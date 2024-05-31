Ах, эта челка-шторка! 9 образов с разными стрижками, которые подойдут всем

Posted 31 мая, 09:58
Published 31 мая, 09:58
Modified 10 сентября, 01:26
Updated 10 сентября, 01:26
Челка никогда не выходит из моды, она — главный герой образа, меняя вариации от сезона к сезону. Модель лето-2024 предназначена для увеличения объема на голове, которая воспроизводит своего рода эффект рамки вокруг лица, обрамляя его прядями, как занавеска. Шторная челка короче посередине и длиннее снаружи.
Челка-занавеска сочетается с любой стрижкой, но лучше всего она выглядит на длинных волосах. Плюсами этой формы является придание стрижке динамичности, открытый и свободный лоб, а также маскировка округлых, угловатых и жестких форм лица.
При правильной технике укладки длинная челка с пробором идеально подойдет к любой стрижке. Разделите влажную челку пополам посередине, а затем высушите волосы круглой щеткой, отводя ее назад и в стороны — с каждой отдельной стороны. Используйте легкий лак для волос для дополнительной защиты.
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