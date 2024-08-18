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Posted 18 августа, 18:03

Published 18 августа, 18:03

Modified 10 сентября, 05:53

Updated 10 сентября, 05:53

Поцарапали паркет? Есть дешевый трюк, который исправит дефект

Поцарапали паркет? Есть дешевый трюк, который исправит дефект

18 августа 2024, 18:03
Фото: Изображение Midjourney
Поцарапали паркет? Есть дешевый трюк, который исправит дефект
Чтобы удалить неглубокие царапины с паркета можно воспользоваться продуктами, которые могут быть у вас дома.

Паркет — это дощатый пол, нуждающийся в большом внимании. Его нельзя мыть как линолеум, так как он страдает от контакта с водой и требует специального ухода, чтобы сохранить красоту на долгий срок.

При этом, деликатность паркетных досок часто подвержена образованию более или менее глубоких царапин, которые могут испортить внешний вид. Есть ли способ устранить их или сделать менее заметными? Оказывается есть, и помочь справиться с проблемой может дешевое и натуральное средство.

Как удалить царапины с паркета

Трюк маскировки царапин включает в себя использование очищенного грецкого ореха. Некоторые используют миндаль или кешью с аналогичным эффектом.

Все, что нужно сделать, это потереть очищенный плод ореха о царапину. Через несколько минут можно увидеть, что царапина стала незаметнее, а если это поверхностная царапина, она может даже исчезнуть. Это связано с тем, что растительные масла впитались в древесину и помогли исправить царапину.

Как удалить царапины с паркета при помощи грецкого орехаКак удалить царапины с паркета при помощи грецкого ореха
Как удалить царапины с паркета при помощи грецкого ореха. Фото: Изображение Midjourney
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