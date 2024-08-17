newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 августа, 12:46

Published 17 августа, 12:46

Modified 10 сентября, 05:52

Updated 10 сентября, 05:52

Это самый быстрый способ высушить одежду, используя принципы физики

Это самый быстрый способ высушить одежду, используя принципы физики

17 августа 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney
Это самый быстрый способ высушить одежду, используя принципы физики
Профессор физики Винченцо Шеттини объяснил, почему одежда долго сохнет и как ускорить этот процесс.

Как быстро высушить белье

Сушка белья и одежды может занять целые дни, особенно если это тяжелые ткани, такие как толстовки, джинсы или махровые полотенца. Физик Винченцо Шеттини решил помочь домохозяйкам и рассказал, как можно быстрее высушить вещи.

Во-первых, важно, чтобы воздух был теплым, но сухим, так как влажность замедляет процессы сушки. Развесьте одежду на свежем воздухе, если есть такая возможность, или внутри дома, но учитывая уровень влажности воздуха. Например, вечерний и ночной воздух намного влажнее, чем дневной.

Второй совет заключается в том, чтобы иметь сушилку с роликами, которую можно легко перемещать на балкон для сушки днем и вернуть в дом на ночь.

Последний совет касается расположения сушилки. Старайтесь разместить ее в вентилируемом месте на балконе или создать сквозняк, открыв несколько окон квартиры. Ветер способствует разрушению молекул воды и более быстрому удалению ее от тканей, обеспечивая тем самым однородное высыхание.

Как быстро высушить одежду без сушилкиКак быстро высушить одежду без сушилки
Как быстро высушить одежду без сушилки. Фото: 1MI
Солнце и отбеливатель: топ-5 советов от серости белых маек
Узнать подробнее
Всего одна программа в стиральной машинке и ваши кухонные полотенца как новые
Узнать подробнее
Забудете о всех проблемах: 11 веских причин использовать уксус для стирки
Узнать подробнее
Читайте также:
Правила стирки: как часто на самом деле нужно стирать одеждуКак исправить царапины на дереве: маскируем и придаем новый вид дверям, мебели и полуХолодная или горячая? В какой воде лучше всего отстирываются пятна
#Эмилия Шпилева#Одежда#Стирка#Домоводство#Дом и сад#Сушка
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика