Как при помощи двух цветов сделать красивую кухню — 5 правил дизайнеров

Posted 5 июля, 08:55
Published 5 июля, 08:55
Modified 10 сентября, 03:31
Updated 10 сентября, 03:31
Один из популярных кухонных трендов 2024 года — это двухцветные кухонные шкафы, которые уходят от однообразия в пользу контраста. В последние несколько лет эта тенденция считается золотой серединой между полностью белыми кухнями и цветными отделками.
Самое лучшее в этом вечном тренде то, что двухцветные шкафы позволяют играть с оттенком, экономя деньги и не затевая долгий ремонт. Добавьте смелый оттенок к нижнему ряду шкафов, используя более нейтральные оттенки сверху. Или выберите два взаимодополняющих оттенка и сочетайте их с техникой или аксессуарами. Вариантов использования этого тренда намного больше, чем кажется. Мы покажем, как эта идея выглядит в 2024 году.
Выбирая сочетание двухцветных шкафов обратите особое внимание на цветовой баланс в вашем пространстве. Несколько дизайнерских приемов помогут вам в этом. Для начала, вместо того чтобы выбирать два совершенно разных оттенка (желтый и синий), варьируйте тональность в рамках одного цвета, например, сочетайте солнечно-желтый с бледно-сливочным.
Покрасьте нижние шкафы в более темный оттенок, а верхнюю часть — в более светлый. Если у вас на примете разные цвета, подумайте об их яркости и воздушности. Очень смелые цвета (например, ярко-оранжевый) требуют больше визуальной энергии и должны быть сбалансированы более нейтральным оттенком.
Если вы сомневаетесь в двухцветности кухонных шкафов, но хотите попробовать яркое, контрастное сочетание с цветовым балансом, выберите небольшое пятно, например, шкаф или стол. Другой способ — покрасить только карниз в чуть более темный тон, чтобы придать кухне с высокими потолками четкую границу.
Если выбор второго цвета кажется пугающим, подумайте над идеей с другой точки зрения. Подберите к кухонным шкафам технику и аксессуары, которые дополняют оттенки основного цвета.
Выбор трех цветов — распространенный дизайнерский прием, помогающий обеспечить визуальный баланс, его часто называют правилом 60-30-10.
Что касается выбора цвета, это означает 60% доминирующего цвета, 30% второстепенного и 10% цвета акцента. Популярный выбор — белый в качестве основы в двухцветной композиции кухонных шкафов. Попробуйте покрасить несколько верхних частей в белый цвет, чтобы обеспечить отдых для глаз или сбалансировать очень яркий тон более светлым оттенком.
Выбор цветов — сложная работа, вот почему существуют книги, журналы, веб-сайты и профессионалы, которые работают в этой области. Если вы предпочитаете двухцветные кухонные шкафы, но не уверены, с чего начать, воспользуйтесь простым инструментом — цветовым кругом.
В целом, соседние или аналогичные цвета на цветовом круге хорошо сочетаются друг с другом, равно как и дополнительные цвета — те, что расположены напротив друг друга. Пара нейтральных тонов со схожими оттенками (например, теплый белый и темно-серый) также образуют беспроигрышное сочетание.
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