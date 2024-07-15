Можете даже забыть полить: 10 самых неприхотливых растений для кухни

Posted 15 июля, 11:18
Published 15 июля, 11:18
Modified 10 сентября, 03:54
Updated 10 сентября, 03:54
Не все растения будут уместны на каждой кухне, поскольку в помещении свой свет, влажность и температурный режим. Тем не менее, эти 10 видов популярных комнатных растений для кухни — отличный выбор для начала.
Pothos (золотистый эпипремнум) — один из самых простых в уходе комнатных растений. Они хорошо приспосабливаются к различным условиям освещения и считаются относительно засухоустойчивыми. Кроме того, из них получаются отличные подвесные растения, которые дают красивые лианы. Из минусов — токсичен для животных и человека.
Филодендроны (Philodendron spp.) — еще один род комнатных растений, неприхотливых в уходе, которые прекрасно смотрятся в подвесных корзинах. Как и эпипремнум, они считаются относительно засухоустойчивыми и могут расти при ярком или среднем непрямом освещении. Эти лиственные растения бывают самых разнообразных форм и цветов и известны как отличные очистители воздуха. Также токсичен для людей и животных.
Выращивание зелени на кухне может показаться очевидным выбором, потому что на самом деле нет ничего лучше, чем круглый год готовить из свежих, органических, выращенных в домашних условиях трав. Пока ваша кухня находится в месте, куда большую часть дня попадает яркий прямой солнечный свет, зелень будет расти легко.
В качестве альтернативы вы также можете выращивать зелень с помощью подсветки. К простым сортам трав для выращивания в помещении относятся зеленый лук, петрушка, мята, тимьян, розмарин, базилик, орегано и кинза.
Если у вас на кухне яркий солнечный подоконник, суккуленты — отличный вариант. Они накапливают воду в листьях и стеблях, что делает их засухоустойчивыми и неприхотливыми в уходе.
Существуют сотни различных видов суккулентов, которые бывают самых разных форм, цветов и размеров. К популярным видам относятся — хеверия, хавортия, алоэ вера, крассула, каланхоэ, седум и другие. Хотя большинство суккулентов не токсичны, учтите, что суккуленты каланхоэ и молочай могут быть вредными для людей и животных.
Хлорофитум (Chlorophytum comosum) — одни из самых простых в уходе комнатных растений. Из них получаются отличные подвесные растения, и когда они находятся в вегетативном периоде, то цветут и обильно пускают побеги. Не размещайте растение под прямыми лучами света, так как это может привести к ожогу листьев.
Сансевиерия (Dracaena trifasciata, ранее Sansevieria trifasciata), также широко известна как «тещин язык», является одними из самых популярных комнатных растений, и не без оснований. Они бывают разных цветов, форм и размеров и, как правило, неприхотливы в уходе. Этим тропическим растениям нет необходимости занимать ценное пространство на окне — они прекрасно себя чувствуют как при ярком, так и при слабом освещении. Растение токсично для животных.
Если вы ищете крупное и эффектное растение для своей кухни, каучуковые деревья (Ficus elastica) — отличный выбор. Эти родственники инжира листоватого приспосабливаются ко многим условиям произрастания и могут вырасти в полноразмерные деревья в своей естественной среде обитания. При выращивании в помещении регулярная обрезка позволяет контролировать их размер и форму. Растение токсично для животных.
Не важно, любите вы кофе или нет, кофейное растение (Coffea arabica) станет прекрасным дополнением к любой кухне. Глянцевые листья и компактный размер этого растения делают его привлекательным для любой части дома. Кофейным растениям для процветания требуется яркий непрямой свет и частый полив.
Если вы ищете дополнение к кухне, не требующее особых затрат, обратите внимание на Замиокулькас (Zamioculcas zamiifolia), также широко известное как «жемчужина Занзибара». Эти величественные комнатные растения чрезвычайно легко приспосабливаются и прекрасно растут как при слабом, так и при ярком освещении. Кроме того, поскольку они растут из корневищ, их почти не нужно поливать. Растение токсично для людей и домашних животных.
Для тех, кто любит цветы на кухне, африканские фиалки (Sauntpaulia ionantha) — идеальная замена комнатным растениям! Счастливая африканская фиалка будет цвести практически круглый год. Этим компактным комнатным растениям нравится яркий непрямой свет и частый полив.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14