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Posted 14 апреля, 13:02

Published 14 апреля, 13:02

Modified 9 сентября, 21:48

Updated 9 сентября, 21:48

LED-маска для лица: научная инновация в борьбе с морщинами, пигментацией и АКНЕ

14 апреля 2024, 13:02

Косметологи рассказали про пользу светотерапии для молодости кожи лица

Исследования воздействия светодиодной маски показали невероятные результаты, говорящие об эффективности LED-аппаратов для борьбы с несовершенствами кожи

Светотерапия что это такое

За последние несколько лет на рынке антивозрастной космецевтики возник значительный интерес к использованию светодиодных устройств для домашнего использования.

LED-устройства являются источниками фотобиомодулирующей терапии, которые используется не только для ускорения заживления ран, но и для получения противовоспалительного эффекта, фотоомоложения, а также для лечения различных дерматологических заболеваний.

В частности, красные светодиоды могут использоваться в качестве биостимуляторов кожи для замедления старения фибробластов за счет антиоксидантного действия и усиления выработки коллагена.

«В терапии красным светом используется видимый свет особой длины волны, который заряжает кожу энергией, стимулирует выработку коллагена и уменьшает воспаление — говорит Каран Лал, доктор медицинских наук, директор детской дерматологии и косметической хирургии в Affiliated Dermatology в Аризоне. — Первоначально он был изучен в 1960-х годах для лечения рака кожи, а позже для заживления ран, для чего используется до сих пор».

В последнее время высокая стоимость терапии в дерматологических клиниках стали толчком для разработки многочисленных домашних устройств для омоложения кожи на основе светодиодов.

Исследования эффективности LED маски для лица

В 2021 году американские ученые решили изучить воздействие света на кожу и органы. В исследовании приняли участие женщины со среднем возрастом 43 года и заметными признаками старения кожи.

Цель исследования заключалась прежде всего в изучении безопасности светотерапии для щитовидной железы, поэтому под воздействие LED-маски попадала именно эта часть тела. При этом, изменение состояния кожи также учитывалось и проводился сравнительный анализ как под микроскопом, так и визуально.

Как выяснил эндокринолог после 16 недель использования устройств на испытуемых, светотерапия не оказывала никакого влияния на этот важный орган.

Результаты омоложения шеи

Уменьшение морщин оценивалось тремя независимыми дерматологами путем слепого просмотра клинических фотографий и изображений до и после лечения красным светом.

При ежедневном использовании аппарата в течение 16 недель привело к значительному увеличению плотности, увлажненности и эластичности кожи по сравнению с исходными показателями. И исследователи, и участники наблюдали заметное уменьшение морщин на шее.

Измерения после прекращения использования устройства в течение 8 недель также показали значительное улучшение увлажнения, эластичности и плотности кожи, что указывает на долгосрочный эффект при ежедневном использовании.

Эффективность и безопасность многих светодиодных устройств домашнего использования сообщали о положительных результатах без каких-либо побочных эффектов. Тем не менее, в недавнем тематическом исследовании сообщалось о повреждении сетчатки из-за длительного воздействия домашней светодиодной маски для лица с синим светом.

Хотя аппараты, используемые в косметологических лечебницах, являются более мощными, чем домашние устройства, последние демонстрируют отличные результаты.

Согласно этому исследованию, терапию красным светом также можно использовать для лечения алопеции, шрамов и акне. Ключом к эффективности является постоянное использование.

«Иногда устройства с красным светом сочетаются с лазерным излучением, — добавляет доктор Лал, — что делает его оптимальным средством для роста волос, омоложения лица, снятия мышечных болей и заживления ран».

Доктор Лал рекомендует использовать устройство с чистым красным светом перед применением средств по уходу за кожей в среднем три раза в неделю. Время может варьироваться в зависимости от устройства и энергии, которую излучает аппарат. Безопаснее начать с более минимального периода, реже используя устройство, и наращивать по мере продвижения.

По большей части терапия красным светом безопасна в использовании и не вызывает побочных эффектов при условии правильного использования. Однако, как отмечалось выше, важно следовать инструкциям, чтобы избежать чрезмерного использования.

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#Эмилия Шпилева#Красота#Кожа#Молодость#Морщины#Маска
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