Как гаджет поможет решить проблему выпадения волос

Андрогенной алопецией (AGA) страдают 50% мужчин к 50 годам и 50% женщин к 80 годам. Это может быть вызвано стрессом, генетикой или чрезмерно тугими прическами. Однако есть устройства с функцией светотерапии, которые могут помочь справиться с облысением при условии регулярного применения.