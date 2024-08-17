Это самый быстрый способ высушить одежду, используя принципы физики

Во-первых, важно, чтобы воздух был теплым, но сухим, так как влажность замедляет процессы сушки. Развесьте одежду на свежем воздухе, если есть такая возможность, или внутри дома, но учитывая уровень влажности воздуха. Например, вечерний и ночной воздух намного влажнее, чем дневной.