Как исправить царапины на дереве: маскируем и придаем новый вид дверям, мебели и полу

Posted 22 июля, 13:17
Published 22 июля, 13:17
Modified 10 сентября, 04:17
Updated 10 сентября, 04:17
Предметы мебели из дерева, напольные покрытия и рамы со временем подвергаются значительному износу. Риск появления царапин и вмятин высок из-за контакта, трения о предметы, падения тяжелых вещей или из-за того, что животные часто царапают или кусают мебель.
Царапины на дереве можно заделать пастой из грецких орехов. Жиры, содержащиеся в них, и мякоть легко растворяются в деревянной поверхности.
Еще одним очень эффективным средством для устранения царапин на дереве является масло печени трески. Несмотря на свою полезность, важно учитывать его главный недостаток — неприятный запах. По этой причине использовать это масло рекомендуется на улице.
Кофейная гуща используется для приготовления пасты для заделки трещин и крупных царапин, а также для окрашивания и выравнивания цветового тона древесины. Применять их нужно только таким образом:
Консистенция и пластичность воска делают этот материал одним из лучших способов маскировки царапин на деревянной мебели. Используйте для этих целей специальный мебельный воск, который вы можете приобрести в хозяйственных магазинах.
Пластилин хорошо подходит для заполнения пустот на деревянной поверхности. Чтобы заделать щели следуйте пошаговой инструкции:
Смесь оливкового масла и уксуса оказывает восстанавливающий и полирующий эффект, а также дезинфицирует, защищая древесину от скопления бактерий, появления плесени и насекомых, поедающих древесину. Для этого вам необходимо:
Чтобы заделать глубокие царапины на дереве, используйте опилки и клей:
Смешивание оливкового масла с зубной пастой помогает устранить царапины на деревянной мебели, поскольку эти два продукта действуют как наполнитель. Вам просто нужно правильно их нанести:
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