Можете даже забыть полить: 10 самых неприхотливых растений для кухни

Если вы ищете дополнение к кухне, не требующее особых затрат, обратите внимание на Замиокулькас (Zamioculcas zamiifolia), также широко известное как «жемчужина Занзибара». Эти величественные комнатные растения чрезвычайно легко приспосабливаются и прекрасно растут как при слабом, так и при ярком освещении. Кроме того, поскольку они растут из корневищ, их почти не нужно поливать. Растение токсично для людей и домашних животных.