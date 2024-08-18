Почему все добавляют горсть крупной соли в барабан стиральной машины при стирке?

Соль также может быть полезна для оживления яркости черной и цветной одежды, а также для предотвращения пожелтения белой одежды без использования отбеливателя. Для последнего нужно замочить ткань в растворе воды и крупной соли на нескольких часов перед тем, как стирать в машинке.