Почему все добавляют горсть крупной соли в барабан стиральной машины при стирке?

Posted 18 августа, 11:41
Published 18 августа, 11:41
Modified 10 сентября, 05:52
Updated 10 сентября, 05:52
Для стирки хозяйки чаще всего используют порошок для избавления от пятен и кондиционер для тканей, чтобы сделать одежду ароматной. Но существуют натуральные заменители этим химическим веществам, которые могут гарантировать чистоту и мягкость. Таким универсальным средством для стирки является крупная соль.
Добавление пары столовых ложек крупной соли в барабан перед началом стирки поможет тканевым волокнам быть мягче. Дело в том, что соль обладает способностью смягчать воду, делая ее менее известковой. Особенно этот трюк эффективен с махровыми полотенцами или джинсами, которые больше всего страдают от жесткости воды и имеют тенденцию «затвердевать».
Соль также может быть полезна для оживления яркости черной и цветной одежды, а также для предотвращения пожелтения белой одежды без использования отбеливателя. Для последнего нужно замочить ткань в растворе воды и крупной соли на нескольких часов перед тем, как стирать в машинке.
Не маловажен и тот факт, что крупная соль помогает ухаживать за стиральной машиной. Она обладает мощным действием, поскольку снижает жесткость воды и помогает удалить накипь в трубах прибора.
Для профилактической очистки от известкового налета просто включите программу с холостой стиркой вместе с одним стаканом крупной соли при высокой температуре.
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