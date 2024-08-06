7 идей для уникального палисадника: украшение сада из подручных материалов

Posted 6 августа, 16:57
Published 6 августа, 16:57
Modified 10 сентября, 05:08
Updated 10 сентября, 05:08
Вот семь оригинальных идей, которые можно воплотить из подручных материалов.
Используйте старый кувшин, керамзит и рассаду. Прикопайте кувшин, засыпьте керамзит и добавьте грунт. Расположите растения так, чтобы создавался эффект разлива цветов.
Старый велосипед можно превратить в цветочное кашпо. Загрунтуйте и покрасьте его, зафиксируйте пластиковыми стяжками и украсьте уличной гирляндой. Поставьте горшки с цветами на багажник и руль.
Из деревянных брусков сделайте мост. Вырежьте боковины, прикрепите бруски и обработайте пропиткой для древесины. Украсьте цветами или поставьте через импровизированный ручей.
Выройте яму, уложите укрывную пленку или старый баннер, заполните водой и декорируйте камнями. Для водопада используйте аквариумный насос и шланг.
Сделайте арку из деревянных брусков и асбестоцементных труб. Закрепите арку и обработайте пропиткой для древесины. Украсьте гирляндой или вьюнами.
Используйте старый таз и тряпки, обмотав их вокруг таза и покрыв цементом с ПВА. После высыхания покрасьте акриловой краской и добавьте колер. Используйте корзину для посадки цветов.
Вылепите фигуры из цемента и песка, прорисуйте детали и вставьте проволочные усы и лапы. После высыхания покрасьте белой краской, затем добавьте колеры для раскраски.
Эти идеи помогут вам создать уникальный и красивый палисадник, не тратя много денег, написал journal.tinkoff.ru.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14