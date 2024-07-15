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Posted 15 июля, 11:18

Published 15 июля, 11:18

Modified 10 сентября, 03:54

Updated 10 сентября, 03:54

Можете даже забыть полить: 10 самых неприхотливых растений для кухни

Можете даже забыть полить: 10 самых неприхотливых растений для кухни

15 июля 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney
Можете даже забыть полить: 10 самых неприхотливых растений для кухни
Добавление комнатных растений на кухню освежает пространство, а также помогает очистить воздух и добавить ярких красок.

Какое комнатное растение лучше всего посадить на кухне?

Не все растения будут уместны на каждой кухне, поскольку в помещении свой свет, влажность и температурный режим. Тем не менее, эти 10 видов популярных комнатных растений для кухни — отличный выбор для начала.

Эпипремнум золотистый

Pothos (золотистый эпипремнум) — один из самых простых в уходе комнатных растений. Они хорошо приспосабливаются к различным условиям освещения и считаются относительно засухоустойчивыми. Кроме того, из них получаются отличные подвесные растения, которые дают красивые лианы. Из минусов — токсичен для животных и человека.

  • Цветовые разновидности: От зеленой до мраморно-желтой листвы
  • Пребывание на солнце: от яркого света до полутени
  • Потребности в почве: Обычная смесь для горшков, богатая торфяным мхом

 

Филодендрон

Филодендроны (Philodendron spp.) — еще один род комнатных растений, неприхотливых в уходе, которые прекрасно смотрятся в подвесных корзинах. Как и эпипремнум, они считаются относительно засухоустойчивыми и могут расти при ярком или среднем непрямом освещении. Эти лиственные растения бывают самых разнообразных форм и цветов и известны как отличные очистители воздуха. Также токсичен для людей и животных.

  • Цветовые разновидности: Темно-зеленая листва; у некоторых сортов листья пестрые
  • Пребывание на солнце: яркий непрямой свет
  • Потребности в почве: Обычная смесь для выращивания в горшках

 

Зелень

ЗеленьЗелень
Зелень. Фото: 1MI

Выращивание зелени на кухне может показаться очевидным выбором, потому что на самом деле нет ничего лучше, чем круглый год готовить из свежих, органических, выращенных в домашних условиях трав. Пока ваша кухня находится в месте, куда большую часть дня попадает яркий прямой солнечный свет, зелень будет расти легко.

В качестве альтернативы вы также можете выращивать зелень с помощью подсветки. К простым сортам трав для выращивания в помещении относятся зеленый лук, петрушка, мята, тимьян, розмарин, базилик, орегано и кинза.

  • Цветовые разновидности: Зеленый
  • Пребывание на солнце: яркий непрямой свет, в зависимости от сорта
  • Потребности в почве: Высококачественная органическая смесь для горшечных культур

 

Суккуленты

СуккулентыСуккуленты
Суккуленты. Фото: Изображение Midjourney

Если у вас на кухне яркий солнечный подоконник, суккуленты — отличный вариант. Они накапливают воду в листьях и стеблях, что делает их засухоустойчивыми и неприхотливыми в уходе.

Существуют сотни различных видов суккулентов, которые бывают самых разных форм, цветов и размеров. К популярным видам относятся — хеверия, хавортия, алоэ вера, крассула, каланхоэ, седум и другие. Хотя большинство суккулентов не токсичны, учтите, что суккуленты каланхоэ и молочай могут быть вредными для людей и животных.

  • Цветовые разновидности: Нежно-зеленые, розовые, пурпурные, синие, сине-серые, темно-фиолетовые или почти черные; у некоторых зеленые и розовые оттенки; у некоторых красноватые кончики или края
  • Пребывание на солнце: яркий непрямой свет, но это зависит от сорта
  • Требуется почва: Смесь для суккулентов или кактусов в горшках

 

Хлорофитум

ХлорофитумХлорофитум
Хлорофитум. Фото: Изображение Midjourney

Хлорофитум (Chlorophytum comosum) — одни из самых простых в уходе комнатных растений. Из них получаются отличные подвесные растения, и когда они находятся в вегетативном периоде, то цветут и обильно пускают побеги. Не размещайте растение под прямыми лучами света, так как это может привести к ожогу листьев.

  • Цветовые разновидности: Зеленая листва, иногда в белую полоску
  • Пребывание на солнце: Яркий непрямой солнечный свет
  • Требуется почва: Рыхлая, хорошо дренируемая смесь для горшечных культур

Сансевиерия (тёщин язык)

Сансевиерия (тёщин язык)Сансевиерия (тёщин язык)
Сансевиерия (тёщин язык). Фото: Изображение Midjourney

Сансевиерия (Dracaena trifasciata, ранее Sansevieria trifasciata), также широко известна как «тещин язык», является одними из самых популярных комнатных растений, и не без оснований. Они бывают разных цветов, форм и размеров и, как правило, неприхотливы в уходе. Этим тропическим растениям нет необходимости занимать ценное пространство на окне — они прекрасно себя чувствуют как при ярком, так и при слабом освещении. Растение токсично для животных.

  • Цветовые разновидности: Темно-зеленые листья с серо-зелеными или золотисто-желтыми полосками
  • Пребывание на солнце: Яркий, теплый свет, но избегайте прямых солнечных лучей
  • Требуется почва: Песчаная, хорошо дренированная смесь для горшков

 

Фикус Эластика (каучуковое дерево)

Фикус Эластика (каучуковое дерево)Фикус Эластика (каучуковое дерево)
Фикус Эластика (каучуковое дерево). Фото: Изображение Midjourney

Если вы ищете крупное и эффектное растение для своей кухни, каучуковые деревья (Ficus elastica) — отличный выбор. Эти родственники инжира листоватого приспосабливаются ко многим условиям произрастания и могут вырасти в полноразмерные деревья в своей естественной среде обитания. При выращивании в помещении регулярная обрезка позволяет контролировать их размер и форму. Растение токсично для животных.

  • Цветовые разновидности: от изумрудного до темно-зеленого; пестро-зеленый, розовый, серый, желтый и белый
  • Пребывание на солнце: яркий непрямой свет
  • Потребности в почве: Быстросохнущая почва для горшков, например, с добавлением перлита, торфяного мха или кокосовой койры

 

Кофейное растение

Кофейное растениеКофейное растение
Кофейное растение. Фото: Изображение Midjourney

Не важно, любите вы кофе или нет, кофейное растение (Coffea arabica) станет прекрасным дополнением к любой кухне. Глянцевые листья и компактный размер этого растения делают его привлекательным для любой части дома. Кофейным растениям для процветания требуется яркий непрямой свет и частый полив.

  • Цветовые разновидности: Темно-зеленые с мелкими белыми соцветиями и красными ягодами
  • Пребывание на солнце: яркий непрямой свет
  • Потребности в почве: Грунт для горшков на основе торфа, хорошо дренируемый

 

Замиокулькас

Если вы ищете дополнение к кухне, не требующее особых затрат, обратите внимание на Замиокулькас (Zamioculcas zamiifolia), также широко известное как «жемчужина Занзибара». Эти величественные комнатные растения чрезвычайно легко приспосабливаются и прекрасно растут как при слабом, так и при ярком освещении. Кроме того, поскольку они растут из корневищ, их почти не нужно поливать. Растение токсично для людей и домашних животных.

  • Цветовые разновидности: Зеленые, пестрые бело-желтые, с темно-фиолетово-бордовой листвой
  • Пребывание на солнце: частичное
  • Требуется почва: Стандартная, хорошо дренируемая смесь для горшков; добавьте перлит или песок для лучшего дренирования

 

Африканская фиалка

Африканская фиалкаАфриканская фиалка
Африканская фиалка. Фото: Изображение Midjourney

Для тех, кто любит цветы на кухне, африканские фиалки (Sauntpaulia ionantha) — идеальная замена комнатным растениям! Счастливая африканская фиалка будет цвести практически круглый год. Этим компактным комнатным растениям нравится яркий непрямой свет и частый полив.

  • Цветовые разновидности: Доступны тысячи сортов; цветки могут быть розовыми, голубыми, фиолетовыми или белыми, с пикоти или пятнистыми крапинками
  • Пребывание на солнце: Непрямой свет
  • Требуется почва: Хорошо дренируемая беспочвенная смесь
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#Эмилия Шпилева#Общество#Кухня#Цветы#Декор#Комнатные растения
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