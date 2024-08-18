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Posted 18 августа, 11:41

Published 18 августа, 11:41

Modified 10 сентября, 05:52

Updated 10 сентября, 05:52

Почему все добавляют горсть крупной соли в барабан стиральной машины при стирке?

Почему все добавляют горсть крупной соли в барабан стиральной машины при стирке?

18 августа 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
Почему все добавляют горсть крупной соли в барабан стиральной машины при стирке?
Недорогой ингредиент, который есть у всех дома, может помочь решить многие проблемы.

Для стирки хозяйки чаще всего используют порошок для избавления от пятен и кондиционер для тканей, чтобы сделать одежду ароматной. Но существуют натуральные заменители этим химическим веществам, которые могут гарантировать чистоту и мягкость. Таким универсальным средством для стирки является крупная соль.

Для мягкости одежды, махровых полотенец и джинсов

Добавление пары столовых ложек крупной соли в барабан перед началом стирки поможет тканевым волокнам быть мягче. Дело в том, что соль обладает способностью смягчать воду, делая ее менее известковой. Особенно этот трюк эффективен с махровыми полотенцами или джинсами, которые больше всего страдают от жесткости воды и имеют тенденцию «затвердевать».

Соль также может быть полезна для оживления яркости черной и цветной одежды, а также для предотвращения пожелтения белой одежды без использования отбеливателя. Для последнего нужно замочить ткань в растворе воды и крупной соли на нескольких часов перед тем, как стирать в машинке.

Для избавления стиральной машины от накипи

Не маловажен и тот факт, что крупная соль помогает ухаживать за стиральной машиной. Она обладает мощным действием, поскольку снижает жесткость воды и помогает удалить накипь в трубах прибора.

Для профилактической очистки от известкового налета просто включите программу с холостой стиркой вместе с одним стаканом крупной соли при высокой температуре.

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#Эмилия Шпилева#Соль#Стирка#Домоводство#Полезные советы#Дом и сад
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