Исследования доказали, что розмарин работает как средство от алопеции волос

Posted 31 марта, 07:25
Published 31 марта, 07:25
Modified 9 сентября, 21:03
Updated 9 сентября, 21:03
Эфирное масло розмарина — это сильнодействующее масло, получаемое из листьев розмарина и верхушек цветков. Проведенные в 2015 году исследования показали высокую эффективность экстракта розмарина на рост и густоту волос.
Испытуемые были поделены на 2 группы, одна из которых использовала в качестве средства от алопеции (АГА) миноксидила 2%, а вторая — масло розмарина. Время на оценку эффективности давало возможность оценить результат через три и через шесть месяцев. Люди приходили в лабораторию чтобы специалисты смогли оценить действие препарата и растительного экстракта. В ходе наблюдений использовалась стандартная профессиональная микрофотографическая оценка качества волосяного покрова.
После трех месяцев использования двух средств у людей с алопецией не наблюдалось никаких улучшений ни у одной, ни у другой исследовательской группы. А вот после 6-ти месяцев у всех отметился значительный рост и увеличение густоты волосяного покрова. При этом, существенной разницы между первой и второй группы не было никакой.
Так же отмечается, что во время применения розмарина и миноксидила 2% у всех наблюдался зуд головы. Однако, в группе миноксидила он был намного выраженнее.
Результаты настоящего исследования доказали эффективность масла розмарина при лечении АГА. Ученые полагают, что растительный экстракт стимулирует рост волос и блокирует воздействие определенного типа тестостерона, который сокращает волосяные фолликулы и приводит к выпадению волос.
Помимо уменьшения выпадения и стимуляции роста волос, розмарин оказывает и другие полезные свойства для волос и кожи головы, включая уменьшение перхоти и отсрочку преждевременного поседения.
Перхоть — распространенное заболевание кожи головы, которое вызывает шелушение кожи головы. Согласно обзору комбинаторной химии и высокопроизводительного скрининга в 2022 году, эфирные масла обладают большим потенциалом для создания средств против перхоти. Масло розмарина также может уменьшить воспаление и раздражение кожи головы. Некоторые данные свидетельствуют о том, что масло розмарина может помочь предотвратить преждевременное поседение волос.
Один из самых простых способов использовать масло розмарина для роста волос — приобрести шампунь, в состав которого уже входит этот экстракт.
Когда вы моете голову, добавьте несколько капель масла розмарина в свой шампунь. Не добавляйте слишком много, чтобы избежать раздражения кожи. Начните с двух-трех капель на одно нанесение шампуня.
Вы можете найти рецепты приготовления основы для домашнего шампуня в Интернете. После того, как вы решите, какую основу для рецепта использовать, вы можете добавить масло розмарина в домашний шампунь.
Вы можете нанести эфирное масло розмарина непосредственно на кожу головы, но сначала его необходимо разбавить маслом-носителем, таким как аргановое, кокосовое или подсолнечное масло. Национальная ассоциация холистической ароматерапии рекомендует использовать не более 20 капель эфирного масла на унцию масла-носителя.
После смешивания получившийся состав вотрите в кожу головы. Через 2-3 часа смойте шампунем.
Эфирное масло розмарина используется для стимулирования роста волос. Исследования показывают, что оно может быть таким же эффективным, как некоторые лекарственные средства для роста волос. Оно также может помочь предотвратить выпадение, появление перхоти и преждевременной седины.
Местное применение масла розмарина, как правило, безопасно, хотя возможны аллергические реакции и раздражение кожи. Перед нанесением на волосы масло следует разбавить.
Вы также можете приобрести средства для волос, которые уже содержат масло розмарина. При покупке капель эфирного масла розмарина выбирайте 100% чистые и неразбавленные продукты, которые не содержат отдушек и добавок.
Некоторым людям следует проконсультироваться со своими лечащими врачами, безопасно ли применять масло розмарина местно. Сюда входят беременные и кормящие грудью люди, а также люди с определенными заболеваниями или принимающие определенные лекарства.
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