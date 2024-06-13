В офис и на свадьбу: трендовые пучки на лето-2024

Posted 13 июня, 08:10
Published 13 июня, 08:10
Modified 10 сентября, 02:12
Updated 10 сентября, 02:12
Пучки — это классическая повседневная прическа, которую можно собрать идеально или без особых усилий. Пучки идеально подходят для любой погоды, сезона или активного отдыха, уберегая волосы от попадания на лицо в течение дня. Покажем наиболее трендовые укладки «бубликом».
Эта прическа с пучком сочетает в себе тренд 2024 года гладко зачесанных волос назад с классическим небрежным пучком сзади. Для создания такого образа используйте гель для волос и щетку с мягкой щетиной.
В этой прическе с пучком, собранной без особых усилий, сочетаются объемные кудри и мягкие, обрамляющие лицо пряди — легкий лак для волос поможет сохранить прическу на целый день.
Если вы не вымыли голову, просто соберите волосы в пучок. Сухой шампунь и текстурный спрей помогут придать вашим волосам столь необходимый объем.
Прическа с зачесанными назад волосами идеально подойдет для повседневного вечернего образа. Пучок придает элегантности, не создавая впечатления, что вы слишком стараетесь.
Собери волосы в стильный неаккуратный пучок и завей передние локоны, обрамляющие лицо. Закрепите прическу с помощью лака для волос сильной фиксации.
Намечается официальный ужин? Благодаря свободной укладке волос и объемному пучку прическа будет выглядеть непринужденно. Начесывание корней на макушке создаст объем от корней, а лак зафиксирует завитки.
Зачесанные назад неаккуратные пучки в этом году в особом тренде и обеспечивают идеальное сочетание непринужденного стиля. Попробуйте выпрямить передние пряди у лица и распушить собранный пучок, чтобы придать ультрамодный образ на лето-2024.
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