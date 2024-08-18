Поцарапали паркет? Есть дешевый трюк, который исправит дефект

Все, что нужно сделать, это потереть очищенный плод ореха о царапину. Через несколько минут можно увидеть, что царапина стала незаметнее, а если это поверхностная царапина, она может даже исчезнуть. Это связано с тем, что растительные масла впитались в древесину и помогли исправить царапину.