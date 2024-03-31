Исследования доказали, что розмарин работает как средство от алопеции волос

После трех месяцев использования двух средств у людей с алопецией не наблюдалось никаких улучшений ни у одной, ни у другой исследовательской группы. А вот после 6-ти месяцев у всех отметился значительный рост и увеличение густоты волосяного покрова. При этом, существенной разницы между первой и второй группы не было никакой.