«Вечно голодные» лилии — эксперт рассказал, чем подкармливать эти садовые цветы

С начала до середины весны лучше всего использовать универсальные удобрения, в которых содержание азота, фосфора и калия должно быть одинаковым, например 4-4-4 или 10-10-10. С начала лета эксперт советует заменить удобрения на подкормки с высоким содержанием фосфора и калия, например 3-5-5. Это поможет цветению и поддержит луковицу, поскольку она готовится к зимнему покою, который вернется только в следующем году.