LED-маска для лица: научная инновация в борьбе с морщинами, пигментацией и АКНЕ

Posted 14 апреля, 13:02
Published 14 апреля, 13:02
Modified 9 сентября, 21:48
Updated 9 сентября, 21:48
За последние несколько лет на рынке антивозрастной космецевтики возник значительный интерес к использованию светодиодных устройств для домашнего использования.
LED-устройства являются источниками фотобиомодулирующей терапии, которые используется не только для ускорения заживления ран, но и для получения противовоспалительного эффекта, фотоомоложения, а также для лечения различных дерматологических заболеваний.
В частности, красные светодиоды могут использоваться в качестве биостимуляторов кожи для замедления старения фибробластов за счет антиоксидантного действия и усиления выработки коллагена.
«В терапии красным светом используется видимый свет особой длины волны, который заряжает кожу энергией, стимулирует выработку коллагена и уменьшает воспаление — говорит Каран Лал, доктор медицинских наук, директор детской дерматологии и косметической хирургии в Affiliated Dermatology в Аризоне. — Первоначально он был изучен в 1960-х годах для лечения рака кожи, а позже для заживления ран, для чего используется до сих пор».
В последнее время высокая стоимость терапии в дерматологических клиниках стали толчком для разработки многочисленных домашних устройств для омоложения кожи на основе светодиодов.
В 2021 году американские ученые решили изучить воздействие света на кожу и органы. В исследовании приняли участие женщины со среднем возрастом 43 года и заметными признаками старения кожи.
Цель исследования заключалась прежде всего в изучении безопасности светотерапии для щитовидной железы, поэтому под воздействие LED-маски попадала именно эта часть тела. При этом, изменение состояния кожи также учитывалось и проводился сравнительный анализ как под микроскопом, так и визуально.
Как выяснил эндокринолог после 16 недель использования устройств на испытуемых, светотерапия не оказывала никакого влияния на этот важный орган.
Уменьшение морщин оценивалось тремя независимыми дерматологами путем слепого просмотра клинических фотографий и изображений до и после лечения красным светом.
При ежедневном использовании аппарата в течение 16 недель привело к значительному увеличению плотности, увлажненности и эластичности кожи по сравнению с исходными показателями. И исследователи, и участники наблюдали заметное уменьшение морщин на шее.
Измерения после прекращения использования устройства в течение 8 недель также показали значительное улучшение увлажнения, эластичности и плотности кожи, что указывает на долгосрочный эффект при ежедневном использовании.
Эффективность и безопасность многих светодиодных устройств домашнего использования сообщали о положительных результатах без каких-либо побочных эффектов. Тем не менее, в недавнем тематическом исследовании сообщалось о повреждении сетчатки из-за длительного воздействия домашней светодиодной маски для лица с синим светом.
Хотя аппараты, используемые в косметологических лечебницах, являются более мощными, чем домашние устройства, последние демонстрируют отличные результаты.
Согласно этому исследованию, терапию красным светом также можно использовать для лечения алопеции, шрамов и акне. Ключом к эффективности является постоянное использование.
«Иногда устройства с красным светом сочетаются с лазерным излучением, — добавляет доктор Лал, — что делает его оптимальным средством для роста волос, омоложения лица, снятия мышечных болей и заживления ран».
Доктор Лал рекомендует использовать устройство с чистым красным светом перед применением средств по уходу за кожей в среднем три раза в неделю. Время может варьироваться в зависимости от устройства и энергии, которую излучает аппарат. Безопаснее начать с более минимального периода, реже используя устройство, и наращивать по мере продвижения.
По большей части терапия красным светом безопасна в использовании и не вызывает побочных эффектов при условии правильного использования. Однако, как отмечалось выше, важно следовать инструкциям, чтобы избежать чрезмерного использования.
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