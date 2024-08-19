Как гаджет поможет решить проблему выпадения волос

Posted 19 августа, 14:15
Published 19 августа, 14:15
Modified 10 сентября, 02:23
Updated 10 сентября, 02:23
Андрогенной алопецией (AGA) страдают 50% мужчин к 50 годам и 50% женщин к 80 годам. Это может быть вызвано стрессом, генетикой или чрезмерно тугими прическами. Однако есть устройства с функцией светотерапии, которые могут помочь справиться с облысением при условии регулярного применения.
Научно доказано, что устройства с красным светом не только успокаивают воспаления, стимулируют выработку коллагена, но и активируют рост волос.
Низкоуровневая лазерная терапия в диапазоне красного света запускает реакцию в клетках, которые помогают восстанавливать волосы. В коже головы улучшается кровоснабжение и повышается уровень питательных веществ, помогающие регенерировать волосы и уменьшить воздействие гормонов на волосяной фолликул. Все это помогает отрастить новые волосы, а также обратить вспять процесс их потери.
«Существует множество различных видов светотерапии при выпадении волос. Есть красный и синий свет. Красный свет уменьшает воспаление и увеличивает энергию в клетках нашей кожи и волос. Согласно недавнему исследованию, синий свет увеличил плотность волос и диаметр стержня на 90% после десяти недель использования. Аналогичные результаты были получены и при использовании шлемов с красным светом», — делится результатами исследований косметолог-дерматолог Каран Лал.
Исследования светотерапии синим цветом:
Красный свет — это естественный свет и он не проникает глубоко в кожу. Есть множество исследований, подтверждающих безопасность использование красного света для лечения воспалений и признаков старения.
Однако важно знать, что могут быть некоторые незначительные побочные эффекты, в зависимости от используемого вами средства.
«Устройства с синим светом могут сделать ваши волосы или кожу головы темнее, потому что синий свет влияет на клетки, вырабатывающие пигмент, поэтому просто помните об этом», — рассказывает косметолог-дерматолог Каран Лал.
Если вы уже используете сыворотки и лекарственные препараты, просто добавьте в свой ежедневный ритуал ухода устройство для роста волос.
«При генетическом выпадении волос комбинированный подход всегда дает наилучшие результаты. Важно подчеркнуть, что результаты достигаются медленно. Сделайте хорошие фотографии перед началом процедуры и установите напоминание о повторном фиксации результатов через 3 и 6 месяцев. Результаты требуют времени, — говорит Доктор Роберт Финни, сертифицированный врач косметолог-дерматолог и эксперт по выпадению волос из Нью-Йорка.
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