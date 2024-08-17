Это самый быстрый способ высушить одежду, используя принципы физики

Posted 17 августа, 12:46
Published 17 августа, 12:46
Modified 10 сентября, 05:52
Updated 10 сентября, 05:52
Сушка белья и одежды может занять целые дни, особенно если это тяжелые ткани, такие как толстовки, джинсы или махровые полотенца. Физик Винченцо Шеттини решил помочь домохозяйкам и рассказал, как можно быстрее высушить вещи.
Во-первых, важно, чтобы воздух был теплым, но сухим, так как влажность замедляет процессы сушки. Развесьте одежду на свежем воздухе, если есть такая возможность, или внутри дома, но учитывая уровень влажности воздуха. Например, вечерний и ночной воздух намного влажнее, чем дневной.
Второй совет заключается в том, чтобы иметь сушилку с роликами, которую можно легко перемещать на балкон для сушки днем и вернуть в дом на ночь.
Последний совет касается расположения сушилки. Старайтесь разместить ее в вентилируемом месте на балконе или создать сквозняк, открыв несколько окон квартиры. Ветер способствует разрушению молекул воды и более быстрому удалению ее от тканей, обеспечивая тем самым однородное высыхание.
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