Ах, эта челка-шторка! 9 образов с разными стрижками, которые подойдут всем

Челка никогда не выходит из моды, она — главный герой образа, меняя вариации от сезона к сезону. Модель лето-2024 предназначена для увеличения объема на голове, которая воспроизводит своего рода эффект рамки вокруг лица, обрамляя его прядями, как занавеска. Шторная челка короче посередине и длиннее снаружи.