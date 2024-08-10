«Вечно голодные» лилии — эксперт рассказал, чем подкармливать эти садовые цветы

Posted 10 августа, 13:52
Published 10 августа, 13:52
Modified 10 сентября, 05:21
Updated 10 сентября, 05:21
Лилии — это эффектные луковичные растения, известные своими крупными звездчатыми или трубчатыми соцветиями, которые выращиваются в горшках или открытом грунте. Наиболее распространенные сорта это лилии восточные — Lilium oriental, и азиатские — Lilium asiatica, которые ярко цветут. Однако, не зависимо от вида большинство лилий это голодные растения, которым нужно регулярное внесение удобрений в течение всего вегетационного периода.
«Лилии — голодные растения, им требуется много питательных веществ для образования десятков крупных и красочных соцветий, — рассказывает Сэм Ниманн, садовый эксперт и основатель Grown by Design. — Я рекомендую постоянно удобрять их, начиная с весны до самой осени».
При посадке луковиц лилий рекомендуется использовать органическую почву хорошего качества, это поможет молодому ростку лучше всего распуститься в начале года. С весны можно подкармливать каждые две недели.
«Я предпочитаю использовать жидкие удобрения каждые 10-14 дней, — добавляет Сэм. — Обязательно следуйте инструкциям на упаковке удобрения, разбавляя его водой по мере необходимости».
С начала до середины весны лучше всего использовать универсальные удобрения, в которых содержание азота, фосфора и калия должно быть одинаковым, например 4-4-4 или 10-10-10. С начала лета эксперт советует заменить удобрения на подкормки с высоким содержанием фосфора и калия, например 3-5-5. Это поможет цветению и поддержит луковицу, поскольку она готовится к зимнему покою, который вернется только в следующем году.
Перестаньте удобрять лилии ближе к осени, примерно в конце сентября. Дайте листве впитать как можно больше солнца, прежде чем обрезать и хранить луковицы на зиму.
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