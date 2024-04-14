LED-маска для лица: научная инновация в борьбе с морщинами, пигментацией и АКНЕ

Доктор Лал рекомендует использовать устройство с чистым красным светом перед применением средств по уходу за кожей в среднем три раза в неделю. Время может варьироваться в зависимости от устройства и энергии, которую излучает аппарат. Безопаснее начать с более минимального периода, реже используя устройство, и наращивать по мере продвижения.