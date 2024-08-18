Всего из двух ингредиентов готовлю дома очень эффективную ловушку для мошек

Posted 18 августа, 12:11
Published 18 августа, 12:11
Modified 10 сентября, 05:53
Updated 10 сентября, 05:53
Лето еще не покинуло нас и радует обилием урожай. Но, к сожалению, к дому начинают слетаться надоедливые облака мошек, которые любят обживать оставленные кусочки еды и мусорные ведра.
При этом, бывает недостаточно просто избавиться от всех забытых остатков пищи или плотно закрыть ведро для мусора. К счастью, можно сделать эффективную ловушку для мошек, используя всего два элемента, которые у всех нас уже есть в доме.
Приготовить эту ловушку действительно очень просто и практически без затрат. Вот все, что нам нужно:
Берем банку и наливаем внутрь небольшое количество яблочного уксуса (достаточно всего пары пальцев), затем добавляем несколько капель жидкого мыла.
Хорошо перемешиваем и ставим банку рядом с тем местом, где гнездятся мошки, или на кухонном столе. Через несколько часов мы заметим, что внутри жидкости будут плавать надоедливые мошки.
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