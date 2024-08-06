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Posted 6 августа, 16:57

Published 6 августа, 16:57

Modified 10 сентября, 05:08

Updated 10 сентября, 05:08

7 идей для уникального палисадника: украшение сада из подручных материалов

6 августа 2024, 16:57
Необязательно тратить много денег на декор сада.

Вот семь оригинальных идей, которые можно воплотить из подручных материалов.

Клумба из разлитых цветов

Используйте старый кувшин, керамзит и рассаду. Прикопайте кувшин, засыпьте керамзит и добавьте грунт. Расположите растения так, чтобы создавался эффект разлива цветов.

Кашпо из велосипеда

Старый велосипед можно превратить в цветочное кашпо. Загрунтуйте и покрасьте его, зафиксируйте пластиковыми стяжками и украсьте уличной гирляндой. Поставьте горшки с цветами на багажник и руль.

Деревянный мостик

Из деревянных брусков сделайте мост. Вырежьте боковины, прикрепите бруски и обработайте пропиткой для древесины. Украсьте цветами или поставьте через импровизированный ручей.

Пруд из баннера

Выройте яму, уложите укрывную пленку или старый баннер, заполните водой и декорируйте камнями. Для водопада используйте аквариумный насос и шланг.

Садовая арка

Сделайте арку из деревянных брусков и асбестоцементных труб. Закрепите арку и обработайте пропиткой для древесины. Украсьте гирляндой или вьюнами.

Корзина для цветов из таза

Используйте старый таз и тряпки, обмотав их вокруг таза и покрыв цементом с ПВА. После высыхания покрасьте акриловой краской и добавьте колер. Используйте корзину для посадки цветов.

Божьи коровки из цемента

Вылепите фигуры из цемента и песка, прорисуйте детали и вставьте проволочные усы и лапы. После высыхания покрасьте белой краской, затем добавьте колеры для раскраски.

Эти идеи помогут вам создать уникальный и красивый палисадник, не тратя много денег, написал journal.tinkoff.ru.

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#Ольга Земскова#Сад и огород#Ландшафтный дизайн#Дом и сад
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