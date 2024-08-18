Поцарапали паркет? Есть дешевый трюк, который исправит дефект

Posted 18 августа, 18:03
Published 18 августа, 18:03
Modified 10 сентября, 05:53
Updated 10 сентября, 05:53
Паркет — это дощатый пол, нуждающийся в большом внимании. Его нельзя мыть как линолеум, так как он страдает от контакта с водой и требует специального ухода, чтобы сохранить красоту на долгий срок.
При этом, деликатность паркетных досок часто подвержена образованию более или менее глубоких царапин, которые могут испортить внешний вид. Есть ли способ устранить их или сделать менее заметными? Оказывается есть, и помочь справиться с проблемой может дешевое и натуральное средство.
Трюк маскировки царапин включает в себя использование очищенного грецкого ореха. Некоторые используют миндаль или кешью с аналогичным эффектом.
Все, что нужно сделать, это потереть очищенный плод ореха о царапину. Через несколько минут можно увидеть, что царапина стала незаметнее, а если это поверхностная царапина, она может даже исчезнуть. Это связано с тем, что растительные масла впитались в древесину и помогли исправить царапину.
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