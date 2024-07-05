Как при помощи двух цветов сделать красивую кухню — 5 правил дизайнеров

Самое лучшее в этом вечном тренде то, что двухцветные шкафы позволяют играть с оттенком, экономя деньги и не затевая долгий ремонт. Добавьте смелый оттенок к нижнему ряду шкафов, используя более нейтральные оттенки сверху. Или выберите два взаимодополняющих оттенка и сочетайте их с техникой или аксессуарами. Вариантов использования этого тренда намного больше, чем кажется. Мы покажем, как эта идея выглядит в 2024 году.