже дважды в день в очень жаркую погоду.
Яркие контейнеры — отличная идея для крыльца, которая может украсить находящиеся в них растения. Чтобы избежать перебора цвета, добавляйте в горшок только один вид растений и ограничьте общую цветовую палитру не более чем тремя основными цветами.
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