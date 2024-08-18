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Posted 18 августа, 12:11

Published 18 августа, 12:11

Modified 10 сентября, 05:53

Updated 10 сентября, 05:53

Всего из двух ингредиентов я готовлю дома очень эффективную ловушку для мошек

Всего из двух ингредиентов готовлю дома очень эффективную ловушку для мошек

18 августа 2024, 12:11
Фото: 1MI
Всего из двух ингредиентов я готовлю дома очень эффективную ловушку для мошек
У вас на кухне есть все, чтобы сделать эту эффективную ловушку против надоедливых плодовых мушек, которые летят на фрукты

Лето еще не покинуло нас и радует обилием урожай. Но, к сожалению, к дому начинают слетаться надоедливые облака мошек, которые любят обживать оставленные кусочки еды и мусорные ведра.

При этом, бывает недостаточно просто избавиться от всех забытых остатков пищи или плотно закрыть ведро для мусора. К счастью, можно сделать эффективную ловушку для мошек, используя всего два элемента, которые у всех нас уже есть в доме.

Как приготовить ловушку против мошек

Приготовить эту ловушку действительно очень просто и практически без затрат. Вот все, что нам нужно:

  • стеклянная банка
  • яблочный уксус
  • несколько капель жидкого мыла (также подойдет средство для мытья посуды)

Берем банку и наливаем внутрь небольшое количество яблочного уксуса (достаточно всего пары пальцев), затем добавляем несколько капель жидкого мыла.

Хорошо перемешиваем и ставим банку рядом с тем местом, где гнездятся мошки, или на кухонном столе. Через несколько часов мы заметим, что внутри жидкости будут плавать надоедливые мошки.

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#Эмилия Шпилева#Насекомые#Защита#Домоводство#Дом и сад
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