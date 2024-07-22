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Posted 22 июля, 13:17

Published 22 июля, 13:17

Modified 10 сентября, 04:17

Updated 10 сентября, 04:17

Как исправить царапины на дереве: маскируем и придаем свежий вид дверям, мебели и полу

Как исправить царапины на дереве: маскируем и придаем новый вид дверям, мебели и полу

22 июля 2024, 13:17
Фото: Изображение Midjourney
Как исправить царапины на дереве: маскируем и придаем свежий вид дверям, мебели и полу
Рассказываем, как при помощи 8 способов обновить деревянные поверхности, которые были испорчены или поцарапаны животными.

Предметы мебели из дерева, напольные покрытия и рамы со временем подвергаются значительному износу. Риск появления царапин и вмятин высок из-за контакта, трения о предметы, падения тяжелых вещей или из-за того, что животные часто царапают или кусают мебель.

Эти дефекты можно легко исправить с помощью нескольких хитростей.

Как убрать царапины на дереве — простые домашние способы

1. Ореховая паста

Царапины на дереве можно заделать пастой из грецких орехов. Жиры, содержащиеся в них, и мякоть легко растворяются в деревянной поверхности.

Чтобы правильно нанести ореховую пасту, следуйте следующим шагам:

  1. Сначала нужно измельчить орехи, чтобы получилась мука или мелкий порошок.
  2. Смочите эту ореховую муку небольшим количеством оливкового масла или воды.
  3. Вотрите смесь в деревянную мебель.
  4. Дайте ей высохнуть, чтобы получить восстанавливающий эффект.
  5. Удалите излишки ореховой пасты, проведя тряпкой по поверхности.
Ореховая паста для удаления царапин с деревянной поверхностиОреховая паста для удаления царапин с деревянной поверхности
Ореховая паста для удаления царапин с деревянной поверхности. Фото: Изображение Midjourney

2. Рыбный жир — масло печени трески

Еще одним очень эффективным средством для устранения царапин на дереве является масло печени трески. Несмотря на свою полезность, важно учитывать его главный недостаток — неприятный запах. По этой причине использовать это масло рекомендуется на улице.

  1. Возьмите капсулу с рыбным жиром на основе масла печени трески и разломите ее.
  2. Нанесите жидкость из капсулы в поцарапанные участки мебели втирающими движениями.
  3. Подождите несколько часов, пока жидкость впитается в древесину.
  4. Протрите тканью, чтобы придать мебели блеск.
  5. Повторяйте процесс два раза в неделю.

3. Кофейная гуща

Кофейная гуща используется для приготовления пасты для заделки трещин и крупных царапин, а также для окрашивания и выравнивания цветового тона древесины. Применять их нужно только таким образом:

  1. Смочите кофейную гущу небольшим количеством льняного, оливкового или подсолнечного масла или просто водой.
  2. Нанесите пастообразную смесь на дефектные зоны мебели и оставьте на несколько часов.
  3. Удалите остатки смеси кистью.
  4. Повторяйте этот процесс не реже одного раза в неделю до тех пор, пока царапины не станут незаметными.
Кофейная гуща для удаления царапин с дереваКофейная гуща для удаления царапин с дерева
Кофейная гуща для удаления царапин с дерева. Фото: Изображение Midjourney

4. Воск для ремонта царапин на мебели

Консистенция и пластичность воска делают этот материал одним из лучших способов маскировки царапин на деревянной мебели. Используйте для этих целей специальный мебельный воск, который вы можете приобрести в хозяйственных магазинах.

Как использовать воск для дерева:

  1. Нанесите немного воска тряпкой, намотанной на палец.
  2. Вотрите его только в те щели, которые вы видите.
  3. Используйте губку, чтобы отполировать место заделки царапины.

5. Пластилин

Пластилин хорошо подходит для заполнения пустот на деревянной поверхности. Чтобы заделать щели следуйте пошаговой инструкции:

  1. Возьмите столько пластилина, сколько считаете необходимым, чтобы заполнить щели. Сделайте ставку на коричневый цвет, напоминающий дерево, которое вам нужно отремонтировать, или на светлый, который позже можно покрасить.
  2. Наносите пластилин до тех пор, пока не увидите, что царапины или следы хорошо покрыты.
  3. Нанесите клей или морилочный лак под цвет дерева, чтобы пластилин хорошо закрепился на дереве.

6. Масло и уксус

Смесь оливкового масла и уксуса оказывает восстанавливающий и полирующий эффект, а также дезинфицирует, защищая древесину от скопления бактерий, появления плесени и насекомых, поедающих древесину. Для этого вам необходимо:

  1. Добавьте в миску в одинаковых пропорциях оливковое масло и яблочный уксус.
  2. Смажьте древесину полученной жидкостью.
  3. Подождите несколько минут, пока материал успеет впитать изделие.
  4. Удалите излишки жидкости влажной тканью.
  5. Повторяйте этот процесс один раз в неделю для восстановления внешнего вида мебели или деревянного пола.
Растительное масло от царапин на деревеРастительное масло от царапин на дереве
Растительное масло от царапин на дереве. Фото: Изображение Midjourney

7. Опилки для ремонта царапин на дереве

Чтобы заделать глубокие царапины на дереве, используйте опилки и клей:

  1. Смешайте опилки с небольшим количеством клея ПВА.
  2. Нанесите средство в щели мебели.
  3. Подождите, пока материал полностью высохнет.
  4. Чтобы придать предмету мебели блеск или выровнять тон, можно нанести краску или лак.

8. Масло и зубная паста

Смешивание оливкового масла с зубной пастой помогает устранить царапины на деревянной мебели, поскольку эти два продукта действуют как наполнитель. Вам просто нужно правильно их нанести:

  1. Смочите зубную пасту небольшим количеством оливкового, подсолнечного или другого растительного масла.
  2. Вотрите смесь в царапины на мебели.
  3. Подождите несколько минут.
  4. Удалите остатки зубной пасты и масла влажной тряпкой.
  5. Чтобы освежить поверхность, нанесите лак или краску.
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#Эмилия Шпилева#Общество#Дерево#Царапины#Домоводство#Дом и сад
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