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Posted 10 августа, 13:52

Published 10 августа, 13:52

Modified 10 сентября, 05:21

Updated 10 сентября, 05:21

Эксперт рассказал, чем подкармливать лилии

«Вечно голодные» лилии — эксперт рассказал, чем подкармливать эти садовые цветы

10 августа 2024, 13:52
Фото: Изображение Midjourney
Эксперт рассказал, чем подкармливать лилии
Подкормку лилий нельзя пропускать в течении всего лета и даже осени, это гарантирует более пышное цветение в следующем году. Рассказываем нюансы внесения удобрения.

Лилии — это эффектные луковичные растения, известные своими крупными звездчатыми или трубчатыми соцветиями, которые выращиваются в горшках или открытом грунте. Наиболее распространенные сорта это лилии восточные — Lilium oriental, и азиатские — Lilium asiatica, которые ярко цветут. Однако, не зависимо от вида большинство лилий это голодные растения, которым нужно регулярное внесение удобрений в течение всего вегетационного периода.

КОГДА УДОБРЯТЬ ЛИЛИИ

«Лилии — голодные растения, им требуется много питательных веществ для образования десятков крупных и красочных соцветий, — рассказывает Сэм Ниманн, садовый эксперт и основатель Grown by Design. — Я рекомендую постоянно удобрять их, начиная с весны до самой осени».

КАК УДОБРЯТЬ ЛИЛИИ

При посадке луковиц лилий рекомендуется использовать органическую почву хорошего качества, это поможет молодому ростку лучше всего распуститься в начале года. С весны можно подкармливать каждые две недели.

«Я предпочитаю использовать жидкие удобрения каждые 10-14 дней, — добавляет Сэм. — Обязательно следуйте инструкциям на упаковке удобрения, разбавляя его водой по мере необходимости».

С начала до середины весны лучше всего использовать универсальные удобрения, в которых содержание азота, фосфора и калия должно быть одинаковым, например 4-4-4 или 10-10-10. С начала лета эксперт советует заменить удобрения на подкормки с высоким содержанием фосфора и калия, например 3-5-5. Это поможет цветению и поддержит луковицу, поскольку она готовится к зимнему покою, который вернется только в следующем году.

Перестаньте удобрять лилии ближе к осени, примерно в конце сентября. Дайте листве впитать как можно больше солнца, прежде чем обрезать и хранить луковицы на зиму.

Эксперт рассказал, чем подкармливать садовые цветыЭксперт рассказал, чем подкармливать садовые цветы
Эксперт рассказал, чем подкармливать садовые цветы. Фото: Изображение Midjourney
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#Эмилия Шпилева#Общество#Сад и огород#Цветы#Уход за растениями#Лилии
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